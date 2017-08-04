На пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Nissan сбил женщину

10 августа примерно в 20:55 35–летний водитель автомобиля Nissan Safari двигался в северном направлении по улице Комсомольской в Южно – Сахалинске. На перекрестке с улицей Пуркаева, по предварительным данным, при повороте направо он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщают в УГИБДД по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.