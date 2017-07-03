В Охинском районе четвертый день горят леса

На севере острова Сахалин – в Охинском районе – идет тушение лесного пожара. Площадь возгорания почти 2 тысячи гектаров. На место прилетел вице-премьер правительства региона Александр Житков. По его словам, местные власти длительное время не признавались, что ситуация вышла из-под их контроля.

- Первые возгорания были обнаружены еще вечером 6 июля. Но местные власти очень долго пытались бороться с ними собственными силами. Всего 2 единицы техники несколько человек, половина из которых даже не специалисты в тушении огня, разве это дело? На наши вопросы, нужна ли помощь ответ был один - справимся. О серьезности ситуации доложено не было. В итоге, когда я прибыл на место, стало понятно, тут срочно нужны люди, техника, вода. Быстро организовали дополнительные четыре бригады спасателей, подогнали бульдозеры, вездеходы. Работать, конечно, сложно, места болотистые, труднопроходимые, жара стоит за сорок градусов. За последние двое суток ситуация стабилизирована и взята под контроль, и мы отпустим ее, пока не убедимся в полной ликвидации возгорания, – приводит слова вице-премьера пресс-служба сахалинского правительства.

По оценкам, на полное тушение пожара потребуется еще как минимум несколько дней. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. При необходимости в район будут доставлены дополнительные силы.