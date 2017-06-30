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«Молодая гвардия» прокомментировала конференцию единороссов

«Молодая гвардия» прокомментировала конференцию единороссов

"Спектр показал растущую политическую активность сахалинцев"

В Южно-Сахалинске состоялся второй этап ХХII конференции Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 300 партийцев со всех районов Сахалинской области. В своем комментарии по завершении конференции руководитель регионального отделения «Молодой гвардии», замсекретаря регионального отделения партии Николай Литус сказал: 

- На партийной конференции были приняты стратегические решения по предвыборной повестке. Главными итогами конференции являются выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборы в областную Думу и утверждение предвыборной программы партии. Сегодня «Единая Россия» единственная партия, чьи списки формируют сами избиратели. Понятно, что включение в предвыборные списки - лишь аванс кандидатам, который предстоит оправдать. В список кандидатов, представляющих на выборах партию, вошли более 60 человек, спектр которых показал растущую политическую активность сахалинцев. Среди кандидатов как люди с большим опытом парламентской деятельности, так и молодежь, пробующая себя на политическом поприще. Рад отметить, что доверие оказано и представителям «Молодой гвардии», у которых есть не только свое видение о перспективах области, но и желание приложить к их реализации свои силы. 

Оценивая содержание программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы, депутат городской думы г. Южно-Сахалинска Александр Шарифулин сказал: 

- Это важный документ, который будет определять приоритеты деятельности партии на ближайшие пять лет. Главным акцентом программы считаю ее стабильную социальную ориентированность. Очень важно, что основные положения программы сформулированы с учетом пожеланий и рекомендаций сахалинцев, которые касались совершенствования всех сфер жизни - ЖКХ, медицины, образования, занятости, транспортной инфраструктуры и т.д. Неслучайно многие ее пункты были актуализированы по итогам дискуссий на площадках прошедшего в Южно-Сахалинске программного форума «Единой России» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области - приоритет партии». Причем в программе нашли отражение и инициативы, подготовленные командой «Молодой гвардии». Богатства региона должны служить сахалинцам и курильчанам. И в решении масштабных задач повышения благосостояния островитян, инвестиционной привлекательности нашего региона очень многое зависит от качества власти и принимаемых ею решений.

По информации Сахалинского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России"

сегодня, в 14:08 −2
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Комментарии
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 14:13
Одни бездельники прокомментировали других
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+4
Online
_Benis_ Online
Написано сегодня, в 14:40
Забавно.
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+3
trdsport65
Написано сегодня, в 16:43
были приняты стратегические решения по предвыборной повестке

Коля Литус походу с детства научился разговаривать шаблонными чиновничьими фразочками, которые ему очень пригодятся в партийной жизни. по делу то сказать нечего, оодни словообороты.

тьфу
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0
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 18:22
Ошибка в оценке программы. Там не социальная направленность. Заигрывание с потребительским обществом. Потребительское общество и солидарный социум - достаточно разные понятия.
Я в праймериз участвовал. Нет в повестке партии главного критерия социальной направленности - ориентиров или параметров социального прогресса.
Удержание позиций при маленькой явке избирателей - тактика понятна. А ведь общественный менталитет в последние годы поменялся. Обществу авангард нужен. А не снулое представительство в органе власти.
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