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Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее

Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее

Одна из машин вылетела в кювет

ДТП произошло сегодня около четырех часов вечера в Южно-Сахалинске на объездной дороге на Дальнее (через Луговое). 

По словам очевидцев, там на затяжном повороте столкнулись пикап Ford Ranger и Toyota Corolla Fielder. От удара универсал вылетел в кювет.

На место ДТП в настоящее время прибыли две бригады скорой помощи. Данные о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняются. 

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Галерея
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 1
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 2
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 3
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 4
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 5
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее, Фото: 6
Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее
Автор: Татьяна Сергеева, 20 октября, в 16:48 +4
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Комментарии
ZLOI275
Написано 20 октября, в 17:35
Наверно попутал кто-то при входе в поворот. Педаль тормоза с педалью газа
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