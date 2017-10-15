Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее
Одна из машин вылетела в кювет
ДТП произошло сегодня около четырех часов вечера в Южно-Сахалинске на объездной дороге на Дальнее (через Луговое).
По словам очевидцев, там на затяжном повороте столкнулись пикап Ford Ranger и Toyota Corolla Fielder. От удара универсал вылетел в кювет.
На место ДТП в настоящее время прибыли две бригады скорой помощи. Данные о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняются.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Комментарии
ZLOI275
Написано 20 октября, в 17:35
Наверно попутал кто-то при входе в поворот. Педаль тормоза с педалью газа
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