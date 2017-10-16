Пенсионер из Смирных совращал несовершеннолетнюю
Он переписывался с девочкой-подростком на сексуальные темы
Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ – развратные действия.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с 3 по 10 октября подозреваемый переписывался с помощью смс-сообщений на циничные сексуальные темы с 14-летней девочкой. То есть совершал развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
А вот за нецензурную лексику с малолетней надо бы приструнить мужика !
а вообще....в 60 лет...ещё что ль не 17:30?..
ага,и не говори.))порой читать такую чушь очень смешно.)))девочка поразвлекалась,всё уже в жизни понимая,и сдала его,когда уже надоел...))ментам план выполнять надо,правильно Reader выше написал...
написал слово сиська,а в дверь уже звонят.))