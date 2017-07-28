Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь

Сотрудники Холмской ЦРБ утверждали, что родители сами довели ребенка до реанимации и не испытывали страданий глядя на нее

В середине июня в Холмском городском суде семья Климовых выиграла суд у центральной районной больницы. Руководство ЦРБ обязано выплатить им 222 тысячи рублей в качестве морального вреда и судебных издержек. Климовы сумели доказать, что именно некомпетентность медиков чуть не погубила их 3-летнюю дочь.

И это редчайший случай. Доказать вину сотрудников больниц, особенно, когда не наступили тяжкие последствия для здоровья, практически невозможно. Климовым это удалось.

Эта история началась 19 февраля 2016 года. У Маши Климовой, которой на тот момент было 3,5 года, поднялась высокая температура, начался кашель. Девочку показали участковому педиатру, она сказала, что это ОРВИ и отпустила домой. Через день Маше дважды пришлось вызывать «скорую». Но оба раза фельдшеры подтверждали диагноз педиатра и сделав укол, уезжали.

Но ребенку становилось все хуже. 21 февраля очередная «скорая» забрала Машу в больницу уже с диагнозом острый бронхит. Ей сделали рентген, но продолжили лечить от ОРВИ. Никаких анализов не брали, даже несмотря на то, что девочка таяла на глазах. Она ничего не ела, задыхалась, у нее стали отниматься ноги.

24 февраля Машу с мамой перевели в отдельную палату с кислородным аппаратом. По правилам, кислородную маску нужно держать минут 15, а потом делать перерыв на 40 минут. Но на деле Ольга, мама девочки, всю ночь просидела у кровати дочери, удерживая маску. Как только убирала, у Маши падал уровень кислорода в крови. К тому времени Маша уже похудела до 13 кг.

25 февраля родители со скандалом добились, чтобы дочь перевели в Южно-Сахалинск, в детскую областную больницу.

Там ее срочно поместили в реанимацию. Маша провела в ней трое суток. Уже там анализы показали, что у девочки грипп А/H1N1 (свиной грипп) и к тому времени он оброс осложнениями – двусторонней пневмонией, гнойным плевритом.

Ребенку делали прокол с дренированием плевральной полости.

- Доктор сказал, что за 20 лет работы не видел, чтобы у ребенка столько гноя выходило. Почти 200 граммов, - рассказывает отец Маши, Ярослав, – И там же нам сказали, что о том, что у дочери жидкость в легких было видно на том снимке, что сделали в Холмске 22 февраля. Почему этого не заметил холмский врач, совершенно непонятно.

Из областной больницы Машу отпустили домой только 18 марта. В больницах она провела почти месяц. В апреле родители решили подавать в суд.

Им дорого обошелся этот процесс. Они оплачивали услуги адвоката и заказали судебно-медицинскую экспертизу в Петербурге, чтобы не было никаких сомнений в ее независимости. За нее Климовы заплатили больше 72 тысяч рублей.

- Эти расходы серьезные для нашей семьи, по сути мы до сих пор не можем восстановить бюджет, - говорит Ярослав Климов. – Но я уверен, что за проступки медиков нужно наказывать, потому что их непрофессионализм чуть не убил нашу дочь. Этот процесс нужен и тем людям, которые будут лечиться после нас.

Питерские эксперты написали, что персонал холмской больницы неверно оценил тяжесть состояния девочки и поэтому назначил лечение, которое было неэффективным.

Юристы больницы с иском были категорически не согласны. Они заявили, что лечение было проведено в срок и по правилам, что выявленные «мелкие нарушения» (имеется в виду то, что доктор не смог прочесть рентгеновский снимок) «не повлияли на течение болезни». И вообще, заявили представители ЦРБ, родители сами виноваты – их дочь часто болеет, а они отказались от вакцинации против гриппа и именно это, якобы, и вызвало тяжелые последствия. Ну и заявили, что отец с девочкой в больнице не лежал, за все время посещал дочь всего 3-4 раза, а потому не испытывал никаких нравственных страданий. А значит и компенсацию морального вреда требовать не может…

При этом Маша лежала в холмской больнице 4 дня. Климовы живут в селе Чехов, в семье есть страрший, на тот момент девятилетний ребенок, но даже при этом, по словам самих представителей Холмской ЦРБ, отец, который работает, приезжал к дочери почти каждый день.

Суд принял сторону истцов. И хотя Климовы просили выплатить им 2 млн в качестве морального вреда и 30 тысяч рублей компенсации затрат на адвоката, им присудили 222 тысячи рублей.

Представители больницы, судя по всему, решение обжаловать не стали.