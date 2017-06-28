МестамиПоменявшееся доброутреннее с конкурсом)
Доброго утра, Сахалин, Тула, Калининград, да и вся страна в целом!))
С пятницей вас!
А еще сегодня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России
В субботу свой праздник отметят ветераны боевых действий и сотрудники кооперативов
А в воскресенье отмечается День уфолога
День работников морского и речного флота
и Международный день спортивного журналиста. Поздравлю коллег с их профессиональным праздником!))
Переходим к блоку новостей)).
На Тайване нашли семью нестареющих женщин.
На Тайване проживает семья, женщины в которой с годами не стареют. Причем молодыми выглядят не только три сестры среднего возраста, но и их пожилая мать.
Первой в Интернете прославилась 41-летняя дизайнер интерьеров и блоггер Сюй Луэр. Впоследствии выяснилось, что две ее младшие сестры, 40-летняя Фэйфэй и 36-летняя Шэрон, также выглядят вдвое моложе своего возраста, сообщает Daily Mail.
63-летняя мать женщин также выглядит не больше чем на 30 лет. Семья Сюй не скрывает секрета своей "вечной молодости" – надо пить много воды , воздерживаться от употребления газированных напитков с высоким содержанием сахара, есть овощи и регулярно увлажнять кожу.
На Тайване женщин прозвали "семьей замороженных лет". Все дамы пользуются большой популярностью в Интернете, набрав большое число подписчиков в социальных сетях, куда они регулярно выкладывают свои фотографии.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903984&cid=520
Британский энтузиаст раскрутил самый большой в мире спиннер.
Британский изобретатель Тони Фишер изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.
Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.
По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.
Фишер увлекся головоломками в 1981 году и с тех пор придумал более 100 оригинальных игрушек. В прошлом году он изготовил гигантский кубик Рубика, а затем потратил два дня, чтобы его собрать. Сооружение, весящее около 100 килограммов, попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с тремя лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.
19 июня сообщалось, что авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/06/28/spinner/
А вы любите головоломки?
В подборке сегодня иллюстрации, на которых люди и животные поменялись местами. Заставляющие задуматься картинки...
В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.
«А сейчас добавляем начинку».
Надпись на табличке: «Свежепойманные люди».
— Ненавижу этот крик, когда их варишь!
— Это не крик… Просто воздух выходит.
— Помогите!
— Если поет, значит, счастлив.
«Это какая-то шутка?»
Нашла здесь.
А название сегодня предлагаю придумать вот к такой картинке:
Быстрой и легкой вам пятницы! И хороших выходных!
Головоломки ОБАЖАЮ!!!
Название: - "Брать или не брать? Вот в чем вопрос?"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
2. Умножте на 9 - получится 2-Х значное число
3. Первую цифру сложите со второй
4. Отнимите от Вашей цифры - 4
5. По полученной цифре - определите порядковую букву в алфавите
6. На эту букву загадайте СТРАНУ
7. На третью букву этой страны загадайте животное.
Ответ напишу позже!
С праздниками тех к кому они относятся.
Вот же круто) как, что они все молодо выглядят. Ко мне тут недавно из пенсионого фонда приходил парнишка молодой. Открываю я такая дверь, он мило здоровается и спрашивает, а вам есть 22 года? Я понимая суть дела, что сейчас скажи правду он залечит на 3 часа. Говорю неа, спросил есть ли кто дома постарше
Оооо, я такую фиговинку антистресс приобрела, вот честно скажу меня не впечатлила и моих роднулек тоже.
Подборочка, ого го. Жутьковато немного. Просмотрела, аж до конца проснулась
Против головоломок ни чего не имею, иногда могу посидеть и подумать над интересненькой.
К картинке: то чувство когда у мопсюшки депресняк, и даже печенька с чаем не заходит, для поднятия настроения.
В таких случаях нужно ставить мартини с оливкой. Мну мартини, оливку мужу, он их очень любит.
Хорошего дня, позитивного настроения.
Уряяяясегодняпятницаа
И вам желаю быть всегда молодой и красивой
Хорошего дня
Всех с сегодняшними и предстоящими праздничками!
Тайки - ВАУ! Но, думаю, дело не только в воде или увлажнении. Такова природа, дай бог ей здоровья!
Головоломки я обожаю. Самая любимая - это рублик-баксика))) Завсегда ломаю голову, как надыбать деньгафф))))
Подборочка грустная. Задумались бы людишки....
Всем отличного настроения и кашаладных выходных
Подборка вызвала мороз по коже...
Тайки вообще выглядят молодыми долго, если жизнь у них нормальная. И если не подставляются под жестокое солнце. Так что семейка замороженных не удивила.
Спинер - это не мое. Из головоломок предпочитаю кроссворды и сканворды.
Подпись: Тот случай, когда по уши сыт, раздумываешь над последней печенюшкой, и тут ВНОСЯТ ТОРТИК!
Всех с пятницей!!!
1. Илона Ан
2. Катерина90
3. НюНик_просто Анна
4. Светлана Рыжова
5. Ateriya
Спасибо вам большое за участие и ваш креатив! Вы уже победители!