Сахалинец изнасиловал свою 15-летнюю дочь

echokirova.ru

Следственный комитет в Александровске-Сахалинском возбудил уголовное дело против ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он подозревается в изнасиловании ребенка.

По версии следствия, в январе 2017 года подозреваемый у себя дома, высказывая угрозы применения насилия в адрес своей 15-летней дочери, совершил в отношении девочки насильственный половой акт.