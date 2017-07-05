Тренер по тхэквондо из Охи проведет 15 лет в тюрьме из-за домогательств к ученикам

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Бывший тренер спортивной секции по тхэквондо в Охе признан виновным в развратных и иных действиях сексуального характера. Установлено, что подсудимый в октябре и ноябре 2015 года в спортивном зале во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. Также в декабре 2015 года тренер, находясь со своими воспитанниками на соревнованиях в областном центре, совершил в отношении этой же девочки в общежитии и в вагоне поезда развратные действия.

Он же, находясь на соревнованиях в Хабаровске, совершил в отношении 8-летнего воспитанника действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

После возбуждения уголовного дела подсудимый скрылся от следствия. Однако, 8 февраля 2016 года он был задержан в аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Оху.

Приговором Охинского суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.