ГрандиозноАвтоПробочное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, друзья!
Сегодня в России - День парашютиста.
А теперь новости.
На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых унесло в открытое море
. ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.
Животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.
В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.
Источник: https://ria.ru/world/20170724/1499017048.html
Длительное вождение негативно влияет на уровень интеллекта
Ученые британского университета в Лестере провели длительное исследование. На протяжении пяти лет специалисты проводили IQ тестирование и тесты на память среди более 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Результаты показали, что при длительном вождении автомобиля, а именно более двух часов в день, у испытуемых постепенно снижался уровень IQ.
Эксперты выяснили, что у людей, которые ведут малоподвижный стиль жизни, страдает не только сердечно-сосудистая система, но и головной мозг. Длительное вождение поспособствовало падению уровня IQ. Такой же результат получили люди, которые более трёх часов в день смотрят телевизор.
Ученые также отметили, что при использовании компьютера в течение 2-3 часов, увеличиваются когнитивные навыки.
Источник: https://svopi.ru/nauka/176925
Вопрос на сегодня:
Как вы развлекаете себя в пробках? Что делаете?
А теперь очередь подборочки.
Сегодня это самые впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов
Для жителей мегаполисов, поездки на работу по утрам почти всегда выливаются в многочасовое стояние в автомобильных пробках. Эти фотографии показывают самые огромные пробки в самых густонаселенных городах.
Платный проезд в Пекине заполнен автомобилями, поскольку люди возвращаются домой с недельного праздника.
Пробка в Пекине.
Люди в ожидании поезда в Сан-Паулу. По данным Reuters, это одна из самых больших людских пробок. Среднее время ожидания поезда составило более трех часов, чтобы проехать 14 км.
Водители мопедов толпятся на перекрестке в Тайбэе.
Люди забираются на поезда, готовые покинуть Дакку.
Рикши – популярный транспорт в Бангладеш. На фестивалях и праздниках их количество может достигать 3 миллионов.
Пробка в Сямыне в Китае.
Босфорский мост в Стамбуле, который соединяет Ортакёй и Бейлербей, скован пробкой. Согласно статистике GPS TomTom, люди в Стамбуле тратят около 125 часов каждый год на стояние в пробках.
Автомобили, автобусы скутеры и мотоциклы — все играют определенную роль в трафике Хошимина во Вьетнаме.
Пробки на улицах Джакарты, часто оставляют транспорт неподвижным на долгие часы.
Пассажиры забрались на переполненный поезд в Соуэто в Южной Африке.
Автомобили застряли в районе Ошоди в Лагосе. Пробки в Нигерии возникают спонтанно и в любое время суток.
Перекресток возле станции Сибуя в Токио известен как один из самых перегруженных перекрестков, где более 2500 могут пересекать улицу в час пик.
Москва всегда скованна пробками. На снимке изображена пробка на Тверской улице.
Бангкок, известен как один из самых загруженных городов в мире. Власти принимают усилия по ликвидации пробок, например, увеличивая перевозки речным транспортом.
Пассажиры ждут поезд в Мумбаи.
Бухарест в Румынии имеет репутацию европейского города с самыми ужасными пробками.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
В пробках- читаю новости, играю в тетрис!
Название: -"Граница на ЗАМКЕ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)))
Какое небо голубое, погода прелесть. Поскорее бы понедельник.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
С праздником причастных
В пробки практически не попадали).
Подборочка сегодня
глазкирасширяющая
Ох, не завидую я людям попавшим в пробку
К картинке: Что, на сову совсем совсем не похож?
Хорошего всем дня, отличного настроения.
Погода огонь, оставайся такой до конца лета.
Скоронаприродуехуууу