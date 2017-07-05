Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым

Накануне, 11 июля стало известно, что найден охинец Эдуард Васильченко.

Напомним, мужчину искали родные и полиция. Он 3 июля уехал из дома на автомобиле Mazda MPV синего цвета и пропал.

Эдуард Васильченко найден мертвым в районе Щучьего озера. Основная версия - самоубийство.

Прощание и похороны состоятся в пятницу, 14 июля.