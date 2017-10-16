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ООО МКД-3, МУП ЖЭУ № 10, ООО УК ЖКХ Дальнее - одни из худших УК

ООО МКД-3, МУП ЖЭУ № 10, ООО УК ЖКХ Дальнее - одни из худших УК

Эти компании получили больше всего предписаний от госжилиспекции по поводу содержания домов

Госжилинспекция области подвела итоги за 9 месяцев 2017 года, сообщается на сайте ведомства. 

За этот период в адрес ГЖИ Сахалинской области поступило 4131 обращение граждан по вопросам нарушений допущенных управляющими компаниями.

Наиболее распространенные - нарушения технической эксплуатации жилищного фонда, правил пользования жилыми помещениями, обеспечения коммунальными услугами и начисления размера платы за коммунальные услуги, температурного режима и  тепло-водоснабжения жилых помещений, соблюдения управляющими компаниями стандарта раскрытия информации. В ненадлежащем состоянии содержатся инженерные сети  и подвальные помещения  отдельных многоквартирных домов. Наибольшее количество предписаний у управляющих компаний «ООО МКД-3», МУП «ЖЭУ № 10», ООО «УК ЖКХ дальнее».

По состоянию на 1 октября не исполнили предписания управляющие компании ООО УК «ЖилЦентр», ООО «Каскад Контроль», ООО «Эдэм», МУП «ЖЭУ № 10», ООО «УК ЖЭУ-9», ООО «УК ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-6» (6501175620), ООО УК «МКД-3», ООО УК «ЖКХ Дальнее», ООО «ГУЖФ», ООО «Дальтехсервис», МУП «Муниципальная УК», ООО «Управдом» и ООО «Жилсервис Ноглики».

В соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ по выявленным фактам нарушения законодательства в сфере ЖКХ Инспекцией за период январь - сентябрь 2017 года рассмотрено 84 дела об административных правонарушениях по статьям 7.21 - 30 дело, 7.22 - 22 дела, 7.23 - 31 дела, ст. 9.16 – 1 дело. К административной ответственности привлечено 37 юридических лица, 20 должностных лица, 33 физических лица. Всего мировыми судьями Сахалинской области рассмотрено 401 протокол об административном правонарушении с принятием решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму  11 523 000 руб. Из них оплачено 845 006,43 руб.

Наибольшее количество протоколов составлено в отношении ООО «Каскад Контроль» (19 протоколов),  ООО УК «МКД-3» (49 протокола), МУП «Наш дом» и ООО «УК ЖЭУ-10» (по 10 протоколов), ООО «УК ЖЭУ-13» (15 протоколов), ООО «ЖЭУ-3» (11 протоколов).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:19
а вот интересно, как протоколы, т.е. формально - штрафы и убытки помогают управляшкам работать лучше?? ведь убыток это как минимум отсутствие материалов для работы
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+1
Online
Katerina03 Online
Написано сегодня, в 15:37
У автора опечаточка, сначала написали про МУП "ЖЭУ №10" одна из худших компаний, а в конце написано про УК ЖЭУ №10", вы уж определитесь. А, я обслуживаюсь в МУП "ЖЭУ №10" и мне нравится.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:19
Katerina03, разные компании, верно.
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+5
ZLOI275
Написано сегодня, в 16:59
Katerina03, Дак две компашки под одной крышей. Одна типа работает а через вторую денежку отмывают
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:43
ZLOI275, нет это не так. У них и адреса разные и люди там разные. МУП это учредитель мэрия.
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0
Еще 4 комментария
karina62
Написано сегодня, в 19:08
Хуже МУП ЖЭУ 10 нет!!! По месяцу не вывозят мусор, задолбалась звонить и просить!!
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0
Натали70
Написано сегодня, в 22:31
МУП «Муниципальная УК» это не Холмская случайно?
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