Автомобиль влетел в забор в Новоалександровске

Фото и видео очевидцев

По предварительны данным, есть пострадавшие

Сегодня, 13 июля, у дома № 29 по улице Советской в Новоалександровске седан влетел в забор. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, медики, спасатели и пожарные.

По предварительным данным, водитель был пьян. Один человек пострадал.

13:30. Корреспондент astv.ru сообщает подробности аварии. Экипаж ГИБДД решил остановить автомобиль для проверки документов. Но мужчина водительских прав не имел и к тому же был пьян, поэтому решил скрыться от стражей правопорядка.

После небольшой погони автомобиль занесло, выбросило на бордюр и в столб. Пассажир получил травмы.