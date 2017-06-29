Охинца, пропавшего 3 июля, ищут близкие и полиция

Полицейские Охинского района разыскивают Васильченко Эдуарда Владимировича 1978 года рождения, который 3 июля уехал из дома на автомобиле Mazda MPV синего цвета 1996 года выпуска и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Приметы: рост 178-181 см, глаза серые, короткая стрижка. Из личных вещей при себе имел часы наручные серебряного цвета на широком браслете, серебряные цепочку с крестиком на шее. На безымянном пальце правой руки золотое обручальное кольцо.

Был одет: спортивная кофта темно-серого цвета, штаны спортивные, темные, с рисунком, кеды синего цвета под джинсовую ткань.

Органы полиции и родные пропавшего просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, звонить в любое время суток по телефону 89841377053, а также в дежурную часть города Охи: (42437) 780-885, 780-886, 20563.