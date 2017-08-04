Южно-сахалинские пенсионеры определили победителей в соревнованиях по легкой атлетике

Свыше 20 участников старше 55 лет принимают участие в муниципальном этапе спартакиады среди пенсионеров "Спортивное долголетие". В этот раз возрастные спортсмены покоряли дистанцию в 1 км и 1,5 км. Напомним, что ранее пенсионеры соревновались в плавании, шахматах и пулевой стрельбе.

По словам бессменной участницы сахалинских лыжных марафонов Эмилии Минаевой, у нее остались прекрасные ощущения от этого спортивного праздника. Кстати, женщина сумела улучшить свой собственный рекорд на дистанции и заняла 4 место.

- Мне уже 75 лет, но я активно занимаюсь бегом, много хожу пешком, катаюсь на велосипеде и работаю на даче. Участие в соревнованиях очень хорошо отражается на моем здоровье и стимулирует поддерживать себя в хорошей форме, - рассказала пенсионерка Эмилия Минаева.

Победителем среди мужчин в забеге на 1,5 км уже традиционно стал легкоатлет Александр Логунов (5,18,7), на полминуты от него отстал Владимир Бедак (5,44,3), замкнул тройку лидеров Виктор Геращенко (6,10,1).

Среди женщин быстрее всех преодолела дистанцию в 1 км Ольга Куликова (4,38,6), второй стала Галина Капрова (5,08,3), третьей к финишу пришла Раиса Коновалова (5,17,7).

Заключительные соревнования по настольному теннису пройдут 19 августа в 10:00 на базе СДЮСШОР по греко-римской борьбе.

В конце августа также запланирована областная спартакиада среди пенсионеров, победители которой отправятся представлять Сахалин на всероссийских соревнованиях в октябре в Пензе. В прошлом году Сахалинская область впервые была представлена на подобной спартакиаде.

Источник: Управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска