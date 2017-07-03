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В Охинском районе четвертый день горят леса

В Охинском районе четвертый день горят леса

Там стоит сильная жара

На севере острова Сахалин – в Охинском районе – идет тушение лесного пожара. Площадь возгорания почти 2 тысячи гектаров. На место прилетел вице-премьер правительства региона Александр Житков. По его словам, местные власти длительное время не признавались, что ситуация вышла из-под их контроля.

- Первые возгорания были обнаружены еще вечером 6 июля. Но местные власти очень долго пытались бороться с ними собственными силами. Всего 2 единицы техники несколько человек, половина из которых даже не специалисты в тушении огня, разве это дело? На наши вопросы, нужна ли помощь ответ был один - справимся. О серьезности ситуации доложено не было. В итоге, когда я прибыл на место, стало понятно, тут срочно нужны люди, техника, вода. Быстро организовали дополнительные четыре бригады спасателей, подогнали бульдозеры, вездеходы. Работать, конечно, сложно, места болотистые, труднопроходимые, жара стоит за сорок градусов. За последние двое суток ситуация стабилизирована и взята под контроль, и мы отпустим ее, пока не убедимся в полной ликвидации возгорания, – приводит слова вице-премьера пресс-служба сахалинского правительства.

По оценкам, на полное тушение пожара потребуется еще как минимум несколько дней. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. При необходимости в район будут доставлены дополнительные силы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:13 +2
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Событие
лесные пожары
Люди
Александр Житков
Место
Охинский район
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Комментарии
SWATIMYR
Написано сегодня, в 20:14
Четвертые сутки, пылают станицы...
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 20:45
Половина из нескольких специалистов это сколько? 0,75 человека? Или 1,5? И в Охе жара за 40? Серьезно?
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+3
Trucker
Написано сегодня, в 21:32
НКолчина, В Охе не знаю,а район Сабо по трассе +32. Вчера и сегодня +22
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 21:43
Trucker, значит на севере потеплело!
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+1
Trucker
Написано сегодня, в 21:45
НКолчина,
тут африка давно. Дождей уже давно нет.
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+2
Еще 1 комментарий
Trucker
Написано сегодня, в 21:36
С другой стороны более масштаб возгарания видно,но далеко и по фото не понять.
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+2
ZLOI275
Написано сегодня, в 21:48
вот эта небесная канцелярия. Ща бы эти тутошние дожди и туда.....
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+4
samaya_555
Написано сегодня, в 22:45
Там же животные есть и они могут погибнуть:((
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+1
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