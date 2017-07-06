Карту детских площадок Корсакова составили активисты

Жители могут добавлять фото комплексов, установленных в своих дворах и рассказывать о проблемах

Карту детских площадок Корсакова составили местные активисты. Ее можно найти в интернете. Все игровые комплексы разделили на группы. Синим цветом обозначили старые детские площадки, зеленым – новые, оранжевым - новые площадки с недостатками. Недостатками считаются сломанные тренажеры и элементы площадок, «странные» тренажеры, пустые песочницы и др. Черными метками обозначили спортивные площадки.

Всего на карте 92 объекта, каждый из которых сфотографирован. Там же, на карте, можно увидеть и описание основных проблем. Например, на Краснофлотской 9 площадку заливает грязь через ограждение.

В ужасном стоянии игровая зона на Корсаковской 36. Местные жители считают, что разваливаться комплекс стал сразу же после установки из-за того, что монтировали его в минусовые температуры.

Нагорная 60. Позволяет пользоваться ею всего 2-3 месяца в году, в остальное время там лужи и грязь. Администрация постоянно переносит сроки установки покрытия.

Корсаковская 26. С этой площадки постоянно приходят сообщения о поломках. Хрупкие конструкции и активная молодежь делают своё дело.

Карта постоянно обновляется и каждый может добавить свою площадку в список.

- Мы надеемся, что карта поможет администрации организовать свою работу, применить системные меры для решения существующих вопросов, - говорит активист Артем Российченко. - Предлагаем поместить карту на официальном сайте округа и совместно заниматься ей обновлением. Любой житель, который не увидел своей площадки на карте, или видит её как-то иначе, может прислать свои фото в Телеграм пользователю @uknadzor.

Власти Корсакова сообщили, что про карту знают и инициативу одобряют.

- Очень приятно, что жители Корсаковского городского округа взаимодействуют с властью и общими усилиями стараются навести порядок. Мы собрали мониторинговую группу из действующих депутатов и сотрудников администрации для ускоренного решения проблем. На сегодняшний день проведены осмотры всех имеющихся детских игровых и спортивных площадок, определены объемы необходимых работ и установлены сроки их выполнения.

Хотелось бы отметить, что муниципальные ресурсы на жилищно-коммунальные проблемы ограничены, однако, несмотря на это, мы будем решать их в рамках наших финансовых возможностей, - сказал глава администрации Корсаковского городского округа Александр Рудаков.

Нельзя сказать, что этим ответом довольны активисты.

- После нескольких обращений в администрацию стало понятно, что власти не владеют информацией о площадках города и их состоянии, они не готовы делиться информацией о результатах собственного мониторинга площадок и мы сомневаемся в качестве и полноте такого мониторинга. Чиновники не делятся информацией о поданных претензиях на гарантийный ремонт. На сайте администрации в публичном доступе нет графика установки площадок на 2017 год, мы получали его в частном порядке. И на 10 июля в городе не сделано ни одной новой детской площадки, - перечисляет список жалоб Артем Российченко. - Администрация склонна обвинять детей в вандализме и разводить руками, как и в замусоренности Корсакова администрация винит исключительно жителей, но факты говорят, что это далеко не так. По нашей информации все управляющие компании, общаясь с жителями, сильно ругают качество площадок и категорически против постановки площадок им на содержание. От управляющих компаний не слышно повального обвинения детей в вандализме – конечно, это есть, – но ключевой фактор – это запущенность вопроса на уровне ДГХ. Также стало известно, что сегодня новые площадки состоят на учёте в КУМИ, за содержание всех городских площадок отвечает МУП «Наш дом».

Перед тем, как передавать площадки на содержание в УК, администрация обязана урегулировать все вопросы, связанные с гарантийным ремонтом, качеством площадок, субсидированием - говорит Российченко.

Жители Корсакова могут добавить снимки своих площадок на карту и требовать принятия решений от властей и управляющих компаний.