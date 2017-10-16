Пенсионер из Смирных совращал несовершеннолетнюю

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Он переписывался с девочкой-подростком на сексуальные темы

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ – развратные действия.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с 3 по 10 октября подозреваемый переписывался с помощью смс-сообщений на циничные сексуальные темы с 14-летней девочкой. То есть совершал развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.