Юные самбисты из Южно-Сахалинска завоевали медали турнира в Невельске

В Невельске прошел открытый турнир по пляжной борьбе, посвященный празднованию Дня физкультурника. Броски на песке продемонстрировали борцы из нескольких спортивных школ юга острова. Среди них были воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Им удалось завоевать девять медалей.