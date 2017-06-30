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Утро с АСТВ
АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)

АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)

Всем привет! Снова утро)) Снова доброе!))

6 июля во всем мире отмечают День поцелуя.

А это вам от меня...

 

Немного о том, что происходит в мире...

Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч

Жительнице американского штата Флорида сделали предложение, положив помолвочное кольцо в шкатулку, напоминающую снитч (золотой мяч для игры в квиддич в «Гарри Поттере»). Об этом пишет Daily Mail.

23-летний военный Уриэл Палма обратился к помощи ювелира из Новой Зеландии Эшера Фримана, который потратил пять месяцев на создание футляра. Американец хотел удивить 24-летнюю Тресчел Холл, заставившую его прочитать все книги о юном волшебнике.

Палма сделал предложение Холл во время поездки пары в Японию. Чтобы девушка смогла открыть украшение, Фриман также сделал небольшой ключ в форме метлы Nimbus 2000. Американцы планируют пожениться через год.

В июне стало известно, что американская марка ThinkGreek выпустила коллекцию украшений, посвященную серии книг и фильмов о Гарри Поттере. К браслетам прилагаются различные шармы: в виде замка Хогвартс, поезда, совы и волшебной шляпы.

Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первое издание вышло в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/04/potter/

Секрет идеальной улыбки раскрыт
 

Тренируетесь перед зеркалом в поисках идеальной улыбки, которая сразит друзей и коллег? Новая компьютерная программа поможет вам в этом. Исследователи провели небольшой эксперимент и выяснили, какую улыбку можно считать идеальной.
Не секрет, что выражение лица – это важная форма невербальной коммуникации при социальных взаимодействиях. Проще говоря, по выражению лица и самой улыбки люди часто понимают, какие эмоции испытывает человек. Например, более ранние исследования выяснили, что сердитое лицо способствует успеху переговоров.
Многим кажется, что изучение выражений лица – это пустая трата времени. Однако именно эти исследования помогли компьютеру научиться различать притворную и настоящую боль, а медики на основании подобных научных работ улучшают навыки в постановке диагнозов.
В недавнем же исследовании учёные создали очень реалистического аватара человека (он представлен на второй иллюстрации) и заставили его улыбаться различными способами при помощи особой компьютерной программы. Оценивали улыбку обыкновенные люди, в состав "жюри" входило порядка 800 человек.
Авторы исследования говорят, что участникам презентовали 3D-серию компьютерной анимации выражений лиц, каждая модель была создана при помощи изменения угла рта, размера улыбки, расстояния между верхней и нижней губой, их искривлённости и других параметров. Также учитывалось и то, сколько зубов показывалось при улыбке и насколько она была симметрична.

Участникам эксперимента предлагалось оценить привлекательность улыбки по различным параметрам: искренность, насколько она была им приятна, а также предположить её "эмоциональный умысел". Иными словами, при каких обстоятельствах человек бы улыбался именно таким способом и какие эмоции выражал: смущение, удовлетворение, радость.
Оказалось, что идеальная улыбка никак не соответствует принципу "чем шире, тем лучше". Причина в том, что улыбка в стиле "рот до ушей", показывающая как можно больше зубов, на самом деле не очень нравилась людям. Они считали более "скромные" варианты улыбок более притягательными, а V-образная улыбка и вовсе напугала большинство людей.
Исследователи обнаружили, что слегка искривлённая улыбка нравится людям больше. По всей видимости, люди посчитали, что она наиболее искренняя и неподдельная. Правда, если правда и левая сторона рта не синхронизировалась в течение 125 миллисекунд, то люди начинаю считать такую улыбку немного странной.
Результаты исследования и описание поиска идеальной улыбки опубликованы в научном издании PLOS ONE.
Кстати, фальшивая улыбка, как ранее выяснили учёные, не поднимет настроение человеку.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904560&cid=2161

 

А как часто вы улыбаетесь?))

 

А в подборке сегодня мир авторских кукол Елены Оплаканской. Украинская мастерица Елена Оплаканская создаёт невероятно живых кукол из кернита и дорогого текстиля. И кто сказал, что игрушки должны быть весёлыми и беззаботными? Ведь, по сути, они, как и люди абсолютно разные. Грустные, обиженные, расстроенные, задумчивые и даже злые… И очень здорово, что автор передаёт самые настоящие человеческие эмоции, которые трогают гораздо сильнее, чем приевшиеся вечно улыбающиеся мордашки…

Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Её работы получили не только международное признание, находясь во многих галереях мира и частных коллекциях, но и покорили сердца пользователей сети Интернет, безустанно следящих за творчеством автора. Куклы Елены отличаются яркой выразительностью и эмоциональностью, они как будто светятся изнутри, отражая внутренний мир каждой из них, а винтажный стиль в одежде, причёсках и аксессуарах, доведённый до высшей степени художественного мастерства, придаёт им особый шарм.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Жду тебя… Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Красная Шапочка. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Алиса в Стране чудес. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Королева. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Розовый фламинго: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Театр. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Рыжеволосое чудо. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Сестрички. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Авторские куклы Елены Оплаканской.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Маленькая птичка Колибри. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Крылья для двоих. Автор: Helena Oplakanska.Мир авторских кукол Елены Оплаканской

Заблудившаяся. Автор: Helena Oplakanska.

Нашла здесь.

 
А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке: 
 

Хорошей вам погоды на улице и в доме!)) Удачи!

 

Автор: Elena Poletova, вчера, в 06:53 +9
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Комментарии
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Mopsik Online
Написано вчера, в 07:26 Отредактированно вчера, в 07:29
Доброе утро)
С днем поцелуя всех

А у нас донечка вчера сделала 11 шагов и я это наконец то успела на видео снять
, на днях начала делать по 2-3 шажочка но с особой остарожностью, скоро побежит коза мамина.
Улыбаюсь думаю часто)
Подборочка очень красивенькая

К картинке: детство заиграло

Хорошего дня, отличного настроения.
Желаю всем сегодня много много целовашек
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+7
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 07:33
Mopsik, ПОЗДРАВЛЯЮ С 11 ШАЖОЧКАМИ ;-)))))
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано вчера, в 07:33
Mopsik, и вам доброго утра!)) Большая умничка у вас дочка, а вы, родители, берегитесь, началась веселенькая жизнь;-)))
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+9
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Mopsik Online
Написано вчера, в 07:36
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+4
Еще 10 комментариев
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 07:31
Доброе утро!
С ПРАЗДНИКОМ ПОЦЕЛУЕВ!
Улыбаюсь часто!
Название: - "Папа - ЛЕГО"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ! Ц Е Л У Ю! Света! ;-)
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+6
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 07:37
Рыжова Светлана, доброго утра и вам! А мы цАлуем вас в ответ!
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+8
Рыжова Светлана
Написано вчера, в 09:04
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:12
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+3
berbajs
Написано вчера, в 07:53
Доброе утро!
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+3
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 08:43
berbajs, привет-привет))
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+6
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НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 08:11
Доброе утро! Попала в эпицентр утренней грозы, когда возвращалась, отвезя мужа на работу. Ух, здорово, сполохи, ливень, грохот, красотища!

Фанаты, фанаты... Но признаюсь: сама люблю поттериану, и книги, и фильмы. Все-таки хочется нам, людям, хоть немного волшебства

Улыбаюсь я часто и много, люблю это дело

Куколки какие-то однообразные...
Подпись: Если надо бигуди - ты к конструктору иди,
Он те энтих бигудёв нафигачит сто мешков.
Но любая бигудя будет сделана любя


Всех крепко целую!
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+8
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 08:49
НюНик_просто_Анна, доброе утро!)) А я не любила Поттера, но потом как-то привыкла. И теперь иногда засыпаю под эту сказку.
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+8
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Mopsik Online
Написано вчера, в 17:37
НюНик_просто_Анна, с победой дня
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+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:55
НюНик_просто_Анна, Нюняша, поздравляю с победой дня!
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+4
Еще 23 комментария
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Malinka17 Online
Написано вчера, в 09:11
Доброе утро всем! С днем поцелуев!!

Что бы не случилось, улыбаюсь всегда. С улыбкой легче по жизни идти- мой девиз)))
К картинке: игрушка для одиноких женщин: собери мужа сама. (Инструкция прилагается)
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+5
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:14
Malinka17, и вам доброго утра! Хороший у вас девиз
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+6
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Malinka17 Online
Написано вчера, в 09:20
Elena Poletova,
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+3
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Mopsik Online
Написано вчера, в 17:38
Malinka17, с победой дня
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+2
Еще 5 комментариев
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Huli_Ганка Online
Написано вчера, в 09:43
Хэээй, лапотуни и лапотуны! Доброе утро!

Проснулась под аккомпанемент дождя , грома и светового молниевого шоу. Блин, а могла бы поспать ещё больше часа, но прилипла носом к окну и смотрела
Феерично!

День поцелуев явно мой день. В древние времена я бы наверное скончалась в юном возрасте от какой-нибудь инфекции
ибо люблю цемкаться

Улыбаюсь постоянно и практически в любых ситуациях, и для каждой лыба всегда разная: встретилась с другом - одна, с любимым - другая, шефу вообще особенно улыбаюсь "улыбайся, шеф любит идиотов"
, ребенок сам проколол язык (пирсинг) - улыбка-оскал не предвещающая ничего хорошего
. Надо подобрать улыбочку, когда на тебя бежит огромный ротвейлер

Часто читаю об оригинальных предложениях конечности и ливера. Браво мужчинам,которые стараются удивлять и поражать своих избранниц
ну и обрубить ей пути для отступления
ну как она может отказать, когда такая огласка.
Куклы какие-то очеловеченные и...заплаканные, изможденные. Напомнили, уж извините за сравнение, детей с фотографий военных лет, узников концлагерей. Не понравились в общем.
Картинка: Он дотянулся до радуги, попробовал и подцепил таки скитлстрянку

Хорошей вам завтрапятницы и отличного настроения! цемм
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:51 Отредактированно вчера, в 09:52
Huli_Ганка,
а нам как улыбаетесь?))
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+5
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Huli_Ганка Online
Написано вчера, в 09:57
Elena Poletova, надеюсь,как и вы мне
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+4
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:59
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Катерина90 Online
Написано вчера, в 09:48
Доброе утро! Всех с днём поцелуя!)(Kisses
Стараюсь улыбаться как можно чаще)
подборка с куклами оригинальна, но очень таскливая. "Ты крути крути свои лего бигуди" Всем хорошего дня!)
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 09:55
Катерина90, доброе утро)) я б тоже не захотела в такие куколки играть. Их можно только как музейные экспонаты рассматривать))
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Vitaliy Borodin Online
Написано вчера, в 10:08
всем доброе утро
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:19
Vitaliy Borodin, доброе утро))
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ateriya Online
Написано вчера, в 10:31
Доброго денёчка всем. С днем поцелуев всех. Хотя эти дни должны быть каждый день. Ведь так приятно просыпаться утром от поцелуя любимого, а не от пинкавставайнаработуопоздаешь. Улыбка это хорошо. Но только когда она настоящая. Пусть корявая пусть не симметричная пусть беззубая но если она искренняя то она настоящая. Улыбаюсь я часто. И смеюсь тоже. Все муж виноват. Он любит смешить меня. Всем тепла и поцелуев.
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:35
ateriya, привет)) Так приятно почитать с утра пораньше ваши рассуждения о любви и супружестве
Остается только в очередной раз пожелать вам счастья!))
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ateriya Online
Написано вчера, в 11:20
Elena Poletova, спасибо. Любовь для меня это жизнь. Ее смысл и сила. Вдохновение все дает любовь.
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 11:28
ateriya, здорово!
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Еще 2 комментария
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Русалка Обыкновенная Online
Написано вчера, в 10:41 Отредактированно вчера, в 10:41
Подпись к картинке:
Сегодня в рубрике "Точка отсчета":

Тайна прически Младена Ириолова наконец раскрыта!
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:55
Русалка Обыкновенная, подпись супер!
Только боюсь, что не всем понятна))
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Младен Ириолов
Написано вчера, в 13:16
Русалка Обыкновенная, где? как? кто раскрыл?
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+2
Младен Ириолов
Написано вчера, в 13:18
Русалка Обыкновенная, а ну да так и есть, блин.
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Еще 4 комментария
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Vitaliy Borodin Online
Написано вчера, в 10:49
что то куклы какие то грустные , смотришь аж тоска накатывает
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:54
Vitaliy Borodin, иногда полезно и погрустить;-)
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Vitaliy Borodin Online
Написано вчера, в 10:50
ну хоть картинка с человеком на голове у которого конструктор улыбнул ) супер герой лего-человек спас ситуацию )
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 10:54
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+4
Балтийская Килька
Написано вчера, в 16:48
Всем обряшечного денёчка!

С днём поцАлуйчиков! Целуйтесь всегда и везде.


Я всегда улыбаюсь. Иногда мне кажется, что я как шизик, с вечной улыбкой))) Меня улыбают мои коллеги. У тутошних полуотсутствие чувства юмора, поэтому приходится над ними улыбаться) Улыбают меня мои покупатели, потому что их всех набрали по объявлению. Улыбает меня фсё!


Кукляшки очень грустнавые. Видимо, у автора на душе скреблисЯ кошки и коты....

Всем отличного настроения и денег побольше
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 16:50
Балтийская Килька, доброго утра! Правильно, позитив нужно видеть во всем!))
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+5
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 21:21
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+5
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Elena Poletova Online
Написано вчера, в 16:54
Всем доброго вечера! Хочу подвести итоги немного пораньше, чтобы вы меня потом не теряли. Итак, победителями сегодня становятся два человека - НюНик_просто Анна и Malinka17.
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+6
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Malinka17 Online
Написано вчера, в 21:29
Анечка!!! Поздравляю)))
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:14
Malinka17, спасибо! Если это мне, конечно
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+3
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:48
НюНик_просто_Анна, тебе конечно))
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:06
Malinka17, тогда научить, как надо? Или умеешь уже? Через @?
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+2
Еще 3 комментария
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Malinka17 Online
Написано вчера, в 21:30
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