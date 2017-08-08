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Юные самбисты из Южно-Сахалинска завоевали медали турнира в Невельске

Юные самбисты из Южно-Сахалинска завоевали медали турнира в Невельске

Соревнования по пляжной борьбе собрали школьников юга острова

В Невельске прошел открытый турнир по пляжной борьбе, посвященный празднованию Дня физкультурника. Броски на песке продемонстрировали борцы из нескольких спортивных школ юга острова. Среди них были воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Им удалось завоевать девять медалей.

Победителями турнира стали Захар Василюк, Руслан Маклаков, Максим Евдокимов, Денис Дорохин. Серебро в активе Даниила Сапрыкина. С наградами за третье место вернулись домой Леонард Надежкин, Егор Краснов, Серафим Краснов, Тимур Романенко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 +1
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 17:24
Поздравляю победителей!
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