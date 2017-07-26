Старый асфальт с моста в Пятиречье строители скидывают в реку

Фото и видео очевидцев

Строители, ремонтирующие мост у села Пятиречье Холмского района, сбрасывают строительный мусор в реку Чипиань. Видео в редакцию astv.ru прислал очевидец.

- Я ехал в сторону Холмска и увидел, что рабочий кидает старый, только что снятый с дороги, асфальт в реку. На сколько знаю, для этого нужна специальная машина, которая потом вывезет мусор на свалку, - сообщает очевидец.

Мужчина также сообщает, что спросил у рабочего, почему тот бросает отходы в реку. На что тот ответил - "А куда еще? Это приказ начальства".

Начальство же, в лице руководителя работ, если верить мужчине, все это время находилось в припаркованном рядом внедорожнике.