Мы ищем дом

Здравствуйте!

Сегодня хочу начать вот с такой новости:

Всегда мечтали принять участие в выставке собак, но ваш любимец не достаточно "породист"? Теперь это не имеет значения, ведь 16 сентября в 12:00 на территории Дог-парка пройдет Третья сахалинская выставка беспородных собак «Бесподобные беспородные».

Более подробную информацию вы сможете узнать пройдя по вот этой ссылке https://vk.com/dog_vystavka.

На ул. Украинской под гаражом живёт очаровательный щенок.

Всего было трое малышей: один умер совсем маленьким, второй пропал (может забрали), а этого, третьего, который остался, подкармливают жильцы дома, который рядом с гаражом.

Щенок очень весёлый и общительный, впрочем, как большинство детей. Лапы мощные, а из этого следует, что вырастет не крошкой. Уже может облаять прохожих. Не знаю мальчик это или девочка, но разве это главное, когда находишь друга?!

Если вам приглянулась эта хулиганская мордашка, обязательно звоните по номеру телефона 8-924-192-09-79.