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Зверьё моё
Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом

Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом

Здравствуйте!

Для начала хочу вам показать, что делает любовь, забота и терпение Ксении (БФ "Помощь животным. Сахалин") с агрессивной хаски Ютой (о ней я писала на прошлой неделе).

Сразу скажу, что Юта проходит реабилитацию, но если найдутся понимающие и добрые люди, то её уже готовы отдать, главный барьер уже преодолён.

День 5-й:

 

А теперь к тем, кто уже очень активно ищет дом. 

Сегодня я расскажу вам про "хвостиков", именно так девчонки ласково называют своих подопечных, благотворительного фонда "Бездомных.нет".

Животные на попечении фонда все с особенностями здоровья, но от этого не менее любимые.

Когда я впервые увидела этих двух охломонов, рыдала, как белуга. Рыдала от доброты девочек-волонтёров, рыдала от того, что не смотря на свои особенности, мальчишки ведут полноценный образ жизни. Полина и все другие девочки из фонда подарили этим двум смешнючим кобелькам волю к жизни, подарили шанс на жизнь, настоящую собачью жизнь.

Итак, давайте знакомиться!

Кирюша.

Кирюша попал к волонтёрам фонда полгода назад ещё совсем крошечкой.

Диагноз - перелом позвоночника в результате наезда машины, следствие - паралич задних лапок. В таких ситуациях всегда есть небольшой шанс, что произойдет частичное восстановление, и все, конечно же, на этот шанс надеялись... 

Чуда не произошло. Сейчас уже понятно, что чувствительность лапок не восстановится и Кирюха навсегда останется особенным пёсиком. 

Вы не подумайте, Кирюша отлично себя чувствует и его особенность нисколько не мешает ему жить полноценной щенячьей жизнью: отлично гуляет наравне со всеми и очень шустро бегает, имеет отменный аппетит, очень любопытен (как и все дети) и ему до всего есть дело. 

Мы очень хотим найти Кирюхе домашнюю передержку, а ещё лучше постоянный дом с любящей семьёй! 

А это Батоша, друг Кирюши.

Батошу, как большинство подопечных фонда, сбила машина. Диагноз - сложный перелом передней лапки.

Врачи местные и с материка развели руками и сказали, что спасти лапку нереально, поэтому пришлось ее ампутировать.

Потеря передней конечности никак не сказалась на поведении и психике Батоши: он веселый, озорной и балованный щенячий ребёнок, наводящий везде и всюду беспорядки.

Не смотря на всё это Батон уже отличный охранник, будет крупного размера. В данный момент приучается к проживанию в будке.

Ищем ответственных хозяев для Батончика, которых не смутит его особенность.

А это Кирюша и Батоша вместе - два дружка хулигана: очень позитивные и компанейские мальчишки.

Ещё сегодня в надежде на пристройство Енотовидная собака по имени Тануки.

Тануки привезли с Томаринского района, его сбила машина, в результате чего у него сильная ЧМТ. Волонтёры очень хотели быстро его восстановить и отправить на вольные хлеба, но это оказалось нереально. Полностью Тануки так и не восстановился, на воле не смог бы добывать себе пищу и накопить жирок к зиме.                        
Тануки молод, ещё подросток. Питается он всем: овощи, фрукты, каши, корм для собак, рыба, мясо. 
 

Может кто готов предоставить Тануки кров в виде небольшого кусочка земли с будкой. Не стоит забывать, что Тануки дикий зверек, поэтому не подойдёт в качестве пушистого друга.
 
По всем вышеуказанным животным обращаться по номеру телефону 8-914-768-20-23, Полина.
 

Немножко пропаганды:

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:33 +10
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 17:24
Батоша такой клевый! Нахулиганил и доволен! Девочки-волонтеры такие молодцы!!!
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:26
НКолчина, И Батоша, и Кирюша офигенные псы! Хочу Кирюшу, но мой бабский батальон, боюсь не примет его!
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+2
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 17:31
Смотрю на Юту и рыдаю. От счастья. Верю, что у нее будет хозяин, который будет купать ее в любви.
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+5
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:45 Отредактированно сегодня, в 17:45
Соловьева Светлана, Вообще!!! Мы тут с Натальей все столы и клавиатуры залили уже слезами!!! По-любому у неё будет всё хорошо, иначе быть и не может!!!! Ксеня умница такая!!!
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+4
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 18:15
Ри Валерия, Я поражаюсь таким людям, их терпению и безграничной любви к животным.
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+1
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 17:49
Все хорошие! И с лапами и без...
Главное, чтобы хозяин любящий рядом был!
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+2
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:57
Русалка Обыкновенная, А вот это очень верно!!!
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 18:37 Отредактированно сегодня, в 18:37
Ри Валерия, ПОДДЕРЖИВАЮ Вас девочки Русалка Обыкновенная
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0
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 18:07
У Юты такие прекрасные показатели за короткое время, значит прежние изверги не совсем девочке сломали психику.
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+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 18:11
aurika_1, Просто собака адекватная и молодая, а Ксения добрая и терпеливая! Про прежних извергов, которые в мешке на ходу на трассе выкинули её из машины, даже говорить не хочу!
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+1
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