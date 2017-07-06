Фото и видео очевидцев
Автомобиль влетел в забор в Новоалександровске
По предварительны данным, есть пострадавшие
Сегодня, 13 июля, у дома № 29 по улице Советской в Новоалександровске седан влетел в забор. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, медики, спасатели и пожарные.
По предварительным данным, водитель был пьян. Один человек пострадал.
13:30. Корреспондент astv.ru сообщает подробности аварии. Экипаж ГИБДД решил остановить автомобиль для проверки документов. Но мужчина водительских прав не имел и к тому же был пьян, поэтому решил скрыться от стражей правопорядка.
После небольшой погони автомобиль занесло, выбросило на бордюр и в столб. Пассажир получил травмы.
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3 Автомобиль влетел в забор в Новоалександровске
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 12:40 Отредактированно сегодня, в 12:40
Ппц,синька ч.о,но пить не брошу
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+4
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:50
Ау,караул,депутаты срочно надо восстановить забор,на помощь!
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+8
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:03
S.T.A.L.K.E.R., да погоди ты, сейчас они жребий кинут, кто из них будет восстанавливать, оденет каску, робу, возьмет инструмент и начнет
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:04
Netu_nika, какая каска, какая роба?
помилуйте! Позвонит паре предпринимателей - и вперед))))
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:12
Netu_nika, они РУКОВОДЯЩИЕ органы-т.е. могут ток РУКАМИ ВОДИТЬ)))
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+1
King-Mo2
Написано сегодня, в 13:18
Эгегей, гдэ ты Увасса Шарыфулын? Или кто там из избранников народа? Кто добрым делом хочет уважуху заполучить? Помогите людям с забором балдакруты вы наши!
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+7
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:37
В такую жару синячат...буэээ
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+3
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Artefakt Online
Написано сегодня, в 13:54
Товарищ Сергей, деньги экономят, в жару сильнее по голове бьёт!
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+6
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:04
Товарищ Сергей, да таким видимо без разницы в какую, гопота одним словом
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+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:59
Спасибо столбу, вовремя неадеквата остановил.
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+2
дизельный_дым
Написано сегодня, в 15:57
водку? пить в такую жару? нет нет нет не откажусь.
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+2
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Charon Online
Написано сегодня, в 16:17
в такую жару пивка бы холодненького
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0
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:18
забыл еще добавить: могут ВВОДИТЬ в заблуждение. Вот это их примечательность
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0
ateriya
Написано сегодня, в 16:24
А пьяный водитель то где? Испарился? Он травмы не получил? Убежал с места происшествия? Что с ним то? Вот теперь не спи пол ночи,додумывай.
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0