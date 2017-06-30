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Утро с АСТВ
ШедевральноСъедобное доброутреннее с конкурсом)

ШедевральноСъедобное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра всем!

Особых праздников на сегодняшний день не назначено, поэтому сразу переходим к новостям))

 

Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов

Американская сеть пиццерий Villa Italian Kitchen выставила на продажу «пицца-кини» — бикини, сделанные из пиццы. Об этом сообщает UPI.

Компания разработала съедобный купальник в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером Джесси Бирден (Jessie Bearden) . Его изготавливают по индивидуальным меркам из теста, моцареллы, томатного соуса и пепперони. Покупатели могут выбрать начинку по вкусу.

Стоимость бикини из пиццы составляет 10 тысяч долларов (около 590 тысяч рублей). Чтобы сделать заказ, необходимо связаться с Villa Italian Kitchen через Facebook. В стоимость входят консультация, снятие мерок, изготовление и примерка необычного купального костюма.

Поводом для создания «пицца-кини» стал приближающийся Национальный день бикини, который отмечают 5 июля. В этот день в 1946 году танцовщица Мишелин Бернардини продемонстрировала в Париже первый раздельный купальник.

Джесси Бирден известна серией портретов известных музыкантов, которые она делала из различных продуктов питания: кетчупа, горчицы, попкорна, соли, перца и мака. Сотрудничала с такими компаниями, как Honda, The Gap, McDonald’s и American Express.

В 2016 году сообщалось, что в Великобритании изготовили первое в мире свадебное платье, которое можно съесть.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/30/pizzakini/

Ученые развенчали пять самых популярных научных мифов

Ученые рассказали о пяти самых глупых научных мифов, а также объяснили, почему им верить не стоит.
Первое научное заблуждение - это «темная сторона Луны». Это заблуждение появилось из-за того, что с Земли невозможно увидеть противоположную сторону спутника нашей планеты. Однако лунный геолог NASA Ноа Петра утверждает, что с космического корабля прекрасно видно, что Солнце равномерно освещает всю поверхность Луны, то есть у нее нет темных сторон.

Второй миф - правило «5 секунд». Многие люди верят, что на упавшую на пол еду бактерии за 5 секунд не успевают попасть. Специалисты даже провели эксперимент, который показал, что микробы и бактерии сразу же попадают на продукт. Просто не всегда эти микроорганизмы могут быть опасны для человека, сообщает politexpert.

Еще одна неверная теория о том, что после рождения ребенка женщина теряет некоторое количество серого вещества в мозгу. Эту теорию развенчивали исследователи New Scientist, которые провели глобальное исследование. Им удалось выяснить, что в момент беременности у женщин мозговая активность и правда уменьшается, однако после родов все приходит в норму.

Еще один миф о том, что родители не должны давать сахар своему ребёнку: мол, сахар повышает активность детей. На самом же деле глюкоза или сахароза в этом плане никак не влияют на организм детей.

Последний миф о кошках. Многие считают, что кошки используют человека лишь для получения корма. Ученые же выяснили, что животное очень любит проводить время со своим хозяином.

Источник: http://www.newsler.ru/science/2017/07/02/uchenyie-razvenchali-pyat-samyix-populyarnyix-nauchnyix-mifov

 

А с какими мифами приходилось сталкиваться вам?

 

А в подборке сегодня съедобные шедевры от Daniele Barres.

Мастер карвинга, или художественной резки по фруктам и овощам, парень создаёт удивительно детализированные фигурные узоры на различных плодах и других продуктах питания. Его работы выглядят настолько потрясающе, что их рука не поднимается съесть.

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Авокадо.

 

Съедобные шедевры от Daniele Barres

Арбуз.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Арбуз.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Папайя.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Брокколи.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Чеснок.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Тыква.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Тыква.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Папайя.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Груша.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Груша.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Медовая дыня.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Сыр.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Брокколи.Съедобные шедевры от Daniele Barres

Батат.

Нашла здесь.

 

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Удачного дня!

Автор: Elena Poletova, 4 июля, в 06:48 +9
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано 4 июля, в 07:09
Доброе утро!
Мифы вокруг да около!
Название: - "Погоня, погоня, погоня в горячей крови"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 08:05
Рыжова Светлана, доброго утречка!)) Так с какими мифами вам приходилось сталкиваться?
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+8
Рыжова Светлана
Написано 4 июля, в 14:42
Elena Poletova, например - чёрная кошка дорогу перебежала.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 08:03 Отредактированно 4 июля, в 08:04
Доброе всем утречко! Купальник из пиццы, да еще за $10000 - абсурд. За $10 или фиг с ним $100 еще можно побаловаться. А вот съедобное свадебное платье - это здорово! После свадьбы снимается вопрос, что с ним делать, а если оно еще и сладкое - свадебный торт не нужен

Мифы, мифы, они окружают нас с детства. От чудовищ под кроватью (я, несмотря на живое воображение, никогда в них не верила) до убеждения в том, что ВСЕ мотоциклисты соблюдают ПДД
ну, и автомобилисты тоже...
Мастеров карвинга сейчас очень много, в каждом почти зарубежном отеле есть стол с фруктами, на котором присутствуют их работы. Красиво, есть их жалко, а то, что уже вырезано, видимо, стрескали сами карвингисты
чего добру пропадать?
Подпись: матерый угонщик велосипедов на детской площадке.
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 08:07
НюНик_просто_Анна, и вам доброго утречка))
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+9
LyiraTula
Написано 4 июля, в 08:36
Доброе утро, Сахалин!
Один из мифов, с которым сталкиваюсь ежедневно, если не есть после 18.00, похудеешь...проверено, не худею))))
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+7
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 08:44
LyiraTula, а я проверяла - худею
только надо реально не есть. ВООБЩЕ!
ни кусочка даже фруктов... Но кааак это тяжко
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 08:45
LyiraTula, забавно)) Доброй ночи вам! И сладких снов! И будущего доброго утра))
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 09:21
НюНик_просто_Анна, а мне тоже силы воли не хватает. Как только решу ограничить себя в еде, тут же такой жор нападает, спасу нет
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+7
Еще 12 комментариев
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 09:13
Доброе утро! Вторник встретил нас туманом, но доблестные синоптики все же пообещали нам сегодня лето.
Так что не теряем времени зря и по возможности переносим свои части тела
к ближайшему побережью
нашего любимого острова.
А кто как я-работун
сидим и
усиленно трудимся.

Купальник из пиццы...
Это из той же серии как и брюки из вафель.
https://astv.ru/club/blog/razgruzka/PTuJ67XSek23qZ..
Мифы? Нужно подумать.
Наверное-это то, что все люди-люди. Как бы не было печально, но среди нас очень часто встречаются- НЕлюди.
Но мы не будем о грустном. Оставим такие темы для пасмурных и дождливых дней.
Подборочка очень классная.
Спасибо большое!

Всем самого доброго дня и отличного настроения.
К картинке: Сдаёмсуууу!
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+6
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 09:24
Василиса_Я ^.^, доброго утречка!)) А на улице действительно солнышко
Хотелось бы, конечно, последовать вашему совету, но пока приходится усиленно трудиться)) Так что сегодня я составлю вам компанию
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+9
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 09:46
Elena Poletova, замечательная компания
я очень даже не против, а точнее, даже за!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 09:49
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+7
Еще 9 комментариев
VLадимир
Написано 4 июля, в 09:45
Всем бодрого солнечного утра!!!
Самый распространённый миф - это про бога, он как дедушка Ленин, жил, жив и будет жить.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+6
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 09:52
VLадимир, утро действительно бодрое и солнечное)) Почаще бы так
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+8
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 10:01
VLадимир, когда сыну было лет 6, он меня спросил:
-Мам, а кто такой Ленин?
Как объяснить ребенку, что он "Вождь мирового пролетариата"?
Начинаю что-то бубнеть, и дернул меня черт упомянуть про "Мавзолей"
Искреннее удивление в глазах ребенка и еще круче вопрос:
-Он, чё, труп?


Дальше изъяснялись исключительно с помощью военной энциклопедии.
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 10:03
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+6
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Malinka17 Online
Написано 4 июля, в 10:21
Самый мифный миф- это то, что жизнь после 45 заканчивается...Кто не достиг этого золотого возраста, знайте: жизнь только начинается!!! Дети выросли, работа есть, жизнь бьет ключом! Свобода!!!
К картинке: Главарь банды бородачей совершил дикое преступление, украв лисапед марки "утибожешьтимои", отстреливаясь лимонадом.
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 10:26
Malinka17, я думаю, что сейчас вы утешили многих))
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+8
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Malinka17 Online
Написано 4 июля, в 10:34
Elena Poletova, и это здорово! В 30, помнится, рыдала, а в 45 рванула в Тунис по Сахаре гонять.
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+4
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 16:52
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+4
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано 4 июля, в 10:27
всем доброе утро )))
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 10:32
Vitaliy Borodin, и вам доброго утра))
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+8
kissa
Написано 4 июля, в 11:59
Vitaliy Borodin,
Доброе
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+2
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Malinka17 Online
Написано 4 июля, в 10:41
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 10:51
Malinka17, спасибо
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+6
Online
Катерина90 Online
Написано 4 июля, в 11:22
Доброе утро! За окном солнышко, тепло, а я простыла и лежу укутавшись в кровати
С Мифами сталкивалась ни раз, но все только лишь на слуху, ну к примеру даже взять мифологических Богов. Мастер карвинга очаровал своим художеством на фруктах и овощах
Название к картинке: "Всем ни с места! Это угон!" Всем хорошего солнечного денька и отличного настроения!)
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+6
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 11:30
Катерина90, доброго дня! Приказываю: не болеть!
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+8
Online
Катерина90 Online
Написано 4 июля, в 11:35
Elena Poletova, микстура мне в помощь!
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 11:36
Катерина90, Катюша, выздоравливай скорее!
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+4
Еще 5 комментариев
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Русалка Обыкновенная Online
Написано 4 июля, в 11:44
Всем привет!
Теория о том, что после рождения ребенка женщина теряет некоторое количество серого вещества в мозгу - это что за теория такая?
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 13:01
Русалка Обыкновенная, привет)) Это, наверное, представители сильной половины человечества придумали;-))
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+5
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Русалка Обыкновенная Online
Написано 4 июля, в 13:32
Elena Poletova, Да ну их! Лучше бы сами рожали!
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+2
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 16:54
Русалка Обыкновенная, )))т.е. про 5 секунд тебе неинтересно, а про потерю мозга в самый раз?))))
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+1
Еще 2 комментария
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Русалка Обыкновенная Online
Написано 4 июля, в 11:46
Подборка - какое-то обрезательство над фруктами!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 12:48
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+5
sasch
Написано 4 июля, в 12:35 Отредактированно 4 июля, в 12:37
Попалось на просторах
Триптих: Интерьер немецкого броненосца 1874 г
Koyama Unsen (1855-1911)
Прикольно рассматривать.
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 13:03
Ответить
+6
sasch
Написано 4 июля, в 12:36
И крупным планом 1
Ответить
+2
sasch
Написано 4 июля, в 12:36
Крупным планом 2
Ответить
+2
sasch
Написано 4 июля, в 12:36
Крупным планом 3
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+2
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ateriya Online
Написано 4 июля, в 14:24
Доброго дня всем. Аств еще раз спасибо за подарок. Это как раз то что надо. На работу брать оооочень удобно. Спасибо. Я рада до небес. Карвинг. Мечта моя. Но пока несбыточная. Мифы? Если заклеить пупок то не забеременеешь. Это была история в мед. Институте такая. С будующими врачами гинекологами. А еще есть передача,где ведущие опровергают всякие мифы. Не помню как она называется. Убийцы мифов что ли. Всем отличного настроения и удачного дня.
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 16:03
ateriya, пожалуйста)) Я рада, что вам понравилось))
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 16:36
ateriya, жаль только, что лично встретиться не удалось
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+4
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 16:54
ateriya,
про пупок.
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+2
Еще 5 комментариев
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 16:59
Бодрейшего всем! Тёплого, солнечного, позитивно-денежного и просто отличного денька!

Америкосы (да простит мне моя толерантность) - идиоты. Ну кто будет жрать пиццные трусы, в которых проходил весь день? Жесть просто!


Мифы - весчь суперская! Не верила и не верю. Вообще, я великая неверуха))))


Ленуляська - вкусноподборочкупринесяська!
Это произведения искуЙства!
Поражаюсь таким руковитым мастерам! У них не просто золотые руки, а мега-мега бриллиантовые!
Такие штучки и есть-то жалко будет.

Всем отличного настроения!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 17:04
Балтийская Килька, привет)) А я б съела такую штучку. Хотя бы раз. Разнообразия ради
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+5
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 17:29
Elena Poletova, Ленуляша, ты про бикини или про карвинговые прелести?))))
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 17:29
Балтийская Килька, конечно про прелести
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+5
Еще 1 комментарий
Online
Elena Poletova Online
Написано 4 июля, в 17:24
Доброго вечера всем!)) Победитель сегодня -
Василиса_Я ^.^
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+7
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 20:54
Elena Poletova, ух ты
Леночка, спасибо большое!
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+1
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Malinka17 Online
Написано 4 июля, в 18:35
поздравляю!!!
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+3
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 20:54
Malinka17, спасибо
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+2
VLадимир
Написано 4 июля, в 21:04
Василиса_Я ^.^, мои поздравления.
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+3
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 4 июля, в 22:03
VLадимир, Володя, спасибо!
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+2
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