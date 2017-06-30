АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)
Всем привет! Снова утро)) Снова доброе!))
6 июля во всем мире отмечают День поцелуя.
А это вам от меня...
Немного о том, что происходит в мире...
Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч
Жительнице американского штата Флорида сделали предложение, положив помолвочное кольцо в шкатулку, напоминающую снитч (золотой мяч для игры в квиддич в «Гарри Поттере»). Об этом пишет Daily Mail.
23-летний военный Уриэл Палма обратился к помощи ювелира из Новой Зеландии Эшера Фримана, который потратил пять месяцев на создание футляра. Американец хотел удивить 24-летнюю Тресчел Холл, заставившую его прочитать все книги о юном волшебнике.
Палма сделал предложение Холл во время поездки пары в Японию. Чтобы девушка смогла открыть украшение, Фриман также сделал небольшой ключ в форме метлы Nimbus 2000. Американцы планируют пожениться через год.
В июне стало известно, что американская марка ThinkGreek выпустила коллекцию украшений, посвященную серии книг и фильмов о Гарри Поттере. К браслетам прилагаются различные шармы: в виде замка Хогвартс, поезда, совы и волшебной шляпы.
Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первое издание вышло в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/04/potter/
Секрет идеальной улыбки раскрыт
Тренируетесь перед зеркалом в поисках идеальной улыбки, которая сразит друзей и коллег? Новая компьютерная программа поможет вам в этом. Исследователи провели небольшой эксперимент и выяснили, какую улыбку можно считать идеальной.
Не секрет, что выражение лица – это важная форма невербальной коммуникации при социальных взаимодействиях. Проще говоря, по выражению лица и самой улыбки люди часто понимают, какие эмоции испытывает человек. Например, более ранние исследования выяснили, что сердитое лицо способствует успеху переговоров.
Многим кажется, что изучение выражений лица – это пустая трата времени. Однако именно эти исследования помогли компьютеру научиться различать притворную и настоящую боль, а медики на основании подобных научных работ улучшают навыки в постановке диагнозов.
В недавнем же исследовании учёные создали очень реалистического аватара человека (он представлен на второй иллюстрации) и заставили его улыбаться различными способами при помощи особой компьютерной программы. Оценивали улыбку обыкновенные люди, в состав "жюри" входило порядка 800 человек.
Авторы исследования говорят, что участникам презентовали 3D-серию компьютерной анимации выражений лиц, каждая модель была создана при помощи изменения угла рта, размера улыбки, расстояния между верхней и нижней губой, их искривлённости и других параметров. Также учитывалось и то, сколько зубов показывалось при улыбке и насколько она была симметрична.
Участникам эксперимента предлагалось оценить привлекательность улыбки по различным параметрам: искренность, насколько она была им приятна, а также предположить её "эмоциональный умысел". Иными словами, при каких обстоятельствах человек бы улыбался именно таким способом и какие эмоции выражал: смущение, удовлетворение, радость.
Оказалось, что идеальная улыбка никак не соответствует принципу "чем шире, тем лучше". Причина в том, что улыбка в стиле "рот до ушей", показывающая как можно больше зубов, на самом деле не очень нравилась людям. Они считали более "скромные" варианты улыбок более притягательными, а V-образная улыбка и вовсе напугала большинство людей.
Исследователи обнаружили, что слегка искривлённая улыбка нравится людям больше. По всей видимости, люди посчитали, что она наиболее искренняя и неподдельная. Правда, если правда и левая сторона рта не синхронизировалась в течение 125 миллисекунд, то люди начинаю считать такую улыбку немного странной.
Результаты исследования и описание поиска идеальной улыбки опубликованы в научном издании PLOS ONE.
Кстати, фальшивая улыбка, как ранее выяснили учёные, не поднимет настроение человеку.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904560&cid=2161
А как часто вы улыбаетесь?))
