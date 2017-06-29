НебезопасноСпортивное доброутреннее с конкурсом)

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Индиец установил мировой рекорд по вращению мяча на зубной щетке

25-летний житель индийского региона Пенджаб установил мировой рекорд в необычной дисциплине. Сандип Сингх 53 секунды вращал баскетбольный мяч на зубной щетке, которую умелец держал во рту. Соседи запечатлели достижение молодого человек на видео.

Сначала Сингх раскрутил мяч на зубной щетке, а затем взял ее в рот. Когда время на таймере превысило нужную отметку, зрители начали аплодировать.

Индиец признался, что всю жизнь мечтал попасть в Книгу Гиннесса, сообщает UPI.

Сингх вращал мяч на зубной щетке почти в восемь раз дольше своего предшественника, которому удалось продержаться лишь 6,84 секунды.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904535&cid=520

Медвежонок пришел в магазин на Аляске за конфетами

Медвежонок зашел в магазин на Аляске. Видеозапись инцидента опубликовало издание Alaska Dispatch News.

Зверь подошел к прилавку с конфетами, встал на задние лапы и начал изучать ассортимент. По словам сотрудника магазина Роджера Тибодо (Roger Thibodeau), сначала он принял животное за собаку (оно было размером со среднего аляскинского маламута) и лишь потом осознал, кто перед ним.

«Думаю, он совсем маленький», — рассказал мужчина. Он предположил, что рядом могли быть и другие медведи.

Покупатель, который пил кофе рядом с прилавком, прогнал животное громкими хлопками. По словам Тибодо, тот направился в соседний магазин, торгующий сантехникой.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/01/alkobear

А вопрос сегодня такой:

Что вы умеете делать лучше других?

А подборка сегодня посвящена небезопасным видам спортивных соревнований.

Наши предки имели свои экстремальные виды спорта и откровенно безумные игры. Но если оглянуться вокруг, то понимаешь, что ничего не изменилось. Мы все еще любим проверять себя в опасных испытаниях и пытаемся вплотную приблизиться к пределам человеческой выносливости. Ниже девятка самых опасных современных видов спорта.

Клифф дайвинг.

Это не спорт для вас, если вы боитесь высоты. Клифф Дайвинг представляет собой прыжки в море со скал и утесов. Самая простота — это его ключ, а также явная опасность, с которой каждый дайвер сталкивается с каждым прыжком. Травмы могут возникать, как правило, от удара о скалу или о воду при неправильно выполненном прыжке.

Hoi Phet.

Мы не уверены, что это вообще можно считать спортом, но данное развлечение весьма опасно. Игра проходит в деревне Хьен Цюань во Вьетнаме, где вся деревня собирается вместе и начинает игру представляющую собой смесь хоккея и крикета вкупе с насилием.

Чемпионат мира по ношению жен.

Несомненно яркий, веселый и очень травмоопасный спорт, где падения случаются очень часто.

Tough Guy Challenge.

Действие происходит в Вулвергемптоне, Англия. Игра включает в себя горячие угли и минимум одежды, что делает ее действительно опасной. Участники соревнований участвуют в 21 турнире, чтобы занять титул Tough Guy. Это и ходьба по горящим углям, и плавание в холодной воде.

Бузкаши.

Только представьте, что поло не является утонченным видом спорта королей, о котором мы все знаем, а родилось, скажем, в Афганистане, где вместо мяча используют недавно убитого козла. То, что мы описали – вид спорта именуемый Бузкаши.

Бейсджампинг.

Это такой опасный спорт, что многие страны мира сделали его незаконным. По сути, это похоже на парашютный спорт, но прыжки происходят с гораздо более низкой высоты, очень часто с высотных зданий.

Хели-ски.

Как следует из названия, этот вид спорта использует вертолеты сочетаемые с традиционными лыжами. Сорвиголова, скучающий на обычных туристических склонах, летит на вертолете на более высокие и неприступные, после чего прыгает с вертолета и начинает безумный спуск.

Кейв-дайвинг.

Другой вид спорта, с которым вы должны быть осторожны — это кейв-дайвинг. Он представляет собой погружение в частично заполненные водой пещеры.

Биг вейв серфинг.

Этот вид спорта похож на обычный серфинг, но более опасный. Биг вейв серферы – это профессионалы, покоряющие волны высотой более 6 метров.

Нашла здесь.

А забавное название сегодня будем придумывать вот к этой картинке:

Хорошего вам начала недели!