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Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь

Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь

Сотрудники Холмской ЦРБ утверждали, что родители сами довели ребенка до реанимации и не испытывали страданий глядя на нее

В середине июня в Холмском городском суде семья Климовых выиграла суд у центральной районной больницы. Руководство ЦРБ обязано выплатить им 222 тысячи рублей в качестве морального вреда и судебных издержек. Климовы сумели доказать, что именно некомпетентность медиков чуть не погубила их 3-летнюю дочь.

И это редчайший случай. Доказать вину сотрудников больниц,  особенно, когда не наступили тяжкие последствия для здоровья, практически невозможно. Климовым это удалось.

Эта история началась 19 февраля 2016 года. У Маши Климовой, которой на тот момент было 3,5 года, поднялась высокая температура, начался кашель. Девочку показали участковому педиатру, она сказала, что это ОРВИ и отпустила домой. Через день Маше дважды пришлось вызывать «скорую». Но оба раза фельдшеры подтверждали диагноз педиатра и сделав укол, уезжали.

Но ребенку становилось все хуже. 21 февраля очередная «скорая» забрала Машу в больницу уже с диагнозом острый бронхит. Ей сделали рентген, но продолжили лечить от ОРВИ. Никаких анализов не брали, даже несмотря на то, что девочка таяла на глазах. Она ничего не ела, задыхалась, у нее стали отниматься ноги.

24 февраля Машу с мамой перевели в отдельную палату с кислородным аппаратом. По правилам, кислородную маску нужно держать минут 15, а потом делать перерыв на 40 минут. Но на деле Ольга, мама девочки, всю ночь просидела у кровати дочери, удерживая маску. Как только убирала, у Маши падал уровень кислорода в крови. К тому времени Маша уже похудела до 13 кг. 

25 февраля родители со скандалом добились, чтобы дочь перевели в Южно-Сахалинск, в детскую областную больницу. 

Там ее срочно поместили в реанимацию. Маша провела в ней трое суток. Уже там анализы показали, что у девочки грипп А/H1N1 (свиной грипп) и к тому времени он оброс осложнениями – двусторонней пневмонией, гнойным плевритом.

Ребенку делали прокол с дренированием плевральной полости.

- Доктор сказал, что за 20 лет работы не видел, чтобы у ребенка столько гноя выходило. Почти 200 граммов, - рассказывает отец Маши, Ярослав, – И там же нам сказали, что о том, что у дочери жидкость в легких было видно на том снимке, что сделали в Холмске 22 февраля. Почему этого не заметил холмский врач, совершенно непонятно.

Из областной больницы Машу отпустили домой только 18 марта. В больницах она провела почти месяц. В апреле родители решили подавать в суд.

Им дорого обошелся этот процесс. Они оплачивали услуги адвоката и заказали судебно-медицинскую экспертизу в Петербурге, чтобы не было никаких сомнений в ее независимости. За нее Климовы заплатили больше 72 тысяч рублей.

- Эти расходы серьезные для нашей семьи, по сути мы до сих пор не можем восстановить бюджет, - говорит Ярослав Климов. – Но я уверен, что за проступки медиков нужно наказывать, потому что их непрофессионализм чуть не убил нашу дочь. Этот процесс нужен и тем людям, которые будут лечиться после нас.

Питерские эксперты написали, что персонал холмской больницы неверно оценил тяжесть состояния девочки и поэтому назначил лечение, которое было неэффективным.

Юристы больницы с иском были категорически не согласны. Они заявили, что лечение было проведено в срок и по правилам, что выявленные «мелкие нарушения» (имеется в виду то, что доктор не смог прочесть рентгеновский снимок) «не повлияли на течение болезни». И вообще, заявили представители ЦРБ, родители сами виноваты – их дочь часто болеет, а они отказались от вакцинации против гриппа и именно это, якобы, и вызвало тяжелые последствия. Ну и заявили, что отец с девочкой в больнице не лежал, за все время посещал дочь всего 3-4 раза, а потому не испытывал никаких нравственных страданий. А значит и компенсацию морального вреда требовать не может…

При этом Маша лежала в холмской больнице 4 дня. Климовы живут в селе Чехов, в семье есть страрший, на тот момент девятилетний ребенок, но даже при этом, по словам самих представителей Холмской ЦРБ, отец, который работает, приезжал к дочери почти каждый день. 

Суд принял сторону истцов. И хотя Климовы просили выплатить им 2 млн в качестве морального вреда и 30 тысяч рублей компенсации затрат на адвоката, им присудили 222 тысячи рублей.

Представители больницы, судя по всему, решение обжаловать не стали.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:09 0
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Комментарии
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Diego Online
Написано сегодня, в 18:19 Отредактированно сегодня, в 18:20
самое страшное , что даже в платной детской медецине очень мало компитетных врачей , и это в южно-сахалинске, а бесплатная медецина еще и врайоне, не удивительно...
чем бы детки не болели,самое главное , чтоб выздоравливали!
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