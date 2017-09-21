Два особенных пёсика и енотовидная собака - ищем дом

Здравствуйте!

Для начала хочу вам показать, что делает любовь, забота и терпение Ксении (БФ "Помощь животным. Сахалин") с агрессивной хаски Ютой (о ней я писала на прошлой неделе).

Сразу скажу, что Юта проходит реабилитацию, но если найдутся понимающие и добрые люди, то её уже готовы отдать, главный барьер уже преодолён.

День 5-й:

А теперь к тем, кто уже очень активно ищет дом.

Сегодня я расскажу вам про "хвостиков", именно так девчонки ласково называют своих подопечных, благотворительного фонда "Бездомных.нет".

Животные на попечении фонда все с особенностями здоровья, но от этого не менее любимые.

Когда я впервые увидела этих двух охломонов, рыдала, как белуга. Рыдала от доброты девочек-волонтёров, рыдала от того, что не смотря на свои особенности, мальчишки ведут полноценный образ жизни. Полина и все другие девочки из фонда подарили этим двум смешнючим кобелькам волю к жизни, подарили шанс на жизнь, настоящую собачью жизнь.

Итак, давайте знакомиться!

Кирюша.

Кирюша попал к волонтёрам фонда полгода назад ещё совсем крошечкой.

Диагноз - перелом позвоночника в результате наезда машины, следствие - паралич задних лапок. В таких ситуациях всегда есть небольшой шанс, что произойдет частичное восстановление, и все, конечно же, на этот шанс надеялись...

Чуда не произошло. Сейчас уже понятно, что чувствительность лапок не восстановится и Кирюха навсегда останется особенным пёсиком.

Вы не подумайте, Кирюша отлично себя чувствует и его особенность нисколько не мешает ему жить полноценной щенячьей жизнью: отлично гуляет наравне со всеми и очень шустро бегает, имеет отменный аппетит, очень любопытен (как и все дети) и ему до всего есть дело.

Мы очень хотим найти Кирюхе домашнюю передержку, а ещё лучше постоянный дом с любящей семьёй!

А это Батоша, друг Кирюши.

Батошу, как большинство подопечных фонда, сбила машина. Диагноз - сложный перелом передней лапки.

Врачи местные и с материка развели руками и сказали, что спасти лапку нереально, поэтому пришлось ее ампутировать.

Потеря передней конечности никак не сказалась на поведении и психике Батоши: он веселый, озорной и балованный щенячий ребёнок, наводящий везде и всюду беспорядки.

Не смотря на всё это Батон уже отличный охранник, будет крупного размера. В данный момент приучается к проживанию в будке.

Ищем ответственных хозяев для Батончика, которых не смутит его особенность.

А это Кирюша и Батоша вместе - два дружка хулигана: очень позитивные и компанейские мальчишки.

Ещё сегодня в надежде на пристройство Енотовидная собака по имени Тануки.

Тануки привезли с Томаринского района, его сбила машина, в результате чего у него сильная ЧМТ. Волонтёры очень хотели быстро его восстановить и отправить на вольные хлеба, но это оказалось нереально. Полностью Тануки так и не восстановился, на воле не смог бы добывать себе пищу и накопить жирок к зиме.

Тануки молод, ещё подросток. Питается он всем: овощи, фрукты, каши, корм для собак, рыба, мясо.

Может кто готов предоставить Тануки кров в виде небольшого кусочка земли с будкой. Не стоит забывать, что Тануки дикий зверек, поэтому не подойдёт в качестве пушистого друга.

По всем вышеуказанным животным обращаться по номеру телефону 8-914-768-20-23, Полина.