СахГТИ снова могут лишить государственной аккредитации по ряду направлений

Сахалинский гуманитарно-технологический институт снова под угрозой лишения аккредитации по ряду направлений подготовки. Верховный суд России в лице коллегии по экономическим спорам отменил решения нижестоящих инстанций, по которым СахГТИ добился победы над Рособрнадзором. По данным ASTV.RU, дело направлено на новое рассмотрение.

Разбирательства между органом надзора в сфере образования и вузом идут с середины 2016 года. Тогда СахГТИ был лишен государственной аккредитации по ряду направлений подготовки – юриспруденции и информатике. Для студентов это означало, что вуз потерял право выдавать дипломы государственного образца.

Не согласившись с претензиями, учебное заведение обратилось в суд. Институт последовательно выиграл в московском арбитраже, апелляционной и кассационной инстанциях. Однако Рособрнадзор не согласился с выводами судов и на третий раз. В своей жалобе в Верховный суд представители надзорной службы, в частности, указали, что вуз так и не предоставил должным образом информацию о устранении нарушений, а приказ Рособрнадзора о лишении аккредитации был его обязанностью в сложившейся ситуации.

18 октября состоялось заседание коллегии по экономическим спорам. Она нашла доводы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки заслуживающими внимания. В итоге три решения судов в пользу СахГТИ теперь отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в московский арбитражный суд.