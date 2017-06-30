ШедевральноСъедобное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем!

Особых праздников на сегодняшний день не назначено, поэтому сразу переходим к новостям))

Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов

Американская сеть пиццерий Villa Italian Kitchen выставила на продажу «пицца-кини» — бикини, сделанные из пиццы. Об этом сообщает UPI.

Компания разработала съедобный купальник в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером Джесси Бирден (Jessie Bearden) . Его изготавливают по индивидуальным меркам из теста, моцареллы, томатного соуса и пепперони. Покупатели могут выбрать начинку по вкусу.

Стоимость бикини из пиццы составляет 10 тысяч долларов (около 590 тысяч рублей). Чтобы сделать заказ, необходимо связаться с Villa Italian Kitchen через Facebook. В стоимость входят консультация, снятие мерок, изготовление и примерка необычного купального костюма.

Поводом для создания «пицца-кини» стал приближающийся Национальный день бикини, который отмечают 5 июля. В этот день в 1946 году танцовщица Мишелин Бернардини продемонстрировала в Париже первый раздельный купальник.

Джесси Бирден известна серией портретов известных музыкантов, которые она делала из различных продуктов питания: кетчупа, горчицы, попкорна, соли, перца и мака. Сотрудничала с такими компаниями, как Honda, The Gap, McDonald’s и American Express.

В 2016 году сообщалось, что в Великобритании изготовили первое в мире свадебное платье, которое можно съесть.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/30/pizzakini/

Ученые развенчали пять самых популярных научных мифов

Ученые рассказали о пяти самых глупых научных мифов, а также объяснили, почему им верить не стоит.

Первое научное заблуждение - это «темная сторона Луны». Это заблуждение появилось из-за того, что с Земли невозможно увидеть противоположную сторону спутника нашей планеты. Однако лунный геолог NASA Ноа Петра утверждает, что с космического корабля прекрасно видно, что Солнце равномерно освещает всю поверхность Луны, то есть у нее нет темных сторон.

Второй миф - правило «5 секунд». Многие люди верят, что на упавшую на пол еду бактерии за 5 секунд не успевают попасть. Специалисты даже провели эксперимент, который показал, что микробы и бактерии сразу же попадают на продукт. Просто не всегда эти микроорганизмы могут быть опасны для человека, сообщает politexpert.

Еще одна неверная теория о том, что после рождения ребенка женщина теряет некоторое количество серого вещества в мозгу. Эту теорию развенчивали исследователи New Scientist, которые провели глобальное исследование. Им удалось выяснить, что в момент беременности у женщин мозговая активность и правда уменьшается, однако после родов все приходит в норму.

Еще один миф о том, что родители не должны давать сахар своему ребёнку: мол, сахар повышает активность детей. На самом же деле глюкоза или сахароза в этом плане никак не влияют на организм детей.

Последний миф о кошках. Многие считают, что кошки используют человека лишь для получения корма. Ученые же выяснили, что животное очень любит проводить время со своим хозяином.

Источник: http://www.newsler.ru/science/2017/07/02/uchenyie-razvenchali-pyat-samyix-populyarnyix-nauchnyix-mifov

А с какими мифами приходилось сталкиваться вам?

А в подборке сегодня съедобные шедевры от Daniele Barres.

Мастер карвинга, или художественной резки по фруктам и овощам, парень создаёт удивительно детализированные фигурные узоры на различных плодах и других продуктах питания. Его работы выглядят настолько потрясающе, что их рука не поднимается съесть.

Авокадо.

Арбуз.

Арбуз.

Папайя.

Брокколи.

Медовая дыня.

Медовая дыня.

Чеснок.

Тыква.

Тыква.

Папайя.

Груша.

Груша.

Медовая дыня.

Сыр.

Брокколи.

Батат.

Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Удачного дня!