Фото и видео очевидцев
Старый асфальт с моста в Пятиречье строители скидывают в реку
Рабочие говорят, что это приказ начальства
Строители, ремонтирующие мост у села Пятиречье Холмского района, сбрасывают строительный мусор в реку Чипиань. Видео в редакцию astv.ru прислал очевидец.
- Я ехал в сторону Холмска и увидел, что рабочий кидает старый, только что снятый с дороги, асфальт в реку. На сколько знаю, для этого нужна специальная машина, которая потом вывезет мусор на свалку, - сообщает очевидец.
Мужчина также сообщает, что спросил у рабочего, почему тот бросает отходы в реку. На что тот ответил - "А куда еще? Это приказ начальства".
Начальство же, в лице руководителя работ, если верить мужчине, все это время находилось в припаркованном рядом внедорожнике.
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в речке промаринуется,потом достанут и ямы латать будут.))))
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