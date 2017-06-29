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Утро с АСТВ
НебезопасноСпортивное доброутреннее с конкурсом)

НебезопасноСпортивное доброутреннее с конкурсом)

Доброе утро! С понедельником вас!

Сегодня 3 июля - День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)

 

А теперь новости...

Индиец установил мировой рекорд по вращению мяча на зубной щетке 

25-летний житель индийского региона Пенджаб установил мировой рекорд в необычной дисциплине. Сандип Сингх 53 секунды вращал баскетбольный мяч на зубной щетке, которую умелец держал во рту. Соседи запечатлели достижение молодого человек на видео.
Сначала Сингх раскрутил мяч на зубной щетке, а затем взял ее в рот. Когда время на таймере превысило нужную отметку, зрители начали аплодировать.
Индиец признался, что всю жизнь мечтал попасть в Книгу Гиннесса, сообщает UPI.

Сингх вращал мяч на зубной щетке почти в восемь раз дольше своего предшественника, которому удалось продержаться лишь 6,84 секунды.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2904535&cid=520

Медвежонок пришел в магазин на Аляске за конфетами

Медвежонок зашел в магазин на Аляске. Видеозапись инцидента опубликовало издание Alaska Dispatch News.

Зверь подошел к прилавку с конфетами, встал на задние лапы и начал изучать ассортимент. По словам сотрудника магазина Роджера Тибодо (Roger Thibodeau), сначала он принял животное за собаку (оно было размером со среднего аляскинского маламута) и лишь потом осознал, кто перед ним.

«Думаю, он совсем маленький», — рассказал мужчина. Он предположил, что рядом могли быть и другие медведи.

Покупатель, который пил кофе рядом с прилавком, прогнал животное громкими хлопками. По словам Тибодо, тот направился в соседний магазин, торгующий сантехникой.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/07/01/alkobear

 

А вопрос сегодня такой:

Что вы умеете делать лучше других?

 

А подборка сегодня посвящена небезопасным видам спортивных соревнований.

Наши предки имели свои экстремальные виды спорта и откровенно безумные игры. Но если оглянуться вокруг, то понимаешь, что ничего не изменилось. Мы все еще любим проверять себя в опасных испытаниях и пытаемся вплотную приблизиться к пределам человеческой выносливости. Ниже девятка самых опасных современных видов спорта.

Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Клифф дайвинг.

Это не спорт для вас, если вы боитесь высоты. Клифф Дайвинг представляет собой прыжки в море со скал и утесов. Самая простота — это его ключ, а также явная опасность, с которой каждый дайвер сталкивается с каждым прыжком. Травмы могут возникать, как правило, от удара о скалу или о воду при неправильно выполненном прыжке.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Hoi Phet.

Мы не уверены, что это вообще можно считать спортом, но данное развлечение весьма опасно. Игра проходит в деревне Хьен Цюань во Вьетнаме, где вся деревня собирается вместе и начинает игру представляющую собой смесь хоккея и крикета вкупе с насилием.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Чемпионат мира по ношению жен.

Несомненно яркий, веселый и очень травмоопасный спорт, где падения случаются очень часто.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Tough Guy Challenge.

Действие происходит в Вулвергемптоне, Англия. Игра включает в себя горячие угли и минимум одежды, что делает ее действительно опасной. Участники соревнований участвуют в 21 турнире, чтобы занять титул Tough Guy. Это и ходьба по горящим углям, и плавание в холодной воде.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Бузкаши.

Только представьте, что поло не является утонченным видом спорта королей, о котором мы все знаем, а родилось, скажем, в Афганистане, где вместо мяча используют недавно убитого козла. То, что мы описали – вид спорта именуемый Бузкаши.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Бейсджампинг.

Это такой опасный спорт, что многие страны мира сделали его незаконным. По сути, это похоже на парашютный спорт, но прыжки происходят с гораздо более низкой высоты, очень часто с высотных зданий.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Хели-ски.

Как следует из названия, этот вид спорта использует вертолеты сочетаемые с традиционными лыжами. Сорвиголова, скучающий на обычных туристических склонах, летит на вертолете на более высокие и неприступные, после чего прыгает с вертолета и начинает безумный спуск.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Кейв-дайвинг.

Другой вид спорта, с которым вы должны быть осторожны — это кейв-дайвинг. Он представляет собой погружение в частично заполненные водой пещеры.Подборка небезопасных видов спортивных соревнований

Биг вейв серфинг.

Этот вид спорта похож на обычный серфинг, но более опасный. Биг вейв серферы – это профессионалы, покоряющие волны высотой более 6 метров.

Нашла здесь.

 

А забавное название сегодня будем придумывать вот к этой картинке:

Хорошего вам начала недели!

Автор: Elena Poletova, 3 июля, в 06:56 +10
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано 3 июля, в 08:21
Доброе утро!
Умею делать массажи: лечебный, антицеллюлитный и расслабляющий!
Название: - "Ваш ВЫХОД"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 08:25
Рыжова Светлана, доброе утро! Какое полезное умение!
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+10
LyiraTula
Написано 3 июля, в 08:28
Рыжова Светлана, Вы- крутая, я минимум раз в год прохожу курс из 20 сеансов антицеллюлитного массажа
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+5
Рыжова Светлана
Написано 3 июля, в 14:54
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
Еще 7 комментариев
LyiraTula
Написано 3 июля, в 08:33
Доброго утра, Сахалин!
Нет ничего такого, что я делаю лучше остальных...к сожалению)))
Хотя... могу ничего не делать и это получается у меня замечательно
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 08:42
LyiraTula, это тоже нужно уметь делать
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+11
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 3 июля, в 09:02
Доброе утро и с началом новой недели!
Круче всех я могу спать
могу спать много, с удовольствием и не просыпаться даже под звуки пылесоса над моим ухом.

Подборка действительно экстремально-опасная. Не уверена, а нужно ли вообще заниматься таким вот "спортом". Хотя, на вкус и цвет как говориться...

Всем самого доброго дня и прекрасного настроения!
К картинке: Внимание, сейчас вылетит птичка.
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 09:30
Василиса_Я ^.^, доброго утра! Картинка -
Прекрасного дня!
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+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 3 июля, в 09:54
Elena Poletova, спасибо большое
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 09:55
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 3 июля, в 09:28
Доброе утро! Хотя я очень талантливая, вплоть до гениальности, но я еще и очень скромная.
Посему ничего не умею делать лучше других
.
Такими видами спорта могут заниматься только абсолютно безбашенные люди
но самоубийц хватало во все времена

Подпись: А теперь раскинули ручки, как в "Титанике", помните? Лишь бы самолет на пути не попался...
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 09:32
НюНик_просто_Анна, доброго утра и замечательного дня! Гениальная скромность - так и запишем
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+8
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 3 июля, в 09:49
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 09:51
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+6
Еще 20 комментариев
Григорий Смекалов
Написано 3 июля, в 09:47 Отредактированно 3 июля, в 09:53
Всем привет!У меня достаточно призов за победы...(в конкурсах ли, соревнованиях ли, смотрах ли...) Всё это пыль и субъективная оценка... ВСЕГДА найдется человек, который делает это лучше тебя. Просто не время, не место ..., да и не нужно ему выпячиваться...
Другое дело, когда это мотивация для тебя и, как результат, полученное глубокое удовлетворение... я ТОЖЕ могу не хуже

Что до небезопасно спортивных занятий, я выделил целую страну Новую Зеландию охваченную манией поисков адреналина https://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-..
ну, и я прикоснулся...как же "за державу обидно"...

К "подвигам" на родной земле я отношу почти месячный поход на хрупком катамаране с Сахалина на Шантары и обратно тоже прошлого года
https://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-..
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+10
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 09:55
Григорий Смекалов, и вам здравствуйте! А никто и не спорит, что все в жизни относительно. И всегда найдется человек лучше вас
С другой стороны, не стоит оглядываться на других - вы единственный и неповторимый. И ваши достижения достойны похвал!
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+8
Григорий Смекалов
Написано 3 июля, в 10:02
Elena Poletova, «Доброе слово и Кошке приятно»
причем, именно с большой буквы...Так ответил знаменитый матрос Петр Кошка на благодарность адмиралу Корнилову...
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 10:04
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+6
Online
Malinka17 Online
Написано 3 июля, в 10:45 Отредактированно 3 июля, в 10:45
К фото: экспресс- доставка свежепойманных пилотов прямо до вашего гнезда"
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 10:48
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+5
VULKAN
Написано 3 июля, в 19:05
Malinka17, С победой дня!!!
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+3
Рыжова Светлана
Написано 3 июля, в 20:26
Malinka17, ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ ДНЯ!
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+3
Еще 4 комментария
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано 3 июля, в 10:52
всем доброе утро
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 10:55
Vitaliy Borodin, и вам доброе утро!
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+7
Online
ateriya Online
Написано 3 июля, в 11:12
Доброго и солнечного наконец то дня. Всех причастных с праздниками. Подборка сегодня просто сумасшедшая! Хочу прям все попробовать! Ну кроме бега с жёнами и игры с трупом козла. Что я умею делать лучше всех? Да собственно ничего. Рекордов в книге Гиннеса у меня нет,поэтому хвалиться нечем. К фото скажу так: Небесный навигатор по направлению ветра. Осторожно через пять секунд воздушная яма! Всем солнышка!
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+7
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Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 11:30
ateriya, доброго дня. Как ваше здоровье?)) А подобный забег с женами у нас в городе запланирован на субботу))
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+8
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ateriya Online
Написано 3 июля, в 12:55
Elena Poletova, ну уже получше самочувствие. Могу уже наступать на ногу. Немного. Выздоравливаю. Спасибо.
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 13:00
ateriya, отлично!
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+5
Еще 2 комментария
berbajs
Написано 3 июля, в 13:37
Добрый день!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 13:39
berbajs, рады приветствовать вас!
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+8
sasch
Написано 3 июля, в 15:19
Подборка суперская. Будь помоложе занялся бы точно чем-нибудь. А может и всем. В наше время недоступно было или не существовали некоторые виды.
Гениальности какой-то в чём то (делать лучше всех) в себе не ощущаю. Есть некоторые вещи которым учился, и достиг определённых успехов, но не более. Становится в них мастером или профессионалом не считал, и не считаю для себя нужным, так как пока они хобби, они интересны и ты каждый раз открываешь для себя новые нюансы.
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 15:35
sasch, привет)) Не надо думать в глобальном плане)) Когда я задавала такой вопрос, подразумевала простые ответы. К примеру, лучше всех в семье жарю блинчики, легче всех встаю на работу, вожу автомобиль... да все, что угодно))
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+8
sasch
Написано 3 июля, в 15:40
Elena Poletova,
Отвечаю (извиняюсь за повторение)


Талантов - нет!
Я все их пропил!
А что осталось - утопил.
И ничего тут не поделать,
Взгрустнул...
....и в рюмочку налил
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 15:40
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+5
Еще 8 комментариев
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:08
Добренького понедельничка! С праздничками!


Я не знаю, что умею лучше других. Наверное я ничего не умею))))

Подборка, канеш, жесть. Хватает дураков же.

Всем отличного настроения!
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+8
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Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 18:48
Балтийская Килька, привет)) А мы уже в эту субботу можем лицезреть забег с женами воочию)) Никогда б на такую авантюру не согласилась)) Падать не люблю))
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+6
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 18:52
Elena Poletova, Приветик! А сама побежишь?)))) Я утром по радиву слышала, что в Фишке закончился ежегодный забег. Выиграла пара финнов. Бежали 253 м, при том, жена должна весит не менее 49 кило)
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 18:56
Балтийская Килька, нет уж. Я пас))
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+4
Online
Катерина90 Online
Написано 3 июля, в 18:37
Всем привет! Танцевать конечно же! ))
подборочка ваууу особенно биг вейв серфинг
название к картинке: "тур полет от пернатого" Всем хорошего дня!)
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 18:45
Катерина90, привет))
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+6
VULKAN
Написано 3 июля, в 18:49
Не поняла.... А где итог дня?
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано 3 июля, в 18:54
VULKAN, а вот он! Победителем сегодня становится... Malinka17. Поздравляем вас!
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+7
Online
Malinka17 Online
Написано 3 июля, в 22:32
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 06:42 Отредактированно 4 июля, в 06:43
Malinka17, пряздрявляю с победой!!!
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+4
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