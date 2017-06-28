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Утро с АСТВ
МестамиПоменявшееся доброутреннее с конкурсом)

МестамиПоменявшееся доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра, Сахалин, Тула, Калининград, да и вся страна в целом!))

С пятницей вас!

А еще сегодня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

В субботу свой праздник отметят ветераны боевых действий и сотрудники кооперативов

А в воскресенье отмечается День уфолога

День работников морского и речного флота

и Международный день спортивного журналиста. Поздравлю коллег с их профессиональным праздником!))

 

Переходим к блоку новостей)).

На Тайване нашли семью нестареющих женщин.
 

На Тайване проживает семья, женщины в которой с годами не стареют. Причем молодыми выглядят не только три сестры среднего возраста, но и их пожилая мать.
Первой в Интернете прославилась 41-летняя дизайнер интерьеров и блоггер Сюй Луэр. Впоследствии выяснилось, что две ее младшие сестры, 40-летняя Фэйфэй и 36-летняя Шэрон, также выглядят вдвое моложе своего возраста, сообщает Daily Mail.
63-летняя мать женщин также выглядит не больше чем на 30 лет. Семья Сюй не скрывает секрета своей "вечной молодости" – надо пить много воды , воздерживаться от употребления газированных напитков с высоким содержанием сахара, есть овощи и регулярно увлажнять кожу.
На Тайване женщин прозвали "семьей замороженных лет". Все дамы пользуются большой популярностью в Интернете, набрав большое число подписчиков в социальных сетях, куда они регулярно выкладывают свои фотографии.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903984&cid=520

Британский энтузиаст раскрутил самый большой в мире спиннер.

Британский изобретатель Тони Фишер изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.

Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.

По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.

Фишер увлекся головоломками в 1981 году и с тех пор придумал более 100 оригинальных игрушек. В прошлом году он изготовил гигантский кубик Рубика, а затем потратил два дня, чтобы его собрать. Сооружение, весящее около 100 килограммов, попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с тремя лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

19 июня сообщалось, что авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/28/spinner/

 

А вы любите головоломки?

 

В подборке сегодня иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами. Заставляющие задуматься картинки...

В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

«А сейчас добавляем начинку».

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

— Ненавижу этот крик, когда их варишь!

— Это не крик… Просто воздух выходит.

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

— Помогите!

— Если поет, значит, счастлив.

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

«Это какая-то шутка?»

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

 

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами

Нашла здесь.

 

А название сегодня предлагаю придумать вот к такой картинке:

Быстрой и легкой вам пятницы! И хороших выходных!

Автор: Elena Poletova, 30 июня, в 07:05 +9
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Комментарии
berbajs
Написано 30 июня, в 07:47
Доброе утро!
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 08:14
berbajs, доброе)) И вам доброго времени суток;-)
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+5
Рыжова Светлана
Написано 30 июня, в 08:11 Отредактированно 30 июня, в 08:11
Доброе утро!
Головоломки ОБАЖАЮ!!!
Название: - "Брать или не брать? Вот в чем вопрос?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 08:13
Рыжова Светлана, самого доброго утра вам!))
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+7
Рыжова Светлана
Написано 30 июня, в 10:42
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:23
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+4
Рыжова Светлана
Написано 30 июня, в 08:20
1. Загадайте цифру от 2-Х до 9-ти
2. Умножте на 9 - получится 2-Х значное число
3. Первую цифру сложите со второй
4. Отнимите от Вашей цифры - 4
5. По полученной цифре - определите порядковую букву в алфавите
6. На эту букву загадайте СТРАНУ
7. На третью букву этой страны загадайте животное.
Ответ напишу позже!
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 08:47
Рыжова Светлана, загадала))
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+5
Рыжова Светлана
Написано 30 июня, в 10:43
Elena Poletova, ответ! Носороги (норки , нутрии) в Дании не живут ;-)))
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:21
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+4
Еще 2 комментария
Online
Mopsik Online
Написано 30 июня, в 08:40 Отредактированно 30 июня, в 08:42
Доброе доброе утро

С праздниками тех к кому они относятся.
Вот же круто) как, что они все молодо выглядят. Ко мне тут недавно из пенсионого фонда приходил парнишка молодой. Открываю я такая дверь, он мило здоровается и спрашивает, а вам есть 22 года? Я понимая суть дела, что сейчас скажи правду он залечит на 3 часа. Говорю неа, спросил есть ли кто дома постарше
тоже наманила. И вот как то приятненько стало, что на свои года не выгляжу.
Оооо, я такую фиговинку антистресс приобрела, вот честно скажу меня не впечатлила и моих роднулек тоже.
Подборочка, ого го. Жутьковато немного. Просмотрела, аж до конца проснулась

Против головоломок ни чего не имею, иногда могу посидеть и подумать над интересненькой.
К картинке: то чувство когда у мопсюшки депресняк, и даже печенька с чаем не заходит, для поднятия настроения.
В таких случаях нужно ставить мартини с оливкой. Мну мартини, оливку мужу, он их очень любит.
Хорошего дня, позитивного настроения.
Уряяяясегодняпятницаа
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 08:45 Отредактированно 30 июня, в 08:46
Mopsik, доброе утро)) Оставайтесь всегда молодой и прекрасной))
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+7
Online
Mopsik Online
Написано 30 июня, в 08:49
Elena Poletova, спасибо
.
И вам желаю быть всегда молодой и красивой

Хорошего дня
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 08:53
Mopsik, спасибо)) Я стараюсь))
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+5
фeрм
Написано 30 июня, в 09:31 Отредактированно 30 июня, в 09:32
немного грусти... Идут годы
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 30 июня, в 20:26
фeрм, тоже на пикабу сидишь?
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+3
фeрм
Написано 30 июня, в 23:23 Отредактированно 30 июня, в 23:27
НюНик_просто_Анна, и не только сижу. частенько вещаю оттуда )
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 1 июля, в 08:28
фeрм, ага, по аватаре вижу, откуда вещаешь
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+3
Еще 4 комментария
фeрм
Написано 30 июня, в 09:32
бгг
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+6
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано 30 июня, в 10:32
доброе утро всем
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 10:35
Vitaliy Borodin, и вам доброго утра))
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+6
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ateriya Online
Написано 30 июня, в 11:49
Доброго утра всем. Не стареть это здорово. Жить наверное будешь долго предолго. Картинки немного жутковаты но весьма правдивы. Спинер. Я не понимаю этого прикола. Антистресс? По моему лучший антистресс это любимый человек рядом и весь стресс куда девается. Головоломки я люблю. Ребусы тоже. Сейчас главная головоломка куда примостить ногу,чтобы не болела. И чем ее намазать. К картинке: Сила есть воля есть тренируем силу воли. Всем хорошего настроения.
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:23
ateriya, и вам хорошего настроения, несмотря на неудобства с ногой. Все будет хорошо! Уже скоро;-))
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+5
Online
ateriya Online
Написано 30 июня, в 20:27
Elena Poletova, спасибо. Постельный режим две недели как минимум.
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+2
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:55
ateriya, Поздравлямки с победой недели!
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+6
Еще 5 комментариев
sasch
Написано 30 июня, в 11:53
Девушки и женщины, новый купальник для прохладного лета. Меховой вы уже все знаете, а вот этот такой, который греет мужчин в любую погоду. Гендерные различия так же стираются. Так что если хотите утереть нос всяким андроидам-трансвеститам - это ваш выбор!
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 30 июня, в 19:43
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+5
sasch
Написано 30 июня, в 19:44
НюНик_просто_Анна, Спасибо, Ань.
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:20
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+5
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Катерина90 Online
Написано 30 июня, в 12:04
Доброе утро!) всех причастных к праздникам поздравляю! головоломки нравятся. Подборка печальная, задумываешься что на самом деле ощущают животные, когда люди себя так ведут в реальной жизни.
название к картинке: " кусочек радости" всем хорошего дня!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:19
Катерина90, доброго дня, точнее уже вечера)) И с наступающими выходными!
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+6
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 16:53
Славной пятницы, славные островитяне!


Всех с сегодняшними и предстоящими праздничками!


Тайки - ВАУ! Но, думаю, дело не только в воде или увлажнении. Такова природа, дай бог ей здоровья!


Головоломки я обожаю. Самая любимая - это рублик-баксика))) Завсегда ломаю голову, как надыбать деньгафф))))

Подборочка грустная. Задумались бы людишки....


Всем отличного настроения и кашаладных выходных
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:18 Отредактированно 30 июня, в 21:33
Балтийская Килька, доброго дня)) Ура, сегодня пятница!)) Можно и отдохнуть после весьма непростой недельки
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+5
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:26
Elena Poletova, Спасибулечки, Ленулечка-красотулечка!
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:35
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 30 июня, в 18:04 Отредактированно 30 июня, в 18:06
Добрый вечер... Не знаю, я сегодня с утра на сайт никак не могла попасть. Он тупо не открывался. А потом я... уснула и продрыхла аж до полпятого

Подборка вызвала мороз по коже...
как бы веганом не стать... в свете того, что растения имеют интеллект - и это не выход.
Тайки вообще выглядят молодыми долго, если жизнь у них нормальная. И если не подставляются под жестокое солнце. Так что семейка замороженных не удивила.
Спинер - это не мое. Из головоломок предпочитаю кроссворды и сканворды.
Подпись: Тот случай, когда по уши сыт, раздумываешь над последней печенюшкой, и тут ВНОСЯТ ТОРТИК!
Всех с пятницей!!!
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:15
НюНик_просто_Анна, доброго вечера. Не только у вас сегодня проблемы были с доступом. Но я рада, что мы снова вместе))
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+5
VULKAN
Написано 30 июня, в 19:09
Не поняла....
Где подведённые итоги дня и недели?
Ответить
+2
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:14
VULKAN, не переживайте)) Сейчас подведу, была в местах, где об интернете слыхом не слыхивали;-)
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:28
Доброго вечера!)) Сегодня победителем становится... ateriya! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:43
А теперь пришла пора вспомнить всех триумфаторов на этой неделе. Ими становились:
1. Илона Ан
2. Катерина90
3. НюНик_просто Анна
4. Светлана Рыжова
5. Ateriya
Спасибо вам большое за участие и ваш креатив! Вы уже победители!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 30 июня, в 20:46
А приз на этой неделе я решила отдать девушке под ником ateriya! Вам пора встать на ноги и прийти ко мне в редакцию за своим призом!
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+5
Online
ateriya Online
Написано 30 июня, в 21:12
Elena Poletova, ой спасибо большое. В понедельник прискачу. Причем буквально. По по дому передвигаюсь как заяц прыгая. Спасибо
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+2
Online
ateriya Online
Написано 30 июня, в 21:13
Как приятно. спасибо всем большое за поддержку.
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+2
Рыжова Светлана
Написано 1 июля, в 09:08
ateriya, ПОЗДРАВЛЯЮЮЮЮ!!!
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+1
Online
ateriya Online
Написано 1 июля, в 09:57
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+1
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