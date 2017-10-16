ООО МКД-3, МУП ЖЭУ № 10, ООО УК ЖКХ Дальнее - одни из худших УК

Эти компании получили больше всего предписаний от госжилиспекции по поводу содержания домов

Госжилинспекция области подвела итоги за 9 месяцев 2017 года, сообщается на сайте ведомства.

За этот период в адрес ГЖИ Сахалинской области поступило 4131 обращение граждан по вопросам нарушений допущенных управляющими компаниями.

Наиболее распространенные - нарушения технической эксплуатации жилищного фонда, правил пользования жилыми помещениями, обеспечения коммунальными услугами и начисления размера платы за коммунальные услуги, температурного режима и тепло-водоснабжения жилых помещений, соблюдения управляющими компаниями стандарта раскрытия информации. В ненадлежащем состоянии содержатся инженерные сети и подвальные помещения отдельных многоквартирных домов. Наибольшее количество предписаний у управляющих компаний «ООО МКД-3», МУП «ЖЭУ № 10», ООО «УК ЖКХ дальнее».

По состоянию на 1 октября не исполнили предписания управляющие компании ООО УК «ЖилЦентр», ООО «Каскад Контроль», ООО «Эдэм», МУП «ЖЭУ № 10», ООО «УК ЖЭУ-9», ООО «УК ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-6» (6501175620), ООО УК «МКД-3», ООО УК «ЖКХ Дальнее», ООО «ГУЖФ», ООО «Дальтехсервис», МУП «Муниципальная УК», ООО «Управдом» и ООО «Жилсервис Ноглики».

В соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ по выявленным фактам нарушения законодательства в сфере ЖКХ Инспекцией за период январь - сентябрь 2017 года рассмотрено 84 дела об административных правонарушениях по статьям 7.21 - 30 дело, 7.22 - 22 дела, 7.23 - 31 дела, ст. 9.16 – 1 дело. К административной ответственности привлечено 37 юридических лица, 20 должностных лица, 33 физических лица. Всего мировыми судьями Сахалинской области рассмотрено 401 протокол об административном правонарушении с принятием решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 11 523 000 руб. Из них оплачено 845 006,43 руб.

Наибольшее количество протоколов составлено в отношении ООО «Каскад Контроль» (19 протоколов), ООО УК «МКД-3» (49 протокола), МУП «Наш дом» и ООО «УК ЖЭУ-10» (по 10 протоколов), ООО «УК ЖЭУ-13» (15 протоколов), ООО «ЖЭУ-3» (11 протоколов).