МестамиПоменявшееся доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра, Сахалин, Тула, Калининград, да и вся страна в целом!))

С пятницей вас!

А еще сегодня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

В субботу свой праздник отметят ветераны боевых действий и сотрудники кооперативов

А в воскресенье отмечается День уфолога

День работников морского и речного флота

и Международный день спортивного журналиста. Поздравлю коллег с их профессиональным праздником!))

Переходим к блоку новостей)).

На Тайване нашли семью нестареющих женщин.



На Тайване проживает семья, женщины в которой с годами не стареют. Причем молодыми выглядят не только три сестры среднего возраста, но и их пожилая мать.

Первой в Интернете прославилась 41-летняя дизайнер интерьеров и блоггер Сюй Луэр. Впоследствии выяснилось, что две ее младшие сестры, 40-летняя Фэйфэй и 36-летняя Шэрон, также выглядят вдвое моложе своего возраста, сообщает Daily Mail.

63-летняя мать женщин также выглядит не больше чем на 30 лет. Семья Сюй не скрывает секрета своей "вечной молодости" – надо пить много воды , воздерживаться от употребления газированных напитков с высоким содержанием сахара, есть овощи и регулярно увлажнять кожу.

На Тайване женщин прозвали "семьей замороженных лет". Все дамы пользуются большой популярностью в Интернете, набрав большое число подписчиков в социальных сетях, куда они регулярно выкладывают свои фотографии.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903984&cid=520

Британский энтузиаст раскрутил самый большой в мире спиннер.

Британский изобретатель Тони Фишер изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.

Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.

По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.

Фишер увлекся головоломками в 1981 году и с тех пор придумал более 100 оригинальных игрушек. В прошлом году он изготовил гигантский кубик Рубика, а затем потратил два дня, чтобы его собрать. Сооружение, весящее около 100 килограммов, попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с тремя лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

19 июня сообщалось, что авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/28/spinner/

А вы любите головоломки?

В подборке сегодня иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами. Заставляющие задуматься картинки...

В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.

«А сейчас добавляем начинку».

Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».

— Ненавижу этот крик, когда их варишь!

— Это не крик… Просто воздух выходит.

— Помогите!

— Если поет, значит, счастлив.

«Это какая-то шутка?»

Нашла здесь.

А название сегодня предлагаю придумать вот к такой картинке:

Быстрой и легкой вам пятницы! И хороших выходных!