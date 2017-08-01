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В Холмске дорожники укладывают асфальт в дождь
Фото и видео очевидцев

В Холмске дорожники укладывают асфальт в дождь

Работы велись весь день 12 августа

В редакцию astv.ru прислали видео ремонта дорожного полотна между Чапланово и Холмском. Как сообщает автор ролика, 12 августа весь день шел дождь, но это не помешало ремонтникам выполнять свою работу. 

- Укладка асфальта в дождь - это разве не нарушение технологии? Сколько прослужит такой асфальт? Полгода от силы. И на это тратятся наши налоги, - возмущен очевидец. 

Напомним, недавно в том же районе строители, ремонтирующие дорожное полотно моста в Пятиречье, также были уличены в некоторых нарушениях. Рабочие скидывали старый асфальт в реку

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 18:09 +4
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Сахалинская областьХолмский район
Прочее
ремонтдорогаасфальтдождь
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 18:13 Отредактированно сегодня, в 18:13
Як сроки горят,зарплату надо отрабатывать,семью кормить!А как вы хотели при капитализме жить???И пусть кладут,развалится,Единая Россия найдёт как облапошить народ ещё!
Круговорот бабла в природе(не завися от природных условий).
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+5
Diego
Написано сегодня, в 18:15 Отредактированно сегодня, в 18:16
каждый год до холмска дорогу делают, латают и даже когда ремонт производят в нормальную погоду, все равно вследующем году буду что нибудь да ковырять и создавать видимость ремонта, так что все нормалльно, ничего особенного
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+1
Hh
Написано сегодня, в 18:21
Вообще, есть такой асфальт, который и в дождь можно класть. Так что, может быть и паника преждевременна.
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0
MARBLE
Написано сегодня, в 20:23
Hh, Говорят, что в Москве кур доят, только я этого не видела.....
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+3
Hh
Написано сегодня, в 20:59
MARBLE, Я не знаю, что и как доят в Москве, но про асфальт в дождь, это факт. Вы так говорите, будто являетесь прорабом и стройка это Ваша жизнь. Ну это же не так...
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−1
MARBLE
Написано сегодня, в 21:13
Hh, А вы являетесь прорабом?
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+3
Еще 3 комментария
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:27
План есть ПЛАН, любой ценой, невзирая на капризы погоды! И
тайфун бы их не остановил...
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 20:17
Эээххх... Ну и дела.... Что сказать.... "МОЛОДЦЫ"...
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+2
Reader
Написано сегодня, в 20:37
"Укладка асфальта в дождь - это разве не нарушение технологии? " - отличный вопрос, на который необходимо получить ответ в первую очередь. Потом выводы делать.
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+1
Андрей Макаров
Написано сегодня, в 22:06
Reader, Hh, «Технология известна тысячу лет. Да, есть новые материалы на основе других связующих. Даже в рамках этих традиционных технологий, если соблюдать нормы укладки, все было бы хорошо. Но это, похоже, никому не нужно. В дождь невозможно обеспечить связь между слоями, поэтому все разваливается. Это очевидно, что класть асфальт в такую погоду просто нельзя», - сообщил корреспонденту Autonews.ru заведующий отделом Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ). (c)
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0
Андрей Макаров
Написано сегодня, в 22:07
Reader, По всем стандартам слой асфальтобетонного покрытия укладывается в сухую погоду на сухое подготовленное основание, - говорит доцент кафедры строительства и эксплуатации транспортных сооружений Волгоград­ского технического университета Андрей Лескин. - Я не знаю такой технологии (ни у нас, ни за рубежом), которая бы позволяла асфальтировать в дождь. В мокрой среде нельзя достичь нужного уплотнения горячей смеси. Нет уплотнения - жди быстрого разрушения. Срок службы асфальта при соблюдении всех технологий - 3-5 лет. Потом верхний слой нужно менять. В сырую погоду (после дождя, например) можно укладывать холодные смеси. Но их используют для быстрой заделки, при ликвидации аварийной ситуации, ямочном ремонте. Но даже с этими смесями не работают в дождь!
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+3
Mopsik
Написано сегодня, в 21:38
Что им снег,
Что им зной,
Что им дождик проливной.......
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+3
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 22:10
"ложут"асфальт и "кладут"на мнение окружающих.
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+2
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