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Утро с АСТВ
НеудобноДизайнерское доброутреннее с конкурсом)

НеудобноДизайнерское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья! 

Сегодня Всемирный день учителя

И День работников уголовного розыска России

 

А теперь новости.

Китайский путешественник, который не оплатил счет за проживание в отеле, решил сбежать из него по телефонному проводу

, в сети появились шокирующие кадры из Китая, на которых можно увидеть мужчину, отказавшегося платить за проживание в отеле и попытавшегося сбежать из него по проводам. Об этом стало известно из сообщений зарубежных журналистов со ссылкой на слова очевидцев инцидента и видеозапись, которая была снята в момент случившегося.
 
По предварительным данным, китайский путешественник отказался платить большой счет за проживание в отеле. Вместо этого он решил сбежать из номера, для чего забрался на телефонный провод.
 
Журналисты отмечают, что провод был натянут на уровне 19-го этажа. Сначала мужчина пытался лезть дальше и балансировать, однако после этого просто застрял и повис. С провода ему помогали выбраться пожарные, а позже мужчину доставили в полицейский участок.
 
Источник: https://newinform.com/83878-poyavilis-shokiruyushie-kadry-iz-kitaya-gde-muzhchina-sbezhal-iz-otelya-po-provodam
 

Ирландскую тюрьму объявили лучшим туристическим объектом Европы

Бывшая тюрьма на ирландском острове Спайк был признана лучшей туристической достопримечательностью Европы в ходе конкурса World Travel Awards, результаты которого были объявлены 1 октября.

В ходе состязания тюрьма, которую прозвали "Ирландским Алькатрасом", обошла таких конкурентов, как римский Колизей, Эйфелева башня в Париже и Букингемский дворец в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Изначально комплекс сооружений, который был заложен на этом месте еще в VI веке, служил в качестве монастыря. В XVIII веке здания переоборудовали для размещения военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников, которых затем планировалось перевозить в Австралию.

Тюрьма на острове, до которого можно добраться водным путем от города Корк, функционировала до 2004 года. Единовременно здесь могло находиться до 2300 заключенных.

В 2016 году тюремный комплекс был реконструирован и превратился в туристическую достопримечательность. Помимо обычных экскурсий, посетителям здесь предоставляется возможность провести ночь в одиночной камере в блоке для особо опасных заключенных.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2939083&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

Какая песня у вас ассоциируется со школой? Какая первой приходит на ум?

 

 А теперь очередь подборочки

«Неудобная утварь» — это коллекция непрактичных предметов повседневного быта, созданная афинским архитектором Катериной Кампрани.

В то время как большинство дизайнеров пытаются сделать вещи максимально полезными, Кампрани преднамеренно создала такую серию предметов, которая способна досадить всем своей несуразностью и бесполезностью.

Свадебные чашки

Бесполезные дизайнерские вещи

Ужасно неудобная кружка

Бесполезные дизайнерские вещи
Ненормально потолстевшая вилка
Бесполезные дизайнерские вещи
Солонка и перечница в виде песочных часов
Бесполезные дизайнерские вещи
Зонтик из бетона
Бесполезные дизайнерские вещи
Несуразный чайник
Бесполезные дизайнерские вещи
Удлиненная чашка (видимо, из одного набора с чайником)
Бесполезные дизайнерские вещи
«Ломаная» вилка
Бесполезные дизайнерские вещи
Бокалы – сиамские близнецы
Бесполезные дизайнерские вещи
Надувная дверная ручка
Бесполезные дизайнерские вещи
Нож-толстяк (видимо, из одного набора с вилкой)
Бесполезные дизайнерские вещи
Дверь из трех отдельных частей
Бесполезные дизайнерские вещи
Стул-«не садись на меня»
Бесполезные дизайнерские вещи
Еще один неудобный стул

Бесполезные дизайнерские вещи
Набор толстых столовых приборов
Бесполезные дизайнерские вещи
Стул-обруч
Бесполезные дизайнерские вещи
Толстые пуговицы
Бесполезные дизайнерские вещи
Лестница-«и худой не протиснется»
Бесполезные дизайнерские вещи
Стул из серии «не посидишь»
Бесполезные дизайнерские вещи
Вилка с пирсингом
Бесполезные дизайнерские вещи
Бокал для вина «фиг выпьешь»
Бесполезные дизайнерские вещи
Резиновые сапоги-босоножки
Бесполезные дизайнерские вещи
«Оборотная» турка
Бесполезные дизайнерские вещи
Вилка с зубьями-подвесками
Бесполезные дизайнерские вещи
Дверь – входить затруднительно, а выходить опасно
Бесполезные дизайнерские вещи
Надувное весло
Бесполезные дизайнерские вещи
Поливалка-«не польешь»
Бесполезные дизайнерские вещи
Непрактичная щетка
Бесполезные дизайнерские вещи
Вилка на цепочке
Бесполезные дизайнерские вещи
Ложка-«рот не раскрывай»
Бесполезные дизайнерские вещи
Ключ-«неоткрывайка»
Бесполезные дизайнерские вещи
Неприменимая в хозяйстве кастрюля
Бесполезные дизайнерские вещи
Бесполезные столовые приборы
Бесполезные дизайнерские вещи

