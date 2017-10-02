НевероятноЛифтовое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, дорогие!

Сегодня Всемирный день животных

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А теперь новости

Найдена лучшая замена сексу

Ученые нашли альтернативу сексу, приносящую, по их мнению, еще большее удовольствие. Специалисты компании по разработке нейрокомпьютерных интерфейсов MyndPlay полагают, что секс можно заменить шопингом. Об этом пишет New York Post.

Исследователи утверждают, что совершающих покупки людей условно можно разделить на две категории. Людей, которые покупают вещи, подчеркивающие их индивидуальность, ученые отнесли к категории «вдохновленных покупателей». Именно они, согласно с данными анализов мозговых гамма-ритмов, получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях.

Вторая группа покупателей ходит в магазины только для того, чтобы не отличаться от других и следовать устоявшимся в обществе модным тенденциям. У них шопинг вызывает лишь умственное утомление и физическую усталость, то есть дает обратный эффект.

Источник: http://publicformat.ru/obshestvo/item/2038-uchenye-nazvali-luchshuyu-zamenu-seksu

Жираф помог влюбленному сделать предложение девушке

Житель американского штата Миссури Коди Холл придумал оригинальный способ сделать предложение своей девушке Макайле Блейки. Он подговорил сотрудников местного зоопарка привлечь к делу жирафа Мили. План американца сработал на ура, возлюбленная согласилась стать его женой, сообщает Yahoo!.

Коди Холл попросил работников зверинца повесить обручальное кольцо на шею жирафа. После этого мужчина пригласил свою девушку на прогулку по зоопарку. В ходе экскурсии сотрудники зверинца предложили Макайле Блейки покормить жирафа. Когда Мили наклонилась, чтобы взять корм из рук девушки, та увидела свисавшее с шеи животного кольцо.

Холл тут же сделал подруге предложение. Позже американец сказал, что был уверен в успехе своей затеи, так как до этого они с Мили уже обсуждали брак. Сотрудники зоопарка заявили, что Мили должна стать почетной гостьей на свадьбе пары.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2938861&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какие конфеты вы сейчас любите больше других?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это самые невероятные лифты из разных уголков мира

С древних времён человечество задумывалось о создании устройства, способного транспортировать людей и груз на разную высоту. Предположительно, первая конструкция лифта принадлежит Архимеду и датируется 236 годом до нашей эры. Самыми первыми, кто воплотил данную идею в реальность, стали древние египтяне. Подобное устройство им было необходимо в процессе сооружения своих знаменитых пирамид для фараонов.

Сейчас в разных уголках мира можно встретить невероятные конструкции, глядя на которые, даже не сразу можно догадаться, что это лифт.

Elevador de Santa Justa, Лиссабон

Elevador de Santa Justa — лифтовый подъёмник в Лиссабоне, Португалия. Лифт находится в самом сердце исторической части Лиссабона. Соединяет район Baixa с Chiado. Нижняя точка лифта находится на одноимённой улице, а в верхней части выходит на площадь Largo do Carmo.

Кабины вмещают 19 сидячих и 10 стоячих мест. Лифт действует с 1902 года и помогает жителям города без проблем преодолевать этот крутой подъем, а туристов, кроме всего прочего, привлекает панорамными видами, открывающимися с верхней станции. В 2002 году данный объект был признан памятником национального значения.

Строительство лифта началось в 1898 году и завершилось в 1901. Официальное открытие Santa Justa для публики произошло спустя год – 10 июля 1902 года. Гроза и дождь обрушились на город в этот день. Непогода не повлияла на энтузиазм и любопытство горожан. Многие захотели первыми опробовать новый вид транспорта, и просто полюбоваться панорамой города со смотровой площадки. В полдень, под пристальным взглядом толпы, торжественно отправили лифт наверх, в кабинке находились приглашённые гости и представители прессы. После была официальная церемония открытия. На террасе соседнего здания (дома Conde de Tomar) оркестр играл национальный гимн Португалии, а в небо запустили ракеты и фейерверки.

В первые годы своего существования кабинки лифта приводились в действие энергией пара, но с 6 ноября 1907 его перевели на электричество. Лифт Санта Жушта на тот момент был самым технологичным и передовым среди инженерных конструкций Европы.

Вид с площадки лифта.

Elevador Lacerda, Салвадор

Подъёмник Ласерда находится в Салвадоре, Бразилия, и соединяет Верхний город (Cidade Alta) исторический центр Салвадора) с Нижним (Cidade Baixa) — деловыми и финансовыми районами.

Конструктивно подъёмник Ласерда состоит из двух башен: одна из них несёт четыре лифтовые шахты; другая, расположенная вдоль склона и, частично, в толще горы, служит местом расположения противовесов. Общая высота сооружения — 72 метра. Подъёмник включает в себя четыре лифтовые кабины, рассчитанные на 32 пассажира каждая. Время подъёма на высоту 50 метров — около 30 секунд.

Подъёмник, являясь средством городского пассажирского транспорта города Салвадор, перевозит до 900 000 человек в месяц (или в среднем 28 000 человек в день). Стоимость проезда — 15 сентаво.

Традиционно именно подъёмник Ласерда считается центром столицы штата Баия. Верхняя площадка подъёмника выходит к величественному дворцу Рио Бранко, бывшей резиденции губернатора штата, ныне Бразильскому музею. С верхней площадки открывается замечательный вид на Нижний город, залив Всех Святых, форт Санту-Антониу-да-Барра, рынок Модело (mercado Modelo), бывший когда-то одним из крупнейших невольничьих рынков побережья, мыс Умаита, Церковь Nosso Senhor do Bonfim, а также на остров Итапарика . От площадок подъёмника расходятся улицы как Верхнего, исторического, города, так и Нижнего, торгового.

Подъёмник Ласерда неоднократно упоминается в произведениях Жоржи Амаду.

Louvre, Франция

Старинный королевский дворец обладает вполне современным технологическим оснащением, и лифт – одно из чудес инженерной мысли. Это футуристическое сооружение как бы вырастает прямо из пола первого этажа, а затем бесшумно и быстро доставляет пассажиров на нужный уровень. Платформа гидравлического лифта расположена на уровне пола, при подъеме открытая площадка движется мягко и бесшумно, позволяя пассажирам восторженно обозревать залы и экспозиции Лувра.

При этом лифт не обладает большой вместительностью: цилиндрическая форма кабины из светлого металла может разместить около 10 человек. Интересной особенностью лифта в Лувре является открытая кабина, из которой пассажиры могут обозревать этажи музея.

Sky Tower, Окленд, Новая Зеландия

Легендарная радио- и телебашня Sky Tower является одним из главных символов Окленда, ее посетителям представится возможность прокатиться на шикарном стеклянном лифте и оценить панораму города с высоты 196 метров. Лифт, который обслуживает небоскреб, является скоростным, на последний этаж к смотровой площадке он доставляет посетителей за 40 секунд.

Если встать на прозрачную секцию пола и во время подъема смотреть под ноги, то невольно создается ощущение падения в бездну.

Байлонг, Китай

Самый высокий лифт в мире находится в заповедной зоне парка в провинции Хунань, Китай. Это открытый лифт, он находится вне зданий, и поднимает пассажиров на высоту в 330 метров – на смотровую площадку живописной отвесной скалы Чжанцзяцзе. Всего здесь три кабины, каждая из которых вмещает до 50 человек. Стены кабин прозрачны, во время всего подъема пассажиры могут наблюдать потрясающие виды окрестностей.

Работы по сооружению подъемника начались в 1999 году и закончились в 2002 году. Стоимость сооружения составила около 18 миллионов долларов. Лифт Ста Драконов, как его именуют местные жители, примерно на треть располагается внутри скалистой горы, а на две трети – снаружи.

Фолкерское колесо, Шотландия

Это первый в мире вращающийся судоподъёмник, соединяющий каналы Форт-Клайд и Юнион. Его назвали в честь соседнего города Фолкерк в центральном районе Шотландии. Первоначально каналы были соединены одиннадцатью шлюзами, однако они были выведены из эксплуатации и засыпаны ещё в 1930-х годах.

Этот первый в мире вращающийся судоподъемник для транспортировки кораблей был торжественно открыт королевой Елизаветой Второй в 2002 году. Этот своеобразный «лифт» выполняет ту же функцию, что и шлюз, и перемещает суда из канала Форт-Клайд в канал Юнион, перепад высот между которыми составляет 24 метра. С противоположных сторон колеса находятся углубления, наполненные водой, в которые заплывают суда, углубления вращаются на той же скорости, что и само колесо, но в противоположном направлении. Колесо обращается на 180 градусов, перемещая суда с верхнего уровня вниз, что занимает несколько минут.

«Врата на запад», США

Арка в Сент-Луисе (англ. Gateway Arch), также известная под именем «Врата на запад» — мемориал, являющийся частью Джефферсоновского национального экспансиального мемориала, а также визитной карточкой Сент-Луиса, штат Миссури США. Она была спроектирована финско-американским архитектором Ээро Саариненом в 1947 году. Её высота 192 метра в самой высокой точке, ширина её основания также 192 метра. Таким образом, арка является самым высоким памятником на территории США.

Ээро Сааринен умер за четыре года до того, как строительство арки было завершено. Незадолго до смерти он решил изменить конструкцию башни, внедрив в неё лифт, чтобы посетителям не приходилось преодолевать более тысячи ступенек. Но конструкция арки не позволила применить обычные модели лифтов. Несколько лифтостроительных компаний пытались подобрать подходящий вариант, но не преуспели. Тогда Сааринен нанял инженера Ричарда Баузера. Ему дали всего две недели на разработку своего варианта, но он, как ни странно, успел. Его система объединяла обычный тросовый лифт и кабинку колеса обозрения на карданной подвеске. В 1968 году эта уникальная система была установлена в арку.

Небоскреб «Тайбэй 101», Тайвань

Здание в 101 этаж достигает в высоту 509 метров, что делает его восьмым самым высоким зданием мира и пятым – в Азии. На нижних этажах небоскреба находятся торговые центры, на верхних – расположены офисы, а особого внимания здесь заслуживает, конечно же, лифт. Скорость лифта при подъеме – 60,6 км/час – это самые быстрые лифты мира. Небоскреб оснащен 67 лифтами, два из которых способны поднять пассажиров с пятого этажа на смотровую площадку 89-го этажа всего за 39 секунд (это самые скоростные лифты в мире).

Globen Skyview, Стокгольм

SkyView доставит вас к вершине Шара Эрикссона (Ericsson Globe) – сферической достопримечательности в южной части Стокгольма. Посетителей поднимают на высоту 130 метров в стеклянной гондоле, которая перемещается по рельсам, прикрепленным к верхней части сферической конструкции. Неторопливая поездка занимает 16 минут. Одновременно работают две гондолы, расположенные рядом друг с другом, каждая из которых вмещает 16 человек.

Аквариум «Aqua Dom», Германия

Aqua Dom – крупнейший в мире аквариум с солёной водой (общий объем воды – 1 млн. литров), который располагается в центре Берлина, Германия. Он представляет собой цилиндрический резервуар из акрилового стекла высотой 16 метров и диаметром 11,5 метра. Высота конструкции в целом 25 метров. В центре цилиндра находится лифт, вмещающий до 40 человек, с помощью которого посетители могут перемещаться вверх и вниз по аквариуму.

Раз в три-четыре дня в аквариум спускаются водолазы, которые кормят рыб и чистят аквариум: для это требуется около 8-ми килограмм корма в день и 3-4 опытных драйвера.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Замечательного настроения!