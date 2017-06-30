АвторскиКукольное доброутреннее с конкурсом)

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Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч

Жительнице американского штата Флорида сделали предложение, положив помолвочное кольцо в шкатулку, напоминающую снитч (золотой мяч для игры в квиддич в «Гарри Поттере»). Об этом пишет Daily Mail.

23-летний военный Уриэл Палма обратился к помощи ювелира из Новой Зеландии Эшера Фримана, который потратил пять месяцев на создание футляра. Американец хотел удивить 24-летнюю Тресчел Холл, заставившую его прочитать все книги о юном волшебнике.

Палма сделал предложение Холл во время поездки пары в Японию. Чтобы девушка смогла открыть украшение, Фриман также сделал небольшой ключ в форме метлы Nimbus 2000. Американцы планируют пожениться через год.

В июне стало известно, что американская марка ThinkGreek выпустила коллекцию украшений, посвященную серии книг и фильмов о Гарри Поттере. К браслетам прилагаются различные шармы: в виде замка Хогвартс, поезда, совы и волшебной шляпы.

Поттериана — серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первое издание вышло в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Книги экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/04/potter/

Секрет идеальной улыбки раскрыт



Тренируетесь перед зеркалом в поисках идеальной улыбки, которая сразит друзей и коллег? Новая компьютерная программа поможет вам в этом. Исследователи провели небольшой эксперимент и выяснили, какую улыбку можно считать идеальной.

Не секрет, что выражение лица – это важная форма невербальной коммуникации при социальных взаимодействиях. Проще говоря, по выражению лица и самой улыбки люди часто понимают, какие эмоции испытывает человек. Например, более ранние исследования выяснили, что сердитое лицо способствует успеху переговоров.

Многим кажется, что изучение выражений лица – это пустая трата времени. Однако именно эти исследования помогли компьютеру научиться различать притворную и настоящую боль, а медики на основании подобных научных работ улучшают навыки в постановке диагнозов.

В недавнем же исследовании учёные создали очень реалистического аватара человека (он представлен на второй иллюстрации) и заставили его улыбаться различными способами при помощи особой компьютерной программы. Оценивали улыбку обыкновенные люди, в состав "жюри" входило порядка 800 человек.

Авторы исследования говорят, что участникам презентовали 3D-серию компьютерной анимации выражений лиц, каждая модель была создана при помощи изменения угла рта, размера улыбки, расстояния между верхней и нижней губой, их искривлённости и других параметров. Также учитывалось и то, сколько зубов показывалось при улыбке и насколько она была симметрична.

Участникам эксперимента предлагалось оценить привлекательность улыбки по различным параметрам: искренность, насколько она была им приятна, а также предположить её "эмоциональный умысел". Иными словами, при каких обстоятельствах человек бы улыбался именно таким способом и какие эмоции выражал: смущение, удовлетворение, радость.

Оказалось, что идеальная улыбка никак не соответствует принципу "чем шире, тем лучше". Причина в том, что улыбка в стиле "рот до ушей", показывающая как можно больше зубов, на самом деле не очень нравилась людям. Они считали более "скромные" варианты улыбок более притягательными, а V-образная улыбка и вовсе напугала большинство людей.

Исследователи обнаружили, что слегка искривлённая улыбка нравится людям больше. По всей видимости, люди посчитали, что она наиболее искренняя и неподдельная. Правда, если правда и левая сторона рта не синхронизировалась в течение 125 миллисекунд, то люди начинаю считать такую улыбку немного странной.

Результаты исследования и описание поиска идеальной улыбки опубликованы в научном издании PLOS ONE.

Кстати, фальшивая улыбка, как ранее выяснили учёные, не поднимет настроение человеку.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904560&cid=2161

А как часто вы улыбаетесь?))

А в подборке сегодня мир авторских кукол Елены Оплаканской. Украинская мастерица Елена Оплаканская создаёт невероятно живых кукол из кернита и дорогого текстиля. И кто сказал, что игрушки должны быть весёлыми и беззаботными? Ведь, по сути, они, как и люди абсолютно разные. Грустные, обиженные, расстроенные, задумчивые и даже злые… И очень здорово, что автор передаёт самые настоящие человеческие эмоции, которые трогают гораздо сильнее, чем приевшиеся вечно улыбающиеся мордашки…

Её работы получили не только международное признание, находясь во многих галереях мира и частных коллекциях, но и покорили сердца пользователей сети Интернет, безустанно следящих за творчеством автора. Куклы Елены отличаются яркой выразительностью и эмоциональностью, они как будто светятся изнутри, отражая внутренний мир каждой из них, а винтажный стиль в одежде, причёсках и аксессуарах, доведённый до высшей степени художественного мастерства, придаёт им особый шарм.

Жду тебя… Автор: Helena Oplakanska.

Красная Шапочка. Автор: Helena Oplakanska.

Алиса в Стране чудес. Автор: Helena Oplakanska.

Королева. Автор: Helena Oplakanska.

Розовый фламинго: Helena Oplakanska.

Театр. Автор: Helena Oplakanska.

Рыжеволосое чудо. Автор: Helena Oplakanska.

Сестрички. Автор: Helena Oplakanska.

Авторские куклы Елены Оплаканской.

Маленькая птичка Колибри. Автор: Helena Oplakanska.

Крылья для двоих. Автор: Helena Oplakanska.

Заблудившаяся. Автор: Helena Oplakanska.

Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке: А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке:

Хорошей вам погоды на улице и в доме!)) Удачи!