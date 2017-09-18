Люди?! Звери!

Всю неделю "созревала" для написания этого блога, но до сих пор не могу взять себя в руки. Заранее прошу прощения за опечатки и мелкие погрешности в написании текста. Эмоции!!!

Друзья! Не проходите мимо... мимо бездомных животных, мимо нуждающихся в помощи, помогите малой частичкой себя, тем самым вы, возможно, спасете чью-то жизнь...

Фонд "Бездомных.нет" в очередной раз обращается за помощью! Очень, очень-приочень нужны помощники! Помощники в уходе за пострадавшими животными: ежедневный выгул, уборка, процедуры и просто общение с "хвостиками", которые находятся у фонда на лечении и реабилитации.

Если у вас есть немного свободного времени и желание помочь , будут очень рады вашей помощи!

Звоните и пишите, Вам всё расскажут и покажут.

Все справки по телефонам: 8-914-768-20-23 или 8-924-190-20-40.

Также не откажется от помощи "свободных" рук фонд "Помощь животным. Сахалин". Здесь та же история: с животными надо гулять, ухаживать за ними, кормить и т. д. и т.п.

По всем вопросам обращаться по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.

Животные из фондов "Помощь животным. Сахалин" и "Бездомных.нет".

Юта, такая милая и красивая девочка-собачка породы Сибирский Хаски, но...

Сибирский Хаски (википедия): характер дружелюбный и спокойный, но вместе с этим живой. Собака категорически непригодна для использования в качестве охотничьей (охотится, но не приносит добычу), сторожевой (инстинкт охраны территории сведён к минимуму) и охранной (в норме у этих собак начисто отсутствует агрессия к человеку).

Смотрю и пытаюсь понять, как можно было колотить несчастное животное и каким образом измываться над ним, что собака, у которой начисто отсутствует агрессия к человеку, так себя ведёт?! Кстати, Юту выкинули на трассе из машины в мешке (озвереть)!!!

Сразу скажу, видео (особенно для тех, кто знает типичное поведение хаски) не для слабонервных.

Второй день социализации:

Третий день социализации:

Конечно, Ксения Юту обязательно социализирует, но сам факт.

Есть у нас и хорошие новости, а без них никак, иначе совсем бы руки опустились!

Марта, чудная дочь настоящей Мамы-лайки, полгода искала дом и вот наконец обрела его, в довесок ей достался старший товарищ по кличке Супчик. Вот они (Марта та, что поменьше):

У мамы Мартуси тоже всё отлично. Кстати, совпадение или нет, но товарищ мамы Марты почти точная копия Супчика. Во (мама Марты, которая поближе к нам):

Обрели своё истинное счастье в лице хозяина Лиса и Блеск:

Туся с выставки БеспоДОБных собак поехал домой. Наконец-то!

Замечательный паренёк по имени Ком (он тоже был героем в одном из блогов) на испытательном сроке в семье и я уверена, что у него всё получится!

Успешно пережила операцию кошечка с огромной грыжей и скоро будем подыскивать ей дом.

До операции:

После операции:

Эта неделя для девочек-волонтёров "выпала" ещё та! Сколько подобрали брошенных щенков и котят. Люди без зазрения совести выкидывали малышей в пакетах на улицу, подкидывали в коробках к подъездам и просто выбрасывали, как мусор!

А скольких удалось спасти покалеченных животинок! Например, вот две кошечки, которым пришлось очень несладко.

Не буду утверждать, что травмы этих кошачьих прямое действо рук человека, но без них тут точно не обошлось.

Судя по всему эту кошечку сбила машина, итог: поперечный перелом челюсти.

Операция прошла успешно, впереди долгая реабилитация.

У этого котика множественные переломы пальцев и открытый перелом стопы. Что произошло с этим животным, для нас до сих пор загадка, было предположение, что где-то застрял и выбирался, но...

Операция прошла успешно, несколько пальчиков пришлось удалить, поставлены спицы, впереди реабилитация.

Варежка (Варя) была найдена с переломами двух лапок и таза, плюс начинался некроз.

Операция прошла успешно.

Скромный, ненавязчивый ребенок, оказавшийся на улице и пострадавший.

Ждём полного её восстановления и начинаем искать ей дом!

На попечении фонда "Бездомных.нет" зимой был котик Борис (я про него уже писала). Девочки-волонтёры нашли его в очень плохом состоянии, вылечили и пристроили.

Спустя пол года девчонкам написали "хозяева", что Борюсик перестал есть и что его возвращают, так как лечением заниматься нет возможности и желания. Волонтёры не против и даже за, когда им возвращают их подопечных, а не выкидывают на улицу за ненадобностью. Но, приехав за Борюсиком кроме шока и ужаса ничего не испытали. Бориска был в ужасном состоянии... скелет обтянутый облезлой шкуркой и соплями до пола, рвота и полное отсутствие жизни.

Прошли полное обследование и сдали анализы в ветклинике. Диагноз: состояние критическое, анемия, воспаление, забит нос, отсутствие аппетита. Назначили курс дорогих лекарств. И снова пошла борьба за несчастную жизнь котишки.

Сейчас Борис идёт на поправку: появился интерес к жизни, он самостоятельно стал кушать!!!

В скором времени будем снова искать ему НАСТОЯЩИХ хозяев.

К чему этот блог? Во мне (вот дурочка) всё ещё теплится надежда на то, что люди одумаются!

ЛЮЮЮЮЮДИИИИ!!! Ведь мы же ЛЮДИ, давайте будем ими оставаться!

Пойду умоюсь!!!