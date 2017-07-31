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Уволенный сотрудник выиграл больше 120 тысяч рублей у работодателя

Уволенный сотрудник выиграл больше 120 тысяч рублей у работодателя

Его «спасла» работа в профсоюзе

Работник отсудил у работодателя больше 120 тысяч рублей за незаконное увольнение. На предприятии сокращали штат, но не все процедуры при этом компания провела правильно. Сотрудник был руководителем профсоюзной организации, а это усложняет процесс увольнения.

По сообщению сахалинских профсоюзов, речь идет о компании «Приморавтоматика». Там решили сократить штат. Согласно закону, если в организации есть профсоюз, то бумаги о предстоящих увольнениях должны дополнительно направляться в организации профессиональных союзов. Работодатель выслал уведомление о сокращении численности, а также копии ряда приказов.

Но истец, помимо прочего, являлся руководителем профсоюзной ячейки в компании. Чтобы уволить такого сотрудника, также нужно согласие вышестоящих профсоюзных организаций. Такого согласия работодатель не запросил, что и стало причиной суда.

В итоге работник отсудил у компании больше 120 тысяч рублей за время вынужденного прогула. Кроме того, 3 тысячи рублей составила компенсация морального вреда. Суд также обязал работодателя восстановить сотрудника в должности.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:19 +5
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:32
Красавчик! Если в статье все верно написано, то правильно поступил!
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+5
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:33
Такая же ситуация и со мной была, только вышестоящий профсоюз стоял в стороне и наблюдал, правда согласие на увольнение работодателю не дал....
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:58
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 14:00
я один не в курсе, почему к новости прикреплена картинка с какой то греческой едой??
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0
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