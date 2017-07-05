Хоккеисты "Сахалина" начали подготовку к борьбе за Кубок АХЛ

11 июля в Ступино состоялась первая тренировка хоккейной команды "Сахалин" в рамках подготовки к Кубку АХЛ 17/18. В стартовый день сборов команда тренировалась в двухразовом режиме. Утром островитяне были поделены на две группы, каждая из них участвовала в занятиях на льду и на "земле".





"Сейчас очень важно за неделю оценить игроков, которых мы пригласили на просмотр. Увидеть их хорошие качества и не пропустить недостатки. Что касается игроков, нахождение которых в команде не вызывает вопросов, их нужно постепенно готовить к сезону. Сегодняшняя тренировка была наплавлена на развитие техники катания, владение клюшкой, бросков", - рассказал главный тренер хоккейной команды "Сахалин" Михаил Комаров.



Вечером островитяне вышли на лед в общей группе, сообщает пресс-служба спортивного клуба.