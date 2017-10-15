Новорожденным готовят подарки от государства
Если инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в будущем году
Чиновники предлагают делать новорожденным подарки от государства. Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, который разработал Минтруд. Предполагается, что каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для новорожденного. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи. Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утвержден. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы. Об этом пишут "Известия".
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства (документ есть в распоряжении «Известий»). Он может вступить в силу уже в будущем году. Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства.
Президент Владимир Путин объявил 2018–2027 годы в стране Десятилетием детства. Правительству поручено утвердить план основных мероприятий до 2020-го. Документ разработан Минтрудом на основе предложений федеральных органов законодательной и исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты и профильных компаний. С инициативой «Подарок новорожденному» выступила Общественная палата (ОП).
— Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений, — сообщили «Известиям» в Минтруде.
В Минэкономразвития рассказали, что согласовали проект плана, предусматривающий вручение новорожденным подарков от субъектов РФ.
— Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало, — пояснили «Известиям» в ведомстве.
В ОП не предоставили оперативного комментария.
В Минпромторге считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.
— Продукция для детей - это особая, социально значимая категория товаров, особенно если мы говорим о новорожденных. Более 80 стран мира реализуют так называемую программу «Корзина для новорожденных» — и их опыт весьма положительный, — заявила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова.
Она уточнила, что в большинстве стран корзина включает в себя первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи. По словам Залины Корниловой, оценка необходимых затрат, а также источников их финансирования будет проводиться всеми заинтересованными ведомствами в рамках проработки этого предложения.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина назначена одним из ответственных исполнителей плана. По ее словам, в российский подарочный набор новорожденному могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки.
— Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах, — рассказала «Известиям» Антонина Цицулина.
Подобная система распространена в скандинавских странах. Например, в Финляндии каждая будущая мама получает от государства предметы первой необходимости для младенца вне зависимости от ее доходов и семейного положения.
Член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев полагает, что если предлагаются определенные товары, а не деньги, то здесь может иметь место коррупционная составляющая.
— Чтобы не было соблазна заключать договор с определенной компанией и покупать товар только у нее, лучше предоставлять материальную помощь. Кроме того, родители должны сами решать, что необходимо ребенку. Предположим, им подарят вещи на определенную сумму, а они сами могли найти этот товар дешевле, — отметил эксперт.
Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что если будет принято решение дарить подарки всем без исключения, то на это может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.
— Всё зависит от отдельного региона, но в среднем такой набор может стоить 10–15 тыс. рублей, — отметил эксперт.
По данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года в России родилось на 12% меньше детей, чем за тот же период годом ранее. С января по август 2017 года были зарегистрированы 1,132 млн новорожденных. А в прошлом году в те же месяцы — 1,275 млн детей. За весь прошлый год рождаемость составила почти 1,89 млн человек.
Чую грядет демографический взрыв с такими подарками...
Я буду счастлива вполне.
И вы, и вы, все Минпромторгские старушки
Минэкразвитные старушки корзинку вручите мине...
1 очеред в детский сад
2 очередь в поликлиннику
3 ипотека папе с мамой под 12 процентов
ну и погремушку бонусом ))
Большинство из наполнения предполагаемой корзины - вещи настолько индивидуальные в подборе, что впихивать всем одно и то же, да еще и российского производства, все равно, что слить бюджет в унитаз...
Дети рождаются с разным весом и ростом. Ребенок при рождении может весить, как пять, так и два кг. Каким образом будет выбираться размер вещей? Пустышки, бутылочки, подгузники, гигиенические средства - все это подбирается индивидуально. Кому-то подходят пустышки одной формы, кому-то другой. Одним замечательно подходит одна марка подгузников, а других от этой марки раздражение. То же самое с косметическими средствами. В общем, как ни крути, а покупка одинаковых наборов для всех - выбрасывание денег на ветер. Проще возмещать родителям определенную сумму, затраченную на приобретение вещей для новорожденного.