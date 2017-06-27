Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье
Полиция устанавливает личность погибшего
2 июля у реки Лютога в селе Пятиречье Холмского района обнаружено тело мужчины. Сейчас полиция пытается установить личность погибшего.
Обстоятельства смерти поможет выяснить проверка.
Новость будет дополнена
Другие статьи по темам
Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 21:07
Соболезнование родным и близким
Ответить
+2
wlp4r1qhk4f
Написано сегодня, в 01:02
VULKAN, а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- upl.pp.ua/parazitu
Ответить
−1
ZLOI275
Написано вчера, в 21:56
Из серии черный юмор, закинули для прикорма рыбы
Кошмар......
Ответить
+1
serega
Написано вчера, в 22:08
Зачем выставлять такою фотографию?
Ответить
0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 02:17
serega, видимо для помощи в опознании
Ответить
0
Nektos
Написано вчера, в 23:34
Кошмар, ни дня без происшествий
Ответить
+1