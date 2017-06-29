Промысел горбуши в заливе Терпения открыт

10 июля комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской области, хотя и с существенными ограничениями, но все же приняла решение открыть промысел горбуши в заливе Терпения, сообщает руководитель «Экологической вахты Сахалина».

Сроки вылова на данном участке побережья, от мыса Терпения до мыса Соймонова (граница Поронайского и Макаровского районов), установлены с 16 июля по 15 августа. При этом Комиссия определила периоды пропуска горбуши в реки залива начиная с 20.07.2017 по принципу "четверо суток пропуска – трое суток промысла". В дни пропуска ловушки ставных неводов должны быть зашиты, а центральные крылья ставных неводов должны быть подняты на расстоянии 100 метров от берега. Участок побережья в районе устья реки Поронай (по 5 км в обе стороны от устья реки) из промысла полностью исключен.

Первую попытку рассмотреть этот вопрос сахалинская Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб предприняла еще 2 июня, когда правительство области в лице своего агентства по рыболовству подготовило проект протокола с полным запретом промышленного вылова горбуши в заливе Терпения в 2017 году. Тогда эта радикальная мера была основана на рекомендациях СахНИРО, указывавшего на крайне пессимистичный прогноз подходов горбуши в залив Терпения. На сегодняшнем заседании разрешение промысла горбуши было сразу внесено в проект решения, а присутствовавший на заседании представитель СахНИРО Александр Каев заявил, что коллеги из ТИНРО-центра необоснованно скорректировали прогноз в сторону уменьшения, а на самом деле горбуши ожидается не так уж и мало, и с учетом предложенных ограничений промысел можно открывать. Между тем, по опубликованным недавно данным ТИНРО-центра, пропуск на нерест горбуши в районе восточного Сахалина в 2015 году был значительно ниже, чем в предыдущие 13 лет. В 2017 году к берегам Сахалина вернется рыба, родившаяся именно тогда, в год ее крайне низкой численности на нерестилищах.

Помимо сроков вылова, комиссия также утвердила точки постановки 59 ставных неводов в заливе Терпения и разрешила выловить на них 29 100 тонн горбуши. Рыбачить здесь будут 22 предприятия.

Напомним, ранее ученые, экологи, власти и рыбопромышленники вели спор о том, надо ли открывать промысел в заливах Терпения и Анива. По мнению сторонников запрета, разрешение лова грозит уничтожением популяции того вида горбуши, который нерестится в этих районах.