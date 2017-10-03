НеудобноДизайнерское доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Сегодня Всемирный день учителя

И День работников уголовного розыска России

А теперь новости.

Китайский путешественник, который не оплатил счет за проживание в отеле, решил сбежать из него по телефонному проводу

, в сети появились шокирующие кадры из Китая, на которых можно увидеть мужчину, отказавшегося платить за проживание в отеле и попытавшегося сбежать из него по проводам. Об этом стало известно из сообщений зарубежных журналистов со ссылкой на слова очевидцев инцидента и видеозапись, которая была снята в момент случившегося.

По предварительным данным, китайский путешественник отказался платить большой счет за проживание в отеле. Вместо этого он решил сбежать из номера, для чего забрался на телефонный провод.

Журналисты отмечают, что провод был натянут на уровне 19-го этажа. Сначала мужчина пытался лезть дальше и балансировать, однако после этого просто застрял и повис. С провода ему помогали выбраться пожарные, а позже мужчину доставили в полицейский участок. Источник: https://newinform.com/83878-poyavilis-shokiruyushie-kadry-iz-kitaya-gde-muzhchina-sbezhal-iz-otelya-po-provodam Ирландскую тюрьму объявили лучшим туристическим объектом Европы

Бывшая тюрьма на ирландском острове Спайк был признана лучшей туристической достопримечательностью Европы в ходе конкурса World Travel Awards, результаты которого были объявлены 1 октября.

В ходе состязания тюрьма, которую прозвали "Ирландским Алькатрасом", обошла таких конкурентов, как римский Колизей, Эйфелева башня в Париже и Букингемский дворец в Лондоне, сообщает Daily Mail.

Изначально комплекс сооружений, который был заложен на этом месте еще в VI веке, служил в качестве монастыря. В XVIII веке здания переоборудовали для размещения военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников, которых затем планировалось перевозить в Австралию.

Тюрьма на острове, до которого можно добраться водным путем от города Корк, функционировала до 2004 года. Единовременно здесь могло находиться до 2300 заключенных.

В 2016 году тюремный комплекс был реконструирован и превратился в туристическую достопримечательность. Помимо обычных экскурсий, посетителям здесь предоставляется возможность провести ночь в одиночной камере в блоке для особо опасных заключенных.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2939083&cid=520

Вопрос на сегодня:

Какая песня у вас ассоциируется со школой? Какая первой приходит на ум?

А теперь очередь подборочки

«Неудобная утварь» — это коллекция непрактичных предметов повседневного быта, созданная афинским архитектором Катериной Кампрани.

В то время как большинство дизайнеров пытаются сделать вещи максимально полезными, Кампрани преднамеренно создала такую серию предметов, которая способна досадить всем своей несуразностью и бесполезностью.

Свадебные чашки

Ужасно неудобная кружка



Ненормально потолстевшая вилка



Солонка и перечница в виде песочных часов



Зонтик из бетона



Несуразный чайник



Удлиненная чашка (видимо, из одного набора с чайником)



«Ломаная» вилка



Бокалы – сиамские близнецы



Надувная дверная ручка



Нож-толстяк (видимо, из одного набора с вилкой)



Дверь из трех отдельных частей



Стул-«не садись на меня»



Еще один неудобный стул



Набор толстых столовых приборов



Стул-обруч



Толстые пуговицы



Лестница-«и худой не протиснется»



Стул из серии «не посидишь»



Вилка с пирсингом



Бокал для вина «фиг выпьешь»



Резиновые сапоги-босоножки



«Оборотная» турка



Вилка с зубьями-подвесками



Дверь – входить затруднительно, а выходить опасно



Надувное весло



Поливалка-«не польешь»



Непрактичная щетка



Вилка на цепочке



Ложка-«рот не раскрывай»



Ключ-«неоткрывайка»



Неприменимая в хозяйстве кастрюля



Бесполезные столовые приборы



Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Хорошего вам дня)