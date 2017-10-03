НеудобноДизайнерское доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Сегодня Всемирный день учителя
И День работников уголовного розыска России
А теперь новости.
Китайский путешественник, который не оплатил счет за проживание в отеле, решил сбежать из него по телефонному проводу
Ирландскую тюрьму объявили лучшим туристическим объектом Европы
Бывшая тюрьма на ирландском острове Спайк был признана лучшей туристической достопримечательностью Европы в ходе конкурса World Travel Awards, результаты которого были объявлены 1 октября.
В ходе состязания тюрьма, которую прозвали "Ирландским Алькатрасом", обошла таких конкурентов, как римский Колизей, Эйфелева башня в Париже и Букингемский дворец в Лондоне, сообщает Daily Mail.
Изначально комплекс сооружений, который был заложен на этом месте еще в VI веке, служил в качестве монастыря. В XVIII веке здания переоборудовали для размещения военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников, которых затем планировалось перевозить в Австралию.
Тюрьма на острове, до которого можно добраться водным путем от города Корк, функционировала до 2004 года. Единовременно здесь могло находиться до 2300 заключенных.
В 2016 году тюремный комплекс был реконструирован и превратился в туристическую достопримечательность. Помимо обычных экскурсий, посетителям здесь предоставляется возможность провести ночь в одиночной камере в блоке для особо опасных заключенных.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2939083&cid=520
Вопрос на сегодня:
Какая песня у вас ассоциируется со школой? Какая первой приходит на ум?
А теперь очередь подборочки
«Неудобная утварь» — это коллекция непрактичных предметов повседневного быта, созданная афинским архитектором Катериной Кампрани.
В то время как большинство дизайнеров пытаются сделать вещи максимально полезными, Кампрани преднамеренно создала такую серию предметов, которая способна досадить всем своей несуразностью и бесполезностью.
Свадебные чашки
Ужасно неудобная кружка
Ненормально потолстевшая вилка
Солонка и перечница в виде песочных часов
Зонтик из бетона
Несуразный чайник
Удлиненная чашка (видимо, из одного набора с чайником)
«Ломаная» вилка
Бокалы – сиамские близнецы
Надувная дверная ручка
Нож-толстяк (видимо, из одного набора с вилкой)
Дверь из трех отдельных частей
Стул-«не садись на меня»
Еще один неудобный стул
Набор толстых столовых приборов
Стул-обруч
Толстые пуговицы
Лестница-«и худой не протиснется»
Стул из серии «не посидишь»
Вилка с пирсингом
Бокал для вина «фиг выпьешь»
Резиновые сапоги-босоножки
«Оборотная» турка
Вилка с зубьями-подвесками
Дверь – входить затруднительно, а выходить опасно
Надувное весло
Поливалка-«не польешь»
Непрактичная щетка
Вилка на цепочке
Ложка-«рот не раскрывай»
Ключ-«неоткрывайка»
Неприменимая в хозяйстве кастрюля
Бесполезные столовые приборы
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Хорошего вам дня)
Когда поешь с дизайнерской посуды
Дизайнеру - засунуть в опу стул ....
И настучать по "чайнику" кастрюлей
Песня: - "Вычитать и умножать, - учат в школе, учат в школе, учат в школе"!
Название: - "Васька, да не туда колбасу прячешь"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
У меня ассоциация - "Школьный вальс": "Когда уйдешь со школьного двора..." Всегда плакали под эту песню. Да и сейчас на слезу пробивает... Хочу в школу!
Молодцы ирландцы, из тюрьмы конфетку сделали!
Подборка чисто для забавы
Подпись: не пей, Барсик, козлё... Ну, явно не тигром станешь.
Всем прекрасного прохладного дня! У меня наконец-то дома тепло
Всех учителей с праздником
Подборочка удивила
Песня Любовные истории- школа. Я ее в 9 классе пела на день школы. Было страшно, но справилась
К картинке: Кеша да стой же ты, там микробов много. Ну не найдешь ты рыбы, тут рыбы нет. Прйдем лучше холодильник открыть попробуем пока хозяева на работе.
Хорошего всем дня и отличного настроения
Учителей- с Днём учителя!
Всех оперов- с днём уголовного розыска! Желаю прорваться и чтоб по правилам игра!!!
Со школой ассоциируется тоже песня " вычитать и умножать ..."
С праздником , училки!!!! Это замечательный праздник. Именно в этот день мы можем искренне поблагодарить своих преподавателей за тот гигантский труд, который они делают для нас. Ведь своих учителей человек помнит со школьных времён и до конца жизни, их советы, услышанные в далёком детстве, помогают на протяжении всей жизни. Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд, который посвящён детям. Терпения Вам, творческих и одарённых учеников! Ух, завтра во всех ресторанах Южного училки с Угро отплясывать будут))) Ну мы-то точно
Дизайнеры отжигают))) Конечно , все эти штуковины не практичны, но кое-что я бы использовала в интерьере , как украшение.
Первоклаааашка, первоклааасник, у тебя сегодня пра-а-аздник. Эта песня играла, когда я стояла на линейке. Врезалось в память.
К картинке: Жучка: У нас репетиция сказки "Репка".
Кошка: Ага! Щас мы только мышку достанем. Она решила репку помыть..
Всем отличного настроения. Берегите себя и родных.