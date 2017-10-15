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Руководство СахГТИ выступило с комментариями судебного решения

Руководство СахГТИ выступило с комментариями судебного решения

Они считают, что оснований для лишения госаккредитации вуза нет

Руководство Сахалинского гуманитарно-технологического института прокомментировало решение коллегии по экономическим спорам Верховного суда России. Они заметили, что СахГТИ является вторым негосударственным вузом в России, который продолжает отстаивать свои права и интересы на таком высоком уровне.

– Беспрецедентным был тот факт, что судебная коллегия не удовлетворила кассационную жалобу Рособрнадзора, которую он подал после того, как трижды проиграл в судах разных инстанций, а, приняв во внимание доводы и аргументы, представленные вузом, направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, – сообщила исполняющая обязанности ректора Надежда Кан.

По ее словам, позиция Верховного суда Российской Федерации вселяет в руководство вуза надежду и веру в то, что решение Рособрнадзора о лишении государственной аккредитации по двум укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, будет отменено. Она считает, что основания для лишения государственной аккредитации института нет.

ASTV.RU напоминает, что 18 октября прошло заседание коллегии по экономическим спорам. На нем принятые ранее три решения судов в пользу СахГТИ были отменены. Дело направили на новое рассмотрение в московский арбитражный суд.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 16:47 +2
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Комментарии
senchick
Написано 20 октября, в 16:55
Вопрос в том, что две инстанции сказали "быть", но верховные опять им же и перенаправили.... Будет смешно, что они в противоречие самим себе скажут нет
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+1
Bokassa
Написано 20 октября, в 17:07
а мне нравился мой институт, платишь за обучение и усе, усе инклюдив так сказать, окромя пересдач. Пересдачи по 500 рэ. Да и уровень обучения вроде норм был, иногда прохожу мимо с ностальгией.
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+1
SWATIMYR
Написано вчера, в 07:15
Bokassa, А сейчас вы в ПСО?
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0
Bokassa
Написано вчера, в 12:46
SWATIMYR, нее, по пути в Арбитражный суд прохожу просто))
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