ГрандиозноАвтоПробочное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня в России - День парашютиста.

А теперь новости.

На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых унесло в открытое море

. ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.

Животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.

В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.

Это второй подобный инцидент за последнее время. Ранее 12 июля военные на Шри-Ланке спасли слона, которого также унесло в открытое море.



Источник: https://ria.ru/world/20170724/1499017048.html

Длительное вождение негативно влияет на уровень интеллекта

Ученые британского университета в Лестере провели длительное исследование. На протяжении пяти лет специалисты проводили IQ тестирование и тесты на память среди более 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Результаты показали, что при длительном вождении автомобиля, а именно более двух часов в день, у испытуемых постепенно снижался уровень IQ.

Эксперты выяснили, что у людей, которые ведут малоподвижный стиль жизни, страдает не только сердечно-сосудистая система, но и головной мозг. Длительное вождение поспособствовало падению уровня IQ. Такой же результат получили люди, которые более трёх часов в день смотрят телевизор.

Ученые также отметили, что при использовании компьютера в течение 2-3 часов, увеличиваются когнитивные навыки.

Источник: https://svopi.ru/nauka/176925

Вопрос на сегодня:

Как вы развлекаете себя в пробках? Что делаете?

А теперь очередь подборочки.

Сегодня это самые впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Для жителей мегаполисов, поездки на работу по утрам почти всегда выливаются в многочасовое стояние в автомобильных пробках. Эти фотографии показывают самые огромные пробки в самых густонаселенных городах.

Платный проезд в Пекине заполнен автомобилями, поскольку люди возвращаются домой с недельного праздника.

Пробка в Пекине.

Люди в ожидании поезда в Сан-Паулу. По данным Reuters, это одна из самых больших людских пробок. Среднее время ожидания поезда составило более трех часов, чтобы проехать 14 км.

Водители мопедов толпятся на перекрестке в Тайбэе.

Люди забираются на поезда, готовые покинуть Дакку.

Рикши – популярный транспорт в Бангладеш. На фестивалях и праздниках их количество может достигать 3 миллионов.

Пробка в Сямыне в Китае.

Босфорский мост в Стамбуле, который соединяет Ортакёй и Бейлербей, скован пробкой. Согласно статистике GPS TomTom, люди в Стамбуле тратят около 125 часов каждый год на стояние в пробках.

Автомобили, автобусы скутеры и мотоциклы — все играют определенную роль в трафике Хошимина во Вьетнаме.

Пробки на улицах Джакарты, часто оставляют транспорт неподвижным на долгие часы.

Пассажиры забрались на переполненный поезд в Соуэто в Южной Африке.

Автомобили застряли в районе Ошоди в Лагосе. Пробки в Нигерии возникают спонтанно и в любое время суток.

Перекресток возле станции Сибуя в Токио известен как один из самых перегруженных перекрестков, где более 2500 могут пересекать улицу в час пик.

Москва всегда скованна пробками. На снимке изображена пробка на Тверской улице.

Бангкок, известен как один из самых загруженных городов в мире. Власти принимают усилия по ликвидации пробок, например, увеличивая перевозки речным транспортом.

Пассажиры ждут поезд в Мумбаи.

Бухарест в