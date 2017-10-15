Пикап и универсал столкнулись на объездной дороге на Дальнее

ДТП произошло сегодня около четырех часов вечера в Южно-Сахалинске на объездной дороге на Дальнее (через Луговое).

По словам очевидцев, там на затяжном повороте столкнулись пикап Ford Ranger и Toyota Corolla Fielder. От удара универсал вылетел в кювет.

На место ДТП в настоящее время прибыли две бригады скорой помощи. Данные о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняются.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.