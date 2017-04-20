новости
новости
Регистрация
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину продлили срок ареста до 9 ноября
фото: vesti.ru

Экс-губернатору Сахалина Хорошавину продлили срок ареста до 9 ноября

Соответствующее решение вынес Южно-Сахалинский городской суд

Бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину продлили срок ареста до 9 ноября 2017 года. Соответствующее решение вынес Южно-Сахалинский городской суд. Срок ареста, назначенный Хорошавину ранее, истекает 9 августа, напоминает РИА Новости.

Экс-губернатора судят за коррупционные преступления. Он попался на взяточничестве вместе с вице-премьером Сахалинской области Сергеем Карепкиным, экс-министром сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николаем Борисовым и своим бывшим советником Андреем Икрамовым. Общая сумма взяток – 522 миллиона рублей. 

Карепкину и Икрамову также продлены сроки ареста, Борисов оставлен под домашним арестом. 

Сюжет: Задержание губернатора
Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты
Конфликт
Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты
26 апреля 2017, в 17:13, 10 1960 2
Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества
Конфликт
Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества
26 апреля 2017, в 12:12, 10 1989 1
Переговоры в кабинете экс-губернатора Александра Хорошавина должны заслушать сегодня в суде
Конфликт
Переговоры в кабинете экс-губернатора Александра Хорошавина должны заслушать сегодня в суде
25 апреля 2017, в 17:17, 11 3520 2
На суде Хорошавина изучают медицинские справки
Конфликт
На суде Хорошавина изучают медицинские справки
20 апреля 2017, в 17:40, 2 2224 2
Все новости сюжета
сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Люди
Александр Хорошавин
Популярное на ASTV
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ушел из жизни актер Чехов-центра Андрей Кошелев
Ушел из жизни актер Чехов-центра Андрей Кошелев
Уволенный сотрудник выиграл больше 120 тысяч рублей у работодателя
Уволенный сотрудник выиграл больше 120 тысяч рублей у работодателя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru