Ушел из жизни актер Чехов-центра Андрей Кошелев

Сегодня, 7 августа, на 57-м году ушел из жизни актер Чехов-центра, заслуженный артист РФ Андрей Кошелев.

Окончив Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности «Актер драматического театра и кино», в 1989 году Андрей Владимирович пришел на работу в Чехов-центр, где благодаря богатым природным и профессиональным данным мгновенно стал заметной фигурой в труппе сахалинского театра. Его артистическая карьера связана с единственной в его жизни сценой – Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова. Об этом рассказывают в Чехов-центре.

Созданные им образы русской и классической драматургии наполнены глубоким содержанием, эмоциональны. Все его роли пользовались неизменным успехом у зрителя, были высоко оценены театральной критикой. Он создал ряд замечательных актёрских работ, которые стали украшением репертуара театра. Среди них: Епиходов («Вишневый сад»), Фредерик Феллоуз («Шум за сценой»), Бабин («Кукушкины слезы»), Тартюф в одноименной комедии, Синьор Капулетти («Чума на оба ваши дома»), Блаженный («Чума на оба ваших дома»), Господин Дарсело («Шестой этаж»), Щеткин («Дети Ванюшина»), инспектор Траутон («Таксист»), Земляника («Инкогнито»), Хозяин («Очень простая история»), Келлер («Сотворившая чудо»), Симеонов-Пищик («Вишневый-с. Ад»), Энрике Фонт («Метод Гренхольма»), Бургомистр («Визит старой дамы»), Лорд Мьюил («Кин IV»), Ансельм («Скупой»), Гаев Леонид Андреевич («Вишневый сад») и многие другие.

В 2006 году Андрею Владимировичу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Для Чехов-центра утрата Андрея Владимировича явилась тяжелым ударом и невосполнимой потерей.

Прощание состоится в фойе 1 этажа Чехов-центра 9 августа в 12.00.