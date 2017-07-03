СлучайноНайденное доброутреннее с конкурсом)

Привет всем, кто заглянул к нам на "огонек")) Доброго вам утра, дня или вечера! И отличного настроения!

В Российской Федерации на сегодня особых праздников не назначено, поэтому предлагаю сегодняшний день считать Днем середины недели!

А теперь новости.

Американка рискует жизнью, чтобы быть признанной самой толстой в мире



43-летняя мать пятерых детей из американского штата Пенсильвания Бобби-Джо Уэстли собирается установить рекорд по самым широким бедрам. В настоящий момент женщина весит 250 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом. Уэстли готова рискнуть жизнью ради славы, сообщает Daily Mail.

"Иногда я лежу ночью и думаю, что следующий вздох может стать для меня последним. Я уже смирилась с этой мыслью", — говорит Уэстли. Врачи неоднократно предупреждали женщину, что если она продолжит толстеть, то ее организм в какой-то момент может не выдержать.

Бобби-Джо Уэстли собирается побить рекорд по ширине бедер, установленный ее соотечественницей Микель Руффинелли в 2013 году. В настоящий момент ширина бедер Уэстли составляет 241 сантиметр, ей необходимо увеличиться еще на десять.

У внешнего вида американки есть и другие плюсы. К примеру, она стала больше зарабатывать, и мужчины интересуются ей гораздо активнее, чем раньше.

"Я была удивлена тому, как много мужчин начали писать мне с предложениями выйти за них замуж. Кроме того, люди просят, чтобы я позировала перед ними в нижнем белье. Таким образом, я зарабатываю до 2 тысяч долларов в неделю", — отметила Уэстли.

Несмотря на риск, которому американка подвергает себя ежедневно, она говорит, что не готова и не хочет умирать.

"Я хочу прожить максимально долго. Благодаря моему новому телу, передо мной открылось огромное количество возможностей", — отметила жительница Пенсильвании.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2905744&cid=520

Ученые узнали, когда в космосе зародится новая жизнь

Жизнь в космическом пространстве вполне может зародиться в обозримом будущем. Так считают французские ученые из Университета Ниццы.

При этом из ?частиц замерзшей воды, аммиака и метанола образуется первая молекула органического вещества. Учитывая, что все эти компоненты в изобилии присутствуют в ?межзвездных облаках газа и пыли, это может случится довольно скоро, тем более, что этот процесс может ускорить облучение их ультрафиолетом позволит ускорить процесс.

Недавно другая группа ученых из Франции представили доказательство концепции панспермии — гипотезы о том, что жизнь на на нашей планете появилась после того, как из космоса на нее были занесены способные выжить зародыши.

Для этого исследователи использовали семена цветка Ипомеи. Они, как известно, могут выдерживать чрезвычайно высокие дозы ультрафиолетового излучения.

Источник: https://www.pravda.ru/news/science/03-07-2017/1340539-0/

Сегодня я решила не задавать вопросов, а попросить продолжить фразу, итак...

Любовь - это...))

А в подборке у нас сегодня...любопытнейшие находки, найденные случайно.

Случается, что люди находят совершенно неожиданные вещи и даже древние артефакты в самых неожиданных местах – до дворе дома, на свалках, на чердаках или даже в собственном дворе. Порой эти находки оцениваются в миллионы долларов, а иногда являются просто семейными раритетами, что ни в коем случае не умаляет их ценности.

1. Рояль Steinway

Редкий детский рояль Steinway в Австралии.

На мусорной свалке в Западной Австралии был найден ценный рояль Steinway стоимостью 80 000 долларов. Музыкант Виль Томас был шокирован, когда он наткнулся на все еще рабочий инструмент, выбрасывая свой мусор на свалке возле Брума.

2. Бейсбольная перчатка

Бейсбольная перчатка Бейба Рута в Норвегии.

Когда 75-летний владелец многоквартирного дома в Тронхейме, Норвегия убирал свой склад, он нашел пыльный старый сундук, который оставался закрытым в течение почти века. Внутри сундука оказалось множество высококачественных спортивных товаров, в том числе чрезвычайно ценные и редкие бейсбольные перчатки, бейсбольные мячи и нагрудник, датирующиеся примерно 1920 годом.

Артефакты были изготовлены Draper и Maynard, ведущей компанией по производству спортивных товаров в Нью-Йорке примерно в 1880 – 1930-х годах. В одно время 80 процентов игроков высшей бейсбольной лиги использовали бейсбольные перчатки именно этой компании. Самой дорогой находкой стала перчатка Бейба Рута, которая была продана с аукциона за 11 600 долларов.

3. Джинсы пра-прадеда

124-летние джинсы Levi’s в США.

Житель Аризоны Джок Тейлор унаследовал джинсы Levi’s, которые более столетия пролежали в старом семейном сундуке. Судя по их размеру, джинсы, вероятно, принадлежали его пра-прадеду, Соломону Уорнеру, одному из первых поселенцев в Аризоне в 1800-х годах. Его находка была оценена в 80 000 долларов, поскольку Levi’s, выпущенные до 1900 года считаются огромной редкостью. А брюки в настолько идеальном состоянии не находили никогда.

4. Пачки бейсбольных карточек

Сотни нераспечатанных пачек редких бейсбольных карточек в США.

Парень из американского штата Теннесси, который пожелал остаться анонимным, сделал потрясающую находку – сотни нераспечатанных пачек карточек с изображением бейсболистов 1940-х, 50-х и 60-х годов, которые оцениваются в миллионы долларов.

А обнаружил он подобное на чердаке в доме своей тетки после того, как скончался ее муж. У этого почившего родственника была своя компания, которая выпускала карточки для телешоу, и в какой-то момент он приобрел эти бейсбольные карточки для собственных исследований и разработок, но, видимо, так и забыл про них.

5. Нацистский мемориал

Мемориал нацистов в Аргентине.

В пригородном доме возле Буэнос-Айреса полиция обнаружила в скрытой комнате коллекцию из 75 нацистских артефактов. Предполагается, что это памятные вещи, которые принадлежали высокопоставленным нацистским должностным лицам во время Второй мировой войны, что еще раз доказывает их существование в Южной Америке после этой войны.

Среди находок обнаружились бюст Адольфа Гитлера, статуя орла над свастикой, нож, коробка детских гармоник и головоломок, песочные часы, медицинское устройство, которое использовалось для измерения размера головы человека, прицел для миномета и негативы фотографий Гитлера, держащего увеличительное стекло.

6. Камера с фотографиями извержения

Старинная камера с фотографиями извержения Сент-Хеленса в США.

В раритетной камере, найденная в Портлендском благотворительном магазине, оказался рулон непроявленной пленки. После проявки обнаружились редчайшие фотографии, показывающие извержение 1980 года на горе Сент-Хеленс, которое считается одним из самых разрушительных извержений вулканов в истории США (погибли около 60 человек, а также был нанесен ущерб в размере 1,1 миллиарда долларов) .

26 мая 2017 года фотограф Кати Димофф нашла камеру Argus C2 1938 года с поврежденным рулоном слайдов Kodachrome внутри. Она отвезла ее его в компанию Blue Moon, которая специализируется на обработке поврежденной пленки, и в итоге была потрясена, обнаружив, что на некоторых снимках было запечатлено извержение горы Сент-Хеленс из двора дома неподалеку.

7. 3000-летний протез

3000-летний протез пальца в Египте.

Дочь египетского жреца потеряла свой большой палец около 3000 лет назад. Когда она умерла, то была погребена недалеко от Луксора на кладбище, предназначенном для элитных членов общества. В 2017 году ее останки с протезом пальца были найдены швейцарскими учеными из Базельского университета.

Протез, вероятно, является самым старым в своем роде. Он был сделан из дерева и был оснащен панелями, которые можно было зашнуровывать, чтобы протез сидел плотнее на руке.

8. Гравюры Франсиско Гойя

Гравюры серии «Тавромахия» Франсиско Гойя во Франции.

В марте 2017 года в замке Шато-де-Монтиньи в Эври-Луар, Северная Франция случайно был обнаружен полный набор гравюр с изображениями боев быков, которые были сделаны художником Франсиско де Гойя. Месяц спустя на Sotheby’s в Лондоне эти 33 гравюры были проданы анонимному покупателю за 530 000 долларов.

Набор офортов был спрятан на задней части библиотечной полки, и обнаружился во время осмотра замка новыми наследниками. Офорты были созданы испанским мастером в 1815-1816 годах.

9. Картина Джексона Поллока

Картина Джексона Поллока стоимостью 10 миллионов долларов в США.

Представителей аукционного дома J. Levine Auctions пригласили осмотреть поместье в Сан-Сити, штат Аризона для того, чтобы оценить памятные вещи баскетбольной команды LA Lakers. Вместо этого оценщики нашли настоящую сокровищницу картин, в том числе редкую картину Джексона Поллока.

Картина будет продана с аукциона в конце этого года, и за нее рассчитывают выручить до 10 миллионов долларов.

10. 60 редких автомобилей

60 редких автомобилей стоимостью миллионы долларов во Франции.

Недавно во Франции была обнаружена неизвестная коллекция из 60 старинных автомобилей 1930-х – 1950-х годов. Причем, это были не просто старые автомобили, а коллекционные модели, некоторые из которых были произведены в нескольких экземплярах.

Владелец Роджер Байон скончался около десяти лет назад, и в это время его сын унаследовал его имение. После того, как умер младший Байон, его наследники решили продать коллекцию. Автомобили находятся не в лучшей форме, но они настолько редкие, что их собираются восстановить.

Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к этой картинке:

Хорошего дня!)) Отличного настроения и удачи в делах!))