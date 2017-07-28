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В Южно-Сахалинске задержали продавца наркотиков

В Южно-Сахалинске задержали продавца наркотиков

В его квартире нашли более 100 граммов опасных веществ

Полиция задержала 49-летнего жителя областного центра, который распространял высококонцентрированное наркотическое средство. Мужчина расфасовывал его дома и продавал потребителям. Он также злоупотреблял наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. 

В квартире подозреваемого полицейские вместе с собакой изъяли три пакета с веществом желтого цвета и пузырек с прозрачной жидкостью. Всего у мужчины найдены 104 грамма наркотика и одна расфасованная доза в 5 грамм. 

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт наркотических веществ. Подозреваемый находится под домашним арестом.  

Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 17:29 0
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Комментарии
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Написано сегодня, в 17:37
104 гр.это светит очень большой срок. Капец, какой большой.
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