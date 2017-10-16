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Пенсионер из Смирных совращал несовершеннолетнюю
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Пенсионер из Смирных совращал несовершеннолетнюю

Он переписывался с девочкой-подростком на сексуальные темы

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ – развратные действия.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, с 3 по 10 октября подозреваемый переписывался с помощью смс-сообщений на циничные сексуальные темы с 14-летней девочкой. То есть совершал развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:14 +4
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Комментарии
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 15:21
Фуууу... старый извращенец.
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+5
abdulhanov
Написано сегодня, в 15:21 Отредактированно сегодня, в 15:21
Эх, жаль отменили вышку(((((
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0
Anubis38
Написано сегодня, в 15:49
Седина в бороду - не бес в ребро, а катану промеж ребер
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+2
SirGiant
Написано сегодня, в 15:50
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+2
Sheer41
Написано сегодня, в 15:52
Подмена понятий : он девочки не касался, какие могут быть действия ?
А вот за нецензурную лексику с малолетней надо бы приструнить мужика !
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 15:55
научили на свою голову пенсионеров пользоваться инетом..)))
а вообще....в 60 лет...ещё что ль не 17:30?..
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+3
Виктория
Написано сегодня, в 16:07
S.V., ну желание же сей факт не отбивает)))
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:13
S.V., не поверите, и в 80 может быть норм...
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+9
ZLOI275
Написано сегодня, в 16:54
S.V., Доживеш узнаешь
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+3
Еще 3 комментария
Reader
Написано сегодня, в 16:05
Видимо план по педофилам не дотягивают. К концу года решили наверстать.
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+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:25
Детей то зачем трогать для утех . Идиот. Проблем себе нажил, еще и посадят.
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+3
ZEMLYK-65
Написано сегодня, в 16:29
И ее на кол.полюбому отписывалась взоимностью
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+2
senchick
Написано сегодня, в 16:34
Статья не полная и новость не раскрыта.... И вообще, как по СМС можно совершить развратные действия? Это даже не вотсап и не теграф... И почему девочка не сказала родителям о том что с ней переписываются на сексуальные темы и она отвечает взаимностью?
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+5
S.V.
Написано сегодня, в 18:43
senchick,
ага,и не говори.))порой читать такую чушь очень смешно.)))девочка поразвлекалась,всё уже в жизни понимая,и сдала его,когда уже надоел...))ментам план выполнять надо,правильно Reader выше написал...
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+2
Charon
Написано сегодня, в 17:36
всё надо переходить на телепатическое общение
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 18:40
Charon,
написал слово сиська,а в дверь уже звонят.))
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+2
Sheer41
Написано сегодня, в 20:18
Интернет под контролем , так что думай ,что пишешь ! Слово не птичка назад не вернёшь !
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 22:22
....интересно а пенсия знал ,ч то ей 14 лет?
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0
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