Юные самбисты из Южно-Сахалинска завоевали медали турнира в Невельске
Соревнования по пляжной борьбе собрали школьников юга острова
В Невельске прошел открытый турнир по пляжной борьбе, посвященный празднованию Дня физкультурника. Броски на песке продемонстрировали борцы из нескольких спортивных школ юга острова. Среди них были воспитанники ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Им удалось завоевать девять медалей.
Победителями турнира стали Захар Василюк, Руслан Маклаков, Максим Евдокимов, Денис Дорохин. Серебро в активе Даниила Сапрыкина. С наградами за третье место вернулись домой Леонард Надежкин, Егор Краснов, Серафим Краснов, Тимур Романенко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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Написано сегодня, в 17:24
Поздравляю победителей!
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