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Старый асфальт с моста в Пятиречье строители скидывают в реку
Фото и видео очевидцев

Старый асфальт с моста в Пятиречье строители скидывают в реку

Рабочие говорят, что это приказ начальства

Строители, ремонтирующие мост у села Пятиречье Холмского района, сбрасывают строительный мусор в реку Чипиань. Видео в редакцию astv.ru прислал очевидец. 

- Я ехал в сторону Холмска и увидел, что рабочий кидает старый, только что снятый с дороги, асфальт в реку. На сколько знаю, для этого нужна специальная машина, которая потом вывезет мусор на свалку, - сообщает очевидец. 

Мужчина также сообщает, что спросил у рабочего, почему тот бросает отходы в реку. На что тот ответил - "А куда еще? Это приказ начальства".

Начальство же, в лице руководителя работ, если верить мужчине, все это время находилось в припаркованном рядом внедорожнике.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:42 +3
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:45
это россия детка
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+2
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 16:51
Никакого контроля и полный пофигизм.
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 17:03
это заначка, потом будут этими кусками в Холмске дороги ремонтировать, или какой нить монумент возле "креста на городе" воткнут
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 17:15
Bokassa,
в речке промаринуется,потом достанут и ямы латать будут.))))
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+4
crazydriver144
Написано сегодня, в 17:51
Значит надо чтобы АСТВ спросили у этого начальства, было ли такое распоряжение. Если нет, то требовать наказания этих работников
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0
Lolas22
Написано сегодня, в 18:12
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