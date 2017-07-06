Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
echokirova.ru
Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь
Ведется следствие
Следственный комитет в Александровске-Сахалинском возбудил уголовное дело против ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он подозревается в изнасиловании ребенка.
По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый у себя дома, высказывая угрозы применения насилия в адрес своей 15-летней дочери, совершил в отношении девочки насильственный половой акт.
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Как таких земля носит?
Представляю что творилось в душе девочки!!!
Ты родил этого ребёнка, кормил, одевал-обувал, эти бессонные ночи когда ребёнок болел... а потом взять и залезть?
На пятаки, нафиг, порубить!
Всё что угодно...могла в свои 15 ходить дома в одних трусах,соблазняя отца...а он видать уже совсем плохой,не дает ему никто...
Ну так,как варианты....
Девку допросить надо однозначно...
А вообще у народа перегрев не по-детски,крышу рвет...
Запросто....девочек нынешних вы просто не знаете.
Да и вообще мы не узнаем что там произошло на самом деле
Я до 16 лет ходила дома в футболке и трусах, у моего отца (отчима) даже в пьяном виде не возникало мыслей твАринских.
Кастрировать гниду