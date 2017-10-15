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СахГТИ снова могут лишить государственной аккредитации по ряду направлений

СахГТИ снова могут лишить государственной аккредитации по ряду направлений

Судебная тяжба с Рособрнадзором возобновлена

Сахалинский гуманитарно-технологический институт снова под угрозой лишения аккредитации по ряду направлений подготовки. Верховный суд России в лице коллегии по экономическим спорам отменил решения нижестоящих инстанций, по которым СахГТИ добился победы над Рособрнадзором. По данным ASTV.RU, дело направлено на новое рассмотрение.

Разбирательства между органом надзора в сфере образования и вузом идут с середины 2016 года. Тогда СахГТИ был лишен государственной аккредитации по ряду направлений подготовки – юриспруденции и информатике. Для студентов это означало, что вуз потерял право выдавать дипломы государственного образца.

Не согласившись с претензиями, учебное заведение обратилось в суд. Институт последовательно выиграл в московском арбитраже, апелляционной и кассационной инстанциях. Однако Рособрнадзор не согласился с выводами судов и на третий раз. В своей жалобе в Верховный суд представители надзорной службы, в частности, указали, что вуз так и не предоставил должным образом информацию о устранении нарушений, а приказ Рособрнадзора о лишении аккредитации был его обязанностью в сложившейся ситуации.

18 октября состоялось заседание коллегии по экономическим спорам. Она нашла доводы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки заслуживающими внимания. В итоге три решения судов в пользу СахГТИ теперь отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в московский арбитражный суд.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 10:29 +3
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Комментарии
Dama_Madama
Написано 20 октября, в 12:49
Вымученый универ! Все студенты с головами ушли от туда, остальные не понятно чего ждут
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katenok1183
Написано 20 октября, в 13:52
Боже,закройте уже на лопату это заведение....Они закрыли экономический факультет,теперь и юридический закроют скоро...
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