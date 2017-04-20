Экс-губернатору Сахалина Хорошавину продлили срок ареста до 9 ноября

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Бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину продлили срок ареста до 9 ноября 2017 года. Соответствующее решение вынес Южно-Сахалинский городской суд. Срок ареста, назначенный Хорошавину ранее, истекает 9 августа, напоминает РИА Новости.

Экс-губернатора судят за коррупционные преступления. Он попался на взяточничестве вместе с вице-премьером Сахалинской области Сергеем Карепкиным, экс-министром сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николаем Борисовым и своим бывшим советником Андреем Икрамовым. Общая сумма взяток – 522 миллиона рублей.

Карепкину и Икрамову также продлены сроки ареста, Борисов оставлен под домашним арестом.