А в подборке сегодня мир авторских кукол Елены Оплаканской. Украинская мастерица Елена Оплаканская создаёт невероятно живых кукол из кернита и дорогого текстиля. И кто сказал, что игрушки должны быть весёлыми и беззаботными? Ведь, по сути, они, как и люди абсолютно разные. Грустные, обиженные, расстроенные, задумчивые и даже злые… И очень здорово, что автор передаёт самые настоящие человеческие эмоции, которые трогают гораздо сильнее, чем приевшиеся вечно улыбающиеся мордашки…
Её работы получили не только международное признание, находясь во многих галереях мира и частных коллекциях, но и покорили сердца пользователей сети Интернет, безустанно следящих за творчеством автора. Куклы Елены отличаются яркой выразительностью и эмоциональностью, они как будто светятся изнутри, отражая внутренний мир каждой из них, а винтажный стиль в одежде, причёсках и аксессуарах, доведённый до высшей степени художественного мастерства, придаёт им особый шарм.
Жду тебя… Автор: Helena Oplakanska.
Красная Шапочка. Автор: Helena Oplakanska.
Алиса в Стране чудес. Автор: Helena Oplakanska.
Королева. Автор: Helena Oplakanska.
Розовый фламинго: Helena Oplakanska.
Театр. Автор: Helena Oplakanska.
Рыжеволосое чудо. Автор: Helena Oplakanska.
Сестрички. Автор: Helena Oplakanska.
Авторские куклы Елены Оплаканской.
Маленькая птичка Колибри. Автор: Helena Oplakanska.
Крылья для двоих. Автор: Helena Oplakanska.
Заблудившаяся. Автор: Helena Oplakanska.
Нашла здесь.
Хорошей вам погоды на улице и в доме!)) Удачи!
С днем поцелуя всех
А у нас донечка вчера сделала 11 шагов и я это наконец то успела на видео снять
Улыбаюсь думаю часто)
Подборочка очень красивенькая
К картинке: детство заиграло
Хорошего дня, отличного настроения.
Желаю всем сегодня много много целовашек
С ПРАЗДНИКОМ ПОЦЕЛУЕВ!
Улыбаюсь часто!
Название: - "Папа - ЛЕГО"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ! Ц Е Л У Ю! Света! ;-)
Фанаты, фанаты... Но признаюсь: сама люблю поттериану, и книги, и фильмы. Все-таки хочется нам, людям, хоть немного волшебства
Улыбаюсь я часто и много, люблю это дело
Куколки какие-то однообразные...
Подпись: Если надо бигуди - ты к конструктору иди,
Он те энтих бигудёв нафигачит сто мешков.
Но любая бигудя будет сделана любя
Всех крепко целую!
Что бы не случилось, улыбаюсь всегда. С улыбкой легче по жизни идти- мой девиз)))
К картинке: игрушка для одиноких женщин: собери мужа сама. (Инструкция прилагается)
Проснулась под аккомпанемент дождя , грома и светового молниевого шоу. Блин, а могла бы поспать ещё больше часа, но прилипла носом к окну и смотрела
День поцелуев явно мой день. В древние времена я бы наверное скончалась в юном возрасте от какой-нибудь инфекции
Улыбаюсь постоянно и практически в любых ситуациях, и для каждой лыба всегда разная: встретилась с другом - одна, с любимым - другая, шефу вообще особенно улыбаюсь "улыбайся, шеф любит идиотов"
Часто читаю об оригинальных предложениях конечности и ливера. Браво мужчинам,которые стараются удивлять и поражать своих избранниц
Куклы какие-то очеловеченные и...заплаканные, изможденные. Напомнили, уж извините за сравнение, детей с фотографий военных лет, узников концлагерей. Не понравились в общем.
Картинка: Он дотянулся до радуги, попробовал и подцепил таки скитлстрянку
Хорошей вам завтрапятницы и отличного настроения! цемм
Сегодня в рубрике "Точка отсчета":
Тайна прически Младена Ириолова наконец раскрыта!
С днём поцАлуйчиков! Целуйтесь всегда и везде.
Я всегда улыбаюсь. Иногда мне кажется, что я как шизик, с вечной улыбкой))) Меня улыбают мои коллеги. У тутошних полуотсутствие чувства юмора, поэтому приходится над ними улыбаться) Улыбают меня мои покупатели, потому что их всех набрали по объявлению. Улыбает меня фсё!
Кукляшки очень грустнавые. Видимо, у автора на душе скреблисЯ кошки и коты....
Всем отличного настроения и денег побольше