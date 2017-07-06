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Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
echokirova.ru

Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

Ведется следствие

Следственный комитет в Александровске-Сахалинском возбудил уголовное дело против ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он подозревается в изнасиловании ребенка.

По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый у себя дома, высказывая угрозы применения насилия в адрес своей 15-летней дочери, совершил в отношении девочки насильственный половой акт.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:48 +1
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Место
Сахалинская областьАлександровск-Сахалинский
Прочее
изнасилованиепедофилдочьотецсемья
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Комментарии
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 12:51
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+4
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:52
....Расстрелять!

Как таких земля носит?
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+7
багз-банни
Написано сегодня, в 12:56
Нелюдь!
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+10
Nato4ka
Написано сегодня, в 12:58
Чудовище!!! Как можно такое сотворить? Как можно переступить эту грань? Это же ребенок!
Представляю что творилось в душе девочки!!!
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+9
КиР84
Написано сегодня, в 13:14
Животное!!!
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+9
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:21 Отредактированно сегодня, в 13:42
это по-любому клевета!!!!!!!!!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:36 Отредактированно сегодня, в 13:42
(князь) Вельзевул, если дело возбуждено, значит, доказательства есть. Есть такие вещи, как медэкспертиза, психологическая экспертиза и другие. Обратите внимание - "ранее судимый". Возможно, напился, крышу снесло...
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+8
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:02
НюНик_просто_Анна, ключевое слово настоящего отца, а тут надо посмотреть что он сделал для дочери, только зачал, затем сел за решетку, вышел, изнасиловал и опять за решетку. Что тут настоящего?
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+4
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:06 Отредактированно сегодня, в 14:07
НюНик_просто_Анна, вот, давайте поразмышляем немного : какой отец будет заниматься сек...м с дочерью... это абсурд.
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+1
Еще 5 комментариев
Korennoy
Написано сегодня, в 13:28
В голове не укладывается. Что за оскотиненое человекообразное...
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+5
Alenushka
Написано сегодня, в 13:29
Вот как, а?
Ты родил этого ребёнка, кормил, одевал-обувал, эти бессонные ночи когда ребёнок болел... а потом взять и залезть?

На пятаки, нафиг, порубить!
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+9
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:44
Alenushka, может, он из тех, кто не одевал-обувал и без бессонных ночей...
ничего не утверждаю, но обратила внимание на "ранее судимый".
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:34
Кажется мне, что тут придется закрывать комментарии
поскольку эмоции сахалинцев предугадать не сложно...
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+7
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:45
НюНик_просто_Анна, ...к сожалению это становиться обыденностью!Но зачем в этом направлении закон ужесточать(слава Богу что не повседневные случаи),лучше за нарушение ПДД....
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:41
Девчушку жалко канеш,но как то уж совсем всё просто...по ходу дела уже были домогательства,или пьяно-ругательный спор например.
Всё что угодно...могла в свои 15 ходить дома в одних трусах,соблазняя отца...а он видать уже совсем плохой,не дает ему никто...
Ну так,как варианты....
Девку допросить надо однозначно...
А вообще у народа перегрев не по-детски,крышу рвет...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:47
Товарищ Сергей, как можно соблазнить отца? Настоящего ОТЦА? Который малышку укачивал, попу с младенчества мыл и какахи убирал? Для него дочь никогда не станет желанной в сексуальном смысле! А вот если папашка чисто номинальный, из тех, которым пофиг, что там такое под ногами крутилось, а тут выросло - и ого!
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+10
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 14:00
НюНик_просто_Анна,
Запросто....девочек нынешних вы просто не знаете.
Да и вообще мы не узнаем что там произошло на самом деле
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 14:02
Товарищ Сергей, типа Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.
Я до 16 лет ходила дома в футболке и трусах, у моего отца (отчима) даже в пьяном виде не возникало мыслей твАринских.
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+6
Еще 8 комментариев
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:49
во во . видел на сах ком эту новость , писец это что должно быть в голове у человека что бы на такое пойти , писец я в шоке , просто мра...ота
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+8
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:51
Разорвать на куски такого недочеловека! Бедный ребенок!
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+5
Berta
Написано сегодня, в 14:05
Просто биомусор.
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:08 Отредактированно сегодня, в 14:56
samaya_555 - за что минус? я хотел бы узнать ?
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0
Nektos
Написано сегодня, в 14:37
Вот тварь!!! И совсем неважно от ец он или не отец, это ведь ребенок совсем!!!
Кастрировать гниду
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:56
У меня слов нет. Как можно собственного ребенка, свою кровь и плоть изнасиловать. Это не человек это Демон.
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 15:35
Насекомое с мозгом насекомого ...
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 15:53
правду нам не узнать. Её знают только двое.
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:01
видать ну очень хотелось ему... на зону
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0
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