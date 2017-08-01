В Холмске дорожники укладывают асфальт в дождь

Фото и видео очевидцев

В редакцию astv.ru прислали видео ремонта дорожного полотна между Чапланово и Холмском. Как сообщает автор ролика, 12 августа весь день шел дождь, но это не помешало ремонтникам выполнять свою работу.

- Укладка асфальта в дождь - это разве не нарушение технологии? Сколько прослужит такой асфальт? Полгода от силы. И на это тратятся наши налоги, - возмущен очевидец.

Напомним, недавно в том же районе строители, ремонтирующие дорожное полотно моста в Пятиречье, также были уличены в некоторых нарушениях. Рабочие скидывали старый асфальт в реку.