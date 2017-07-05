новости
новости
Регистрация
Хоккеисты "Сахалина" начали подготовку к борьбе за Кубок АХЛ
championat.com

Хоккеисты "Сахалина" начали подготовку к борьбе за Кубок АХЛ

Первая тренировка прошла в Ступино Московской области

11 июля в Ступино состоялась первая тренировка хоккейной команды "Сахалин" в рамках подготовки к Кубку АХЛ 17/18. В стартовый день сборов команда тренировалась в двухразовом режиме. Утром островитяне были поделены на две группы, каждая из них участвовала в занятиях на льду и на "земле". 



"Сейчас очень важно за неделю оценить игроков, которых мы пригласили на просмотр. Увидеть их хорошие качества и не пропустить недостатки. Что касается игроков, нахождение которых в команде не вызывает вопросов, их нужно постепенно готовить к сезону. Сегодняшняя тренировка была наплавлена на развитие техники катания, владение клюшкой, бросков", - рассказал главный тренер хоккейной команды "Сахалин" Михаил Комаров. 

Вечером островитяне вышли на лед в общей группе, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 +1
Другие статьи по темам
Место
СтупиноМосковская область
Прочее
Сахалинская областьПСК "Сахалин"хоккей
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Охинца, который пропал 3 июля, нашли мертвым
Около сотни дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске до конца года
Около сотни дворов отремонтируют в Южно-Сахалинске до конца года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru