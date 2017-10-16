Мертвого мужчину обнаружили во дворе дома в Луговом

22 октября в 00:15 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что возле дома № 42б по улице Дружбы в Луговом обнаружено тело неустановленного мужчины с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Южно-Сахалинск проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.