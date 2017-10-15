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Новорожденным готовят подарки от государства
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Новорожденным готовят подарки от государства

Если инициативу Минтруда поддержат, бесплатные наборы для младенцев начнут выдавать уже в будущем году

Чиновники предлагают делать новорожденным подарки от государства. Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий к Десятилетию детства, который разработал Минтруд. Предполагается, что каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для новорожденного. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи. Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Однако источник финансирования пока не утвержден. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы.  Об этом пишут "Известия".

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства (документ есть в распоряжении «Известий»). Он может вступить в силу уже в будущем году. Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства.  

Президент Владимир Путин объявил 2018–2027 годы в стране Десятилетием детства. Правительству поручено утвердить план основных мероприятий до 2020-го. Документ разработан Минтрудом на основе предложений федеральных органов законодательной и исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты и профильных компаний. С инициативой «Подарок новорожденному» выступила Общественная палата (ОП).

— Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений, — сообщили «Известиям» в Минтруде.

В Минэкономразвития рассказали, что согласовали проект плана, предусматривающий вручение новорожденным подарков от субъектов РФ.

— Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

В ОП не предоставили оперативного комментария.

В Минпромторге считают, что инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

— Продукция для детей - это особая, социально значимая категория товаров, особенно если мы говорим о новорожденных. Более 80 стран мира реализуют так называемую программу «Корзина для новорожденных» — и их опыт весьма положительный, — заявила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова. 

Она уточнила, что в большинстве стран корзина включает в себя первый гардероб малыша с рождения до полугода, детскую косметику, мягкую игрушку, бутылочку для кормления, пустышку и другие вещи. По словам Залины Корниловой, оценка необходимых затрат, а также источников их финансирования будет проводиться всеми заинтересованными ведомствами в рамках проработки этого предложения.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина назначена одним из ответственных исполнителей плана. По ее словам, в российский подарочный набор новорожденному могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки. 

— Набор будет рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах, — рассказала «Известиям» Антонина Цицулина.

Подобная система распространена в скандинавских странах. Например, в Финляндии каждая будущая мама получает от государства предметы первой необходимости для младенца вне зависимости от ее доходов и семейного положения. 

Член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев полагает, что если предлагаются определенные товары, а не деньги, то здесь может иметь место коррупционная составляющая.

— Чтобы не было соблазна заключать договор с определенной компанией и покупать товар только у нее, лучше предоставлять материальную помощь. Кроме того, родители должны сами решать, что необходимо ребенку. Предположим, им подарят вещи на определенную сумму, а они сами могли найти этот товар дешевле, — отметил эксперт.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что если будет принято решение дарить подарки всем без исключения, то на это может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.

— Всё зависит от отдельного региона, но в среднем такой набор может стоить 10–15 тыс. рублей, — отметил эксперт.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев этого года в России родилось на 12% меньше детей, чем за тот же период годом ранее. С января по август 2017 года были зарегистрированы 1,132 млн новорожденных. А в прошлом году в те же месяцы — 1,275 млн детей. За весь прошлый год рождаемость составила почти 1,89 млн человек.

20 октября, в 16:23 +5
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Комментарии
Warg
Написано 20 октября, в 16:46
Почему все так с этими детьми возятся?
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−1
Totoshka
Написано 20 октября, в 21:26
Warg, потому что государству нужны новые граждане.
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0
Anubis38
Написано 20 октября, в 16:58
Во всех странах "корзина для новорожденных". У нас будет "пакетик для новорожденного"
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+10
Владимир К
Написано 20 октября, в 18:36
Поддержка рождаемости в России от государства - при рождении каждого нового ребенка соска в подарок.
Чую грядет демографический взрыв с такими подарками...
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+7
AleksBaks
Написано 20 октября, в 18:46
Представляю что это будет ) у вас родился мальчик ? поздравляем, вот вам новые ползунки, ну и ничего что розовые, и ничего что на три размера больше, это же от государства) а вот Вам еще подгузники россейского производства из марли, а что вы хотели, импортозамещение, Ай, подождите, совсем забыли, Вам еще буклет и праздничный пакет с надписью "Острова на которых хочется жить" а на пакете фото Мальдив))) и привет от Губернатора с ОАЭ - открытка)))
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+4
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 19:04
Рожу, рожу, какие могут быть игрушки.
Я буду счастлива вполне.
И вы, и вы, все Минпромторгские старушки
Минэкразвитные старушки корзинку вручите мине...
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+8
S.V.
Написано 20 октября, в 19:41
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+2
lvista
Написано вчера, в 00:45
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+2
Варвара Чикишева
Написано 20 октября, в 19:29
Напоминает 70-е годы. Нас , тогда детишек из многодетных и малообеспеченных семей водили строем в магазин от 1 до 10 кл.Картина маслом.Все в пальто одинаковых в клетку, валенках или колготах. Шапки цигейковые как под копирку. И нас все дразнили нищетой.Представляю, выписывают 5-10 мамочек и все в голубеньких и розовых конвертиках одинаковых. Ведь любая мама захочет, что бы ее дите было одето красивее другого.
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+1
S.V.
Написано 20 октября, в 19:42
с сахалинским баблом могли бы и "однушки" дарить...Но тогда им придётся голодать...есть не в неделю литр икры,а в месяц...нельзя беднеть депутатам,никак нельзя...
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+4
sergmihaylov
Написано 20 октября, в 20:26
главные подарки
1 очеред в детский сад
2 очередь в поликлиннику
3 ипотека папе с мамой под 12 процентов
ну и погремушку бонусом ))
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+2
Римма Хайрутдинова
Написано 20 октября, в 20:48
Лучше сделайте этот "подарок" единоразовой социальной выплатой, полезнее будет... Родители сами решат, что нужнее их ребенку.
Большинство из наполнения предполагаемой корзины - вещи настолько индивидуальные в подборе, что впихивать всем одно и то же, да еще и российского производства, все равно, что слить бюджет в унитаз...
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+3
Totoshka
Написано 20 октября, в 21:19
Абсолютно неумная идея.
Дети рождаются с разным весом и ростом. Ребенок при рождении может весить, как пять, так и два кг. Каким образом будет выбираться размер вещей? Пустышки, бутылочки, подгузники, гигиенические средства - все это подбирается индивидуально. Кому-то подходят пустышки одной формы, кому-то другой. Одним замечательно подходит одна марка подгузников, а других от этой марки раздражение. То же самое с косметическими средствами. В общем, как ни крути, а покупка одинаковых наборов для всех - выбрасывание денег на ветер. Проще возмещать родителям определенную сумму, затраченную на приобретение вещей для новорожденного.
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+5
aleksa-92
Написано 20 октября, в 21:31
Капец вы что злые все такие? Государство хочет как лучше, а как вы всегда не довольные. Во многих странах это считается нормой.
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0
Lexi
Написано вчера, в 11:25
aleksa-92, потому что государство дает людям жалкие подачки
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