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Детям шести дворов Южно-Сахалинска подарили праздник

Детям шести дворов Южно-Сахалинска подарили праздник

Ни одной минуты не пришлось скучать

На большой детской площадке, которая объединила жителей близлежащих домов Южно-Сахалинска – по проспекту Мира, 176, 178, 180 и улице Поповича, 51, 53, 55 – прошел общий праздник. Организовала его компания, которая уже принесла смех и радость во многие дворы областного центра. Как только зазвучала зажигательная музыка и появились аниматоры, десятки детей от мала до велика устремились на площадку, чтобы принять участие в веселых конкурсах, играх и забавах. Все вместе увлеченно делали «зарядку для хвоста», а затем, разделившись на две команды, состязались на скорости и ловкости в эстафете – кто быстрее разукрасит живую «пиццу». А потом в гости к детям пришел почти настоящий «индеец» и увлек ребят в веселое путешествие по следам Фенимора Купера.

Каждому на этом летнем празднике нашлась радость по душе, и ни одной минуты не пришлось скучать. Десятки малышей облепили стол художниц по аквагриму, которые расписывали яркими цветами их личики. И тут же они выстраивались в очередь к мастерам твистинга Светлане и Алексею, из рук которых путем ловких манипуляций выходили различные фигурки. 

Наибольшей популярностью у девочек пользовались собачки, у мальчиков – мечи. За час мастера твистинга потратили больше ста воздушных шариков. Родители коллекционировали фотоулыбки счастливых чад. Бодрые бабушки, вспомнив молодость на танцплощадках под баян, приплясывали в такт всеобщему веселью.

Дети получили море впечатлений, а родители выразили надежду, что этот праздник еще не раз вернется в их двор. Гостем праздника стал депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин:

- Мы в детстве, особенно в период летних школьных каникул, проводили все время на улице и умели развлечь себя сами, тогда как нашим детям привычнее сидеть в Сети. Стоит оторвать детей от гаджетов, так им становятся интересны подвижные игры, их охватывает задор. Праздники двора постепенно становятся традиционными и неизменно вызывают море положительных эмоций. Они нас объединяют, люди, живущие по соседству, элементарно знакомятся друг с другом. И думаю, в дальнейшем соседям легче будет найти общий язык, чтобы проводить какие-то совместные акции на благо всего двора.

Горожане не преминули воспользоваться случаем и обратились к нему с просьбами помочь в решении волнующих вопросов. В частности, у жителей дома № 55 по улице Поповича после ремонта течет крыша, поскольку не было предусмотрено сливных труб, и часть воды попадает на чердак. Попросили Александра Шарифулина помочь на этот счет во взаимодействии с ЖЭУ-2. Кроме того, они озабочены соседством с недостроенным зданием РГТЭУ. Пятиэтажное здание многие годы находится на консервации, по сути, бесхозное, и превратилось в источник повышенной опасности – притон для наркоманов, бомжей и других асоциальных граждан. Кроме того, дети используют его для рискованных игр. Жители попросили принять меры по закрытию доступа в здание. Все озвученные вопросы приняты депутатом Александром Шарифулиным на контроль.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 18:40 −1
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 18:54
Хм, и почему я не удивлена увидев Шурика Ш. и на фотке к данной новости? Может быть Шурик Ш. стал уже как мистер Смитт из "Матрицы"?
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+1
Паренек
Написано сегодня, в 19:37
ну так ВЫБОРЫ грядут! одни и теже рожи светятся
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 21:10
Сливные трубы будет сам пришпандоривать, как тот забор у школы?
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