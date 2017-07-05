Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Основная версия - суицид
Накануне, 11 июля стало известно, что найден охинец Эдуард Васильченко.
Напомним, мужчину искали родные и полиция. Он 3 июля уехал из дома на автомобиле Mazda MPV синего цвета и пропал.
Эдуард Васильченко найден мертвым в районе Щучьего озера. Основная версия - самоубийство.
Прощание и похороны состоятся в пятницу, 14 июля.
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P.S. Это моя жизненная позиция.
Не верю....
В любом случае человека жалко...
Соболезнования родным и близким..
Соболезнования родным и близким
До последнего думала что найдется живым.