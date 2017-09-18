Мы ищем дом
Здравствуйте!
Сегодня хочу начать вот с такой новости:
Всегда мечтали принять участие в выставке собак, но ваш любимец не достаточно "породист"? Теперь это не имеет значения, ведь 16 сентября в 12:00 на территории Дог-парка пройдет Третья сахалинская выставка беспородных собак «Бесподобные беспородные».
Более подробную информацию вы сможете узнать пройдя по вот этой ссылке https://vk.com/dog_vystavka.
На ул. Украинской под гаражом живёт очаровательный щенок.
У этой кошачьей прелестницы огромное сердце.
В самых суровых условиях эта кошечка смогла сохранить и воспитать своих деток. Все котята уже обрели свой дом и стали частью чьей-то семьи, а их мамочка всё ещё в поисках. Не справедливо как-то!
Кошечка Зара ласковая мурлыка, в туалет ходит только на лоток, к другим животным относится дружелюбно. Стерилизована, так что таких как она уже не будет. Поторопитесь!
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-192-64-76, Алёна.
Ищет дом чудесный котенок по имени Уайт (белый).
Он уже проехал дальнюю дорогу из Холмска до Южно-Сахалинска. Успел побывать у разных волонтеров. Этот малыш болел, поэтому его мордашка пока немного желтая, но он уже полностью здоров и готов к переезду в свой дом.
Уайт очень активный, ласковый и компанейский мальчишка. Отлично ладит с другими животными. Чисто белый, не считая желтых разводов от мази, но они временные и уже почти стёрлись. Ищем блондинчику очень добрые и надёжные ручки, которые будут кормить и чесать.
По вопросам усыновления обращаться по номерам 8-914-761-11-16, Анна и 8-900-429-81-67.
Обалденная парочка собак породы Сибирский Хаски в поисках дома.
Блеск
Собакам три года. Выросли вместе. Очень умные, любознательные и активные, как и все собачки данной породы.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-924-482-04-33, Ксения.
Паренёк совсем махонький, размером с кошку, очень добрый и игривый.
По всем вопросам обращаться по телефону 25-37-71 или 27-36-86.
Как и любая кошка, Клавуся начала отвоевывать свое место, а именно подоконник и кресло, где чувствует себя царицей. При контакте с человеком ушел страх и появилось любопытство. На днях она далеко вышла встречать гостей и с интересом слушала их беседу сидя поблизости.
Ни разу Клава не "нахулиганила" мимо лотка, даже сидя в засаде, она дожидалась темноты и шла в положенное место. Кушает сухой корм.
Две маленькие девуськи в поисках самого настоящего хозяина.
Девчонкам примерно месяца 2-3, живут возле дороги, а это очень опасно. Похоже, что в роду были хаски или лайки.
По всем вопросам обращаться по номеру 8-962-108-89-91, Мария.
Этот крошечный мальчишечка в поисках передержки, а лучше, конечно же, дома.
Карапузу около месяца. Застенчивый и такой милый малыш.
Подарите парню жизнь, заберите его себе!
По всем вопросам к Марии по номеру 8-962-108-89-91.
Ласковый пушистик Пуфик ищет дом!
Пуфик просто создан для того, что бы нежится на домашнем диване и ему совсем не место на улице! Этому котику просто необходимо быть рядом с человеком, спать на кровати и получать море ласки, по которой он так скучает! Наверное, именно об этом он просил кошачьих богов и они услышали его.
Сейчас Пуф в центре помощи животным "Доброе Сердце" (огромное спасибо Дмитрию), но ему нужен свой дом и свой хозяин.
Пуф молодой котик 1,5 лет, добрый и благодарный котик, который будет дарить вам море позитива и улыбаться во весь свой кошачий рот, будет греть Ваши бока, если вы пустите его на кровать или диван.
Пуфик самый настоящий наглёжник-балдёжник!
Мальчишка-котишка умело пользуется лотком, не привередлив в еде, спокоен и нежен. Кастрирован.
Если у Вас есть свободный диван или Вы готовы потесниться, звоните, пишите, шлите СМС: 8-914-746-50-65, Алина или 25-26-74, Дмитрий.
Молоденькая кошечка Бусинка очень нуждается в своём человеке!
Буська полна энергии, нерастраченной любви и задора. Ей всего 9 месяцев и она знает правила хорошего тона, использует лоток по назначению. Кошка для души и любви! Стерилизована и привита.
Хотите забрать эту красотку себе? Звоните 8-924-185-39-58, Марина.
Пальма начинает новую жизнь! С чистого листа... больше никакого скитания в попытке выжить самой и сохранить жизнь своему потомству.
Новая жизнь начинается с нового имени. Знакомьтесь, Альма.
Альма невероятно умная собака, со всеми признаками русско-европейской лайки. По собаке видно, что росла она не на улице, знает машину и начальные команды. Имеет очень красивый черно-бурый окрас.
Альма стерилизована и находится в самом рассвете сил, ей около 5 лет.
Не упустите шанс стать хозяином этой, во всех отношениях замечательной, собаки!
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-280-55-80, Оьга.
Эта симпатюля тоже в поисках дома!
Умная ласковая девочка, которая любит дрыхнуть на подушке. Кушает всё, лоток на отлично. Самое любимое занятие - целоваться. Отлично ладит с другими животными и с детками.
По вопросам удочерения обращаться по номеру 8-900-667-80-01, Анастасия.