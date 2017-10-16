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Мертвого мужчину обнаружили во дворе дома в Луговом

Мертвого мужчину обнаружили во дворе дома в Луговом

Личность погибшего не установлена

22 октября в 00:15 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что возле дома № 42б  по улице Дружбы в Луговом обнаружено тело неустановленного мужчины с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинск проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:20 +3
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Комментарии
SvetlanaSokol
Написано сегодня, в 16:26
Опять??
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:31
Снова!
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+2
KUK_12
Написано сегодня, в 17:46
Да что такое, то девушку нашли с запиской, теперь мужика. Прям не понедельник а ужас.
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 18:47
Убийство скорее всего , раз с телестными повреждениями.
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+1
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 20:04
прям мор какой то! что ж это такое то а!
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0
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