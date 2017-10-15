Новорожденным готовят подарки от государства

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Если инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в будущем году

Чиновники предлагают делать новорожденным подарки от государства. Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, который разработал Минтруд. Предполагается, что каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для новорожденного. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи. Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утвержден. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы. Об этом пишут "Известия".

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства (документ есть в распоряжении «Известий»). Он может вступить в силу уже в будущем году. Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства.

Президент Владимир Путин объявил 2018–2027 годы в стране Десятилетием детства. Правительству поручено утвердить план основных мероприятий до 2020-го. Документ разработан Минтрудом на основе предложений федеральных органов законодательной и исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты и профильных компаний. С инициативой «Подарок новорожденному» выступила Общественная палата (ОП).

— Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений, — сообщили «Известиям» в Минтруде.

В Минэкономразвития рассказали, что согласовали проект плана, предусматривающий вручение новорожденным подарков от субъектов РФ.

— Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

В ОП не предоставили оперативного комментария.

В Минпромторге считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

— Продукция для детей - это особая, социально значимая категория товаров, особенно если мы говорим о новорожденных. Более 80 стран мира реализуют так называемую программу «Корзина для новорожденных» — и их опыт весьма положительный, — заявила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова.

Она уточнила, что в большинстве стран корзина включает в себя первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи. По словам Залины Корниловой, оценка необходимых затрат, а также источников их финансирования будет проводиться всеми заинтересованными ведомствами в рамках проработки этого предложения.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина назначена одним из ответственных исполнителей плана. По ее словам, в российский подарочный набор новорожденному могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки.

— Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах, — рассказала «Известиям» Антонина Цицулина.

Подобная система распространена в скандинавских странах. Например, в Финляндии каждая будущая мама получает от государства предметы первой необходимости для младенца вне зависимости от ее доходов и семейного положения.

Член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев полагает, что если предлагаются определенные товары, а не деньги, то здесь может иметь место коррупционная составляющая.

— Чтобы не было соблазна заключать договор с определенной компанией и покупать товар только у нее, лучше предоставлять материальную помощь. Кроме того, родители должны сами решать, что необходимо ребенку. Предположим, им подарят вещи на определенную сумму, а они сами могли найти этот товар дешевле, — отметил эксперт.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что если будет принято решение дарить подарки всем без исключения, то на это может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.

— Всё зависит от отдельного региона, но в среднем такой набор может стоить 10–15 тыс. рублей, — отметил эксперт.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года в России родилось на 12% меньше детей, чем за тот же период годом ранее. С января по август 2017 года были зарегистрированы 1,132 млн новорожденных. А в прошлом году в те же месяцы — 1,275 млн детей. За весь прошлый год рождаемость составила почти 1,89 млн человек.