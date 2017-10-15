Руководство СахГТИ выступило с комментариями судебного решения

Они считают, что оснований для лишения госаккредитации вуза нет

Руководство Сахалинского гуманитарно-технологического института прокомментировало решение коллегии по экономическим спорам Верховного суда России. Они заметили, что СахГТИ является вторым негосударственным вузом в России, который продолжает отстаивать свои права и интересы на таком высоком уровне.

– Беспрецедентным был тот факт, что судебная коллегия не удовлетворила кассационную жалобу Рособрнадзора, которую он подал после того, как трижды проиграл в судах разных инстанций, а, приняв во внимание доводы и аргументы, представленные вузом, направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, – сообщила исполняющая обязанности ректора Надежда Кан.

По ее словам, позиция Верховного суда Российской Федерации вселяет в руководство вуза надежду и веру в то, что решение Рособрнадзора о лишении государственной аккредитации по двум укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, будет отменено. Она считает, что основания для лишения государственной аккредитации института нет.

ASTV.RU напоминает, что 18 октября прошло заседание коллегии по экономическим спорам. На нем принятые ранее три решения судов в пользу СахГТИ были отменены. Дело направили на новое рассмотрение в московский арбитражный суд.