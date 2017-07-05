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Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым

Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым

Основная версия - суицид

Накануне, 11 июля стало известно, что найден охинец Эдуард Васильченко. 

Напомним, мужчину искали родные и полиция. Он 3 июля уехал из дома на автомобиле Mazda MPV синего цвета и пропал. 

Эдуард Васильченко найден мертвым в районе Щучьего озера. Основная версия - самоубийство. 

Прощание и похороны состоятся в пятницу, 14 июля. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:23 +2
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:30
Что ж такое... Молодой крепкий мужчина... Друзья, давайте только без инсинуаций! Горе в семье. Соболезную родным и близким
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+12
Troyan
Написано сегодня, в 11:51
Не одна проблема или жизненная ситуация не может стоят на одной ступеньке с человеческой жизнью. Все решаемо.
P.S. Это моя жизненная позиция.
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+8
Alenushka
Написано сегодня, в 12:41
Troyan, Хорошая у вас позиция, но... к сожалению, бывает другая, отличная от вашей, и её приходится тоже принимать...
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+6
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 12:18
Не слишком ли много суицидов?..
Не верю....
В любом случае человека жалко...
Соболезнования родным и близким..
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+7
atm
Написано сегодня, в 12:21
Это возле Некрасовки?
Соболезнования родным и близким
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+1
Jim
Написано сегодня, в 12:52
atm, колендо
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 14:47
Соболезнования семье

До последнего думала что найдется живым.
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0
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