В Южно-Сахалинске задержали продавца наркотиков

В его квартире нашли более 100 граммов опасных веществ

Полиция задержала 49-летнего жителя областного центра, который распространял высококонцентрированное наркотическое средство. Мужчина расфасовывал его дома и продавал потребителям. Он также злоупотреблял наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

В квартире подозреваемого полицейские вместе с собакой изъяли три пакета с веществом желтого цвета и пузырек с прозрачной жидкостью. Всего у мужчины найдены 104 грамма наркотика и одна расфасованная доза в 5 грамм.

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт наркотических веществ. Подозреваемый находится под домашним арестом.