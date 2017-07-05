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Тренер по тхэквондо из Охи проведет 15 лет в тюрьме из-за домогательств к ученикам
ptzgovorit.ru

Тренер по тхэквондо из Охи проведет 15 лет в тюрьме из-за домогательств к ученикам

От действий мужчины пострадали два ребенка

Бывший тренер спортивной секции по тхэквондо в Охе признан виновным в развратных и иных действиях сексуального характера. Установлено, что подсудимый в октябре и ноябре 2015 года в спортивном зале во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. Также в декабре 2015 года тренер, находясь со своими воспитанниками на соревнованиях в областном центре, совершил в отношении этой же девочки в общежитии и в вагоне поезда развратные действия.

Он же, находясь на соревнованиях в Хабаровске, совершил в отношении 8-летнего воспитанника действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

После возбуждения уголовного дела подсудимый скрылся от следствия. Однако, 8 февраля 2016 года он был задержан в аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Оху.

Приговором Охинского суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:35 +3
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педофилтхэквондотренер
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:40
Хороший срок.. Надеюсь ему там жизнь малиной не покажется. Непонимаю, неужели мало женщин в Охе. Можно же договрится. Детям зачем жизнь ломать.
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 09:44
Туда ему и дорога! Пусть на себе прочувствует все " прелести " тюремного воспитания таких извращенцев как он.
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+8
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:10
Хорошо бы, чтоб ему сиделось несладко. Полагаю, соседи по колонии это обеспечат, а администрация не будет препятствовать
срок хороший дали...
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+6
GENdOS
Написано сегодня, в 10:23
Щас ему су.ке такому при вьезде к сокамерникам покажут разминку и дай бог чтобы все мышцы таза размяли от души .
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:26
фу чухамор
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0
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