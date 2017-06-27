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Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье

Труп мужчины обнаружен в реке у села Пятиречье

Полиция устанавливает личность погибшего

2 июля у реки Лютога в селе Пятиречье Холмского района обнаружено тело мужчины. Сейчас полиция пытается установить личность погибшего.

Обстоятельства смерти поможет выяснить проверка. 

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 20:49 +3
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Место
Сахалинская областьХолмский районПятиречьеЛютога
Прочее
смертьмужчинателообнаружено тело
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 21:07
Соболезнование родным и близким
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+2
wlp4r1qhk4f
Написано сегодня, в 01:02
VULKAN, а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- upl.pp.ua/parazitu
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−1
ZLOI275
Написано вчера, в 21:56
Из серии черный юмор, закинули для прикорма рыбы
Кошмар......
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+1
serega
Написано вчера, в 22:08
Зачем выставлять такою фотографию?
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 02:17
serega, видимо для помощи в опознании
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0
Nektos
Написано вчера, в 23:34
Кошмар, ни дня без происшествий
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+1
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