«Молодая гвардия» прокомментировала конференцию единороссов

В Южно-Сахалинске состоялся второй этап ХХII конференции Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 300 партийцев со всех районов Сахалинской области. В своем комментарии по завершении конференции руководитель регионального отделения «Молодой гвардии», замсекретаря регионального отделения партии Николай Литус сказал:



- На партийной конференции были приняты стратегические решения по предвыборной повестке. Главными итогами конференции являются выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборы в областную Думу и утверждение предвыборной программы партии. Сегодня «Единая Россия» единственная партия, чьи списки формируют сами избиратели. Понятно, что включение в предвыборные списки - лишь аванс кандидатам, который предстоит оправдать. В список кандидатов, представляющих на выборах партию, вошли более 60 человек, спектр которых показал растущую политическую активность сахалинцев. Среди кандидатов как люди с большим опытом парламентской деятельности, так и молодежь, пробующая себя на политическом поприще. Рад отметить, что доверие оказано и представителям «Молодой гвардии», у которых есть не только свое видение о перспективах области, но и желание приложить к их реализации свои силы.



Оценивая содержание программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы, депутат городской думы г. Южно-Сахалинска Александр Шарифулин сказал:



- Это важный документ, который будет определять приоритеты деятельности партии на ближайшие пять лет. Главным акцентом программы считаю ее стабильную социальную ориентированность. Очень важно, что основные положения программы сформулированы с учетом пожеланий и рекомендаций сахалинцев, которые касались совершенствования всех сфер жизни - ЖКХ, медицины, образования, занятости, транспортной инфраструктуры и т.д. Неслучайно многие ее пункты были актуализированы по итогам дискуссий на площадках прошедшего в Южно-Сахалинске программного форума «Единой России» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области - приоритет партии». Причем в программе нашли отражение и инициативы, подготовленные командой «Молодой гвардии». Богатства региона должны служить сахалинцам и курильчанам. И в решении масштабных задач повышения благосостояния островитян, инвестиционной привлекательности нашего региона очень многое зависит от качества власти и принимаемых ею решений.

По информации Сахалинского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России"