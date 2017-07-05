Темур Мироманов назначен исполняющим обязанности мэра Александровска-Сахалинского

Он уже приступил к новой работе

Стало известно, что Темур Мироманов назначен исполняющим обязанности главы Александровска-Сахалинского. По его словам, он уже второй день изучает социальное и экономическое положение района.

Как сообщал astv.ru, еще на прошлой неделе Мироманов был директором краеведческого музея Южно-Сахалинска, теперь же пробует себя в новом амплуа.

– Мы люди государевы – понадобилось срочно найти руководителя для этого района в связи с известными форс-мажорными обстоятельствами. Нашли меня, – комментирует Темур Мироманов быструю смену места работы.

Ранее мэром Александровска-Сахалинского был Сергей Гейченко, который проработал в этой должности чуть более года. Он недавно написал заявление на увольнение. Перед этим в администрации проводили следственную проверку.