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Хорошего вам дня)

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:56 +5
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 07:19 Отредактированно сегодня, в 07:19
Должно быть утро добрым, как всегда!
Когда поешь с дизайнерской посуды

Дизайнеру - засунуть в опу стул ....
И настучать по "чайнику" кастрюлей
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:20
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+5
lvista
Написано сегодня, в 10:29
sasch,
злой Вы, Саш
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+2
sasch
Написано сегодня, в 10:37
lvista, добрейшее души человек. Зря вы так
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:38
Доброе утро!
Песня: - "Вычитать и умножать, - учат в школе, учат в школе, учат в школе"!
Название: - "Васька, да не туда колбасу прячешь"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света;-)
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:21
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:02
Доброе утро! Всех учителей - с праздником! Перечислять не буду, их тут много, бывших особенно
работников угро - тоже с праздником!
У меня ассоциация - "Школьный вальс": "Когда уйдешь со школьного двора..." Всегда плакали под эту песню. Да и сейчас на слезу пробивает... Хочу в школу!

Молодцы ирландцы, из тюрьмы конфетку сделали!

Подборка чисто для забавы

Подпись: не пей, Барсик, козлё... Ну, явно не тигром станешь.
Всем прекрасного прохладного дня! У меня наконец-то дома тепло
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:21
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:32
Татьяна Сергеева, спасибо, и тебе хорошего дня!
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 08:37
Доброе утро))
Всех учителей с праздником

Подборочка удивила
. Вот от куда у этих дизайнеров столько идей? Мда уж.
Песня Любовные истории- школа. Я ее в 9 классе пела на день школы. Было страшно, но справилась
.
К картинке: Кеша да стой же ты, там микробов много. Ну не найдешь ты рыбы, тут рыбы нет. Прйдем лучше холодильник открыть попробуем пока хозяева на работе.
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+3
_zima_
Написано сегодня, в 09:03
Доброе утро! Поздравляю всех учителей! Про песню. Мой брат (тоже учитель в прошлом, как и я) предлагал сделать официальным гимном учителей одну из песен: или "Я так хочу, чтобы лето не кончалось", или "Крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето обязательно придет!"
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+1
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:30
Доброе утро, Сахалин!
Учителей- с Днём учителя!
Всех оперов- с днём уголовного розыска! Желаю прорваться и чтоб по правилам игра!!!
Со школой ассоциируется тоже песня " вычитать и умножать ..."
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+3
Online
NIKizBYKW Online
Написано сегодня, в 10:01
Всем доброе утро! Песня школьная какая? Да виновата ли я. Или По долинам и по взгорьям. Ну вот такая у меня была школа. Одну пели от души, а под вторую маршировали, а потом стали петь в караоке от души. А подпись к картинке: Вася, вернись! Я все прощу.
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:26 Отредактированно сегодня, в 10:26
Всем доброе утро!
С праздником , училки!!!! Это замечательный праздник. Именно в этот день мы можем искренне поблагодарить своих преподавателей за тот гигантский труд, который они делают для нас. Ведь своих учителей человек помнит со школьных времён и до конца жизни, их советы, услышанные в далёком детстве, помогают на протяжении всей жизни. Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд, который посвящён детям. Терпения Вам, творческих и одарённых учеников! Ух, завтра во всех ресторанах Южного училки с Угро отплясывать будут))) Ну мы-то точно

Дизайнеры отжигают))) Конечно , все эти штуковины не практичны, но кое-что я бы использовала в интерьере , как украшение.
Первоклаааашка, первоклааасник, у тебя сегодня пра-а-аздник. Эта песня играла, когда я стояла на линейке. Врезалось в память.
К картинке: Жучка: У нас репетиция сказки "Репка".
Кошка: Ага! Щас мы только мышку достанем. Она решила репку помыть..
Всем отличного настроения. Берегите себя и родных.
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:06
С днем учителя, училки!
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