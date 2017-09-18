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Мы ищем дом

Мы ищем дом

Здравствуйте!

Сегодня хочу начать вот с такой новости:

Всегда мечтали принять участие в выставке собак, но ваш любимец не достаточно "породист"? Теперь это не имеет значения, ведь 16 сентября в 12:00 на территории Дог-парка пройдет Третья сахалинская выставка беспородных собак «Бесподобные беспородные».

Более подробную информацию вы сможете узнать пройдя по вот этой ссылке https://vk.com/dog_vystavka.

 

На ул. Украинской под гаражом живёт очаровательный щенок. 

Всего было трое малышей: один умер совсем маленьким, второй пропал (может забрали), а этого, третьего, который остался, подкармливают жильцы дома, который рядом с гаражом. 
 

Щенок очень весёлый и общительный, впрочем, как большинство детей. Лапы мощные, а из этого следует, что вырастет не крошкой. Уже может облаять прохожих. Не знаю мальчик это или девочка, но разве это главное, когда находишь друга?!
Если вам приглянулась эта хулиганская мордашка, обязательно звоните по номеру телефона 8-924-192-09-79.
 

У этой кошачьей прелестницы огромное сердце. 

В самых суровых условиях эта кошечка смогла сохранить и воспитать своих деток. Все котята уже обрели свой дом и стали частью чьей-то семьи, а их мамочка всё ещё в поисках. Не справедливо как-то!

Кошечка Зара ласковая мурлыка, в туалет ходит только на лоток, к другим животным относится дружелюбно. Стерилизована, так что таких как она уже не будет. Поторопитесь! 

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-192-64-76, Алёна.

 

Ищет дом чудесный котенок по имени Уайт (белый).

Он уже проехал дальнюю дорогу из Холмска до Южно-Сахалинска. Успел побывать у разных волонтеров. Этот малыш болел, поэтому его мордашка пока немного желтая, но он уже полностью здоров и готов к переезду в свой дом.

Уайт очень активный, ласковый и компанейский мальчишка. Отлично ладит с другими животными. Чисто белый, не считая желтых разводов от мази, но они временные и уже почти стёрлись. Ищем блондинчику очень добрые и надёжные ручки, которые будут кормить и чесать.

По вопросам усыновления обращаться по номерам 8-914-761-11-16, Анна и 8-900-429-81-67.

 

Обалденная парочка собак породы Сибирский Хаски в поисках дома.

Отдаются только ответственным людям, знающим породу.
 
Лиса

Блеск

Собакам три года. Выросли вместе. Очень умные, любознательные и активные, как и все собачки данной породы.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-924-482-04-33, Ксения.

 
Этого двухгодовалого парня нашли в районе Туриста, он скитался и не знал куда приткнуться.
 

Паренёк совсем махонький, размером с кошку, очень добрый и игривый.

По всем вопросам обращаться по телефону 25-37-71 или 27-36-86.

 
В центр "Доброе сердце" попадают животные с различными травмами или увечьями. Самые страшные из них, те которые не видишь, от которых не спасет операция или таблетки.
 

Клава попала к волонтёрам подростком. Её и еще около 8 кошек волонтеры забрали из квартиры женщины, которая смогла дать им кров, но не заботу. 
Тёмным клубочком она лежала вдали вольера, максимально вжимая голову в тело. Пока человек был рядом она превращалась в камень. Любой контакт вызывал страх. 
 

Волонтёрам удалось найти для нее домашнюю передержку у девушки Марии, за что ей огромное спасибо!
 
Всего за месяц у Клавочки очень хороший результат, она оказалась игривой кисой, которая не дает никому скучать. 
 

Как и любая кошка, Клавуся начала отвоевывать свое место, а именно подоконник и кресло, где чувствует себя царицей. При контакте с человеком ушел страх и появилось любопытство. На днях она далеко вышла встречать гостей и с интересом слушала их беседу сидя поблизости.

Ни разу Клава не "нахулиганила" мимо лотка, даже сидя в засаде, она дожидалась темноты и шла в положенное место. Кушает сухой корм. 

Это действительно удивительная история перевоплощения кошки. Ведь как известно, животные очень чувствительные и не все могут отойти от душевной травмы. 
Если эти глазки не оставили Вас равнодушными и Вы хотите взять Клавочку в свой дом, то звоните по телефонам 8-924-192-64-76, Алёна и 8-924-185-39-58, Марина.
 

Две маленькие девуськи в поисках самого настоящего хозяина.

Девчонкам примерно месяца 2-3, живут возле дороги, а это очень опасно. Похоже, что в роду были хаски или лайки.

По всем вопросам обращаться по номеру 8-962-108-89-91, Мария.

 

Этот крошечный мальчишечка в поисках передержки, а лучше, конечно же, дома.

Карапузу около месяца. Застенчивый и такой милый малыш.

Подарите парню жизнь, заберите его себе!

По всем вопросам к Марии по номеру 8-962-108-89-91.

 

Ласковый пушистик Пуфик ищет дом! 

Пуфик просто создан для того, что бы нежится на домашнем диване и ему совсем не место на улице! Этому котику просто необходимо быть рядом с человеком, спать на кровати и получать море ласки, по которой он так скучает! Наверное, именно об этом он просил кошачьих богов и они услышали его. 
Сейчас Пуф в центре помощи животным "Доброе Сердце" (огромное спасибо Дмитрию), но ему нужен свой дом и свой хозяин. 
Пуф молодой котик 1,5 лет, добрый и благодарный котик, который будет дарить вам море позитива и улыбаться во весь свой кошачий рот, будет греть Ваши бока, если вы пустите его на кровать или диван.

Пуфик самый настоящий наглёжник-балдёжник!

Мальчишка-котишка умело пользуется лотком, не привередлив в еде, спокоен и нежен. Кастрирован.
Если у Вас есть свободный диван или Вы готовы потесниться, звоните, пишите, шлите СМС: 8-914-746-50-65, Алина или 25-26-74, Дмитрий. 

 

Молоденькая кошечка Бусинка очень нуждается в своём человеке!

Буська полна энергии, нерастраченной любви и задора. Ей всего 9 месяцев и она знает правила хорошего тона, использует лоток по назначению. Кошка для души и любви! Стерилизована и привита. 

Хотите забрать эту красотку себе? Звоните 8-924-185-39-58, Марина.

 

Пальма начинает новую жизнь! С чистого листа... больше никакого скитания в попытке выжить самой и сохранить жизнь своему потомству.
Новая жизнь начинается с нового имени. Знакомьтесь, Альма.

Альма невероятно умная собака, со всеми признаками русско-европейской лайки. По собаке видно, что росла она не на улице, знает машину и начальные команды. Имеет очень красивый черно-бурый окрас.

Альма стерилизована и находится в самом рассвете сил, ей около 5 лет.

Не упустите шанс стать хозяином этой, во всех отношениях замечательной, собаки! 

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-280-55-80, Оьга.

 

Эта симпатюля тоже в поисках дома!

Умная ласковая девочка, которая любит дрыхнуть на подушке. Кушает всё, лоток на отлично. Самое любимое занятие - целоваться. Отлично ладит с другими животными и с детками.

По вопросам удочерения обращаться по номеру 8-900-667-80-01, Анастасия.

 

 

Автор: Ри Валерия, 14 сентября, в 12:46 +8
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано 14 сентября, в 12:56
Какой замечательный щенок на 1 (2) фото!
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+2
lvista
Написано 14 сентября, в 13:56
НКолчина, все замечательные. Глазастики...
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 14 сентября, в 14:40
lvista, глазищи у всех...сердце рвут
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+4
lvista
Написано 14 сентября, в 20:15
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+2
Еще 1 комментарий
Ogonek
Написано 14 сентября, в 14:14
Какие симпотненькие животюлинки...очень понравилась лайка Альма.Какие "человеческие" у нее глаза.Но увы..у меня есть и собака и кошка.
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 14 сентября, в 17:01
Щенок с первой фотки как будто специально подобран к баннеру о выставке. Он должен быть там!!!
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+2
Ри Валерия
Написано 14 сентября, в 17:24 Отредактированно 14 сентября, в 17:25
Русалка Обыкновенная, Эх, кто бы его ещё туда свозил, он жеж под гаражом живёт
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+3
Наталья Владимировна
Написано 14 сентября, в 20:25
Сама в шоке, но у нас новый найдёныш
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 14 сентября, в 20:38
Наталья Владимировна, ничего себе лапуни
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+5
Наталья Владимировна
Написано 14 сентября, в 20:50
НюНик_просто_Анна, вот...кому-то стал не нужен
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+3
Ogonek
Написано 15 сентября, в 06:34
Наталья Владимировна, какой бутуз....классный такой...
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+3
Еще 1 комментарий
Лунный цветок
Написано 20 сентября, в 13:24
Какие же шикарные и разные. Ну как, как можно выбросить живое существо?..
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0
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