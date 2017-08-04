новости
новости
Регистрация
На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Nissan сбил женщину

На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Nissan сбил женщину

Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

10 августа примерно в 20:55 35–летний водитель автомобиля Nissan Safari двигался в северном направлении по улице Комсомольской в Южно – Сахалинске. На перекрестке с улицей Пуркаева, по предварительным данным, при повороте направо он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщают в УГИБДД по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:32
Постоянно наблюдаю, что при зелёном свете начинается одновременно и движение автотранспорта поворачивающего на право... Но обычно водители стараются пропустить пешеходов...


Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
Ответить
+2
1galina
Написано сегодня, в 13:15
Пульнули информацию чтобы все на свой лад упражнялись в чём? Мы тоже бываем участниками подобного и это плохо.
Ответить
0
Виктория
Написано сегодня, в 13:20
1galina, это Вы о чем?
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Дети, бегающие по крышам в Дальнем, снова беспокоят соседей
Дети, бегающие по крышам в Дальнем, снова беспокоят соседей
Мертвого мужчину нашли на обочине дороги Вахрушев - Поронайск
Мертвого мужчину нашли на обочине дороги Вахрушев - Поронайск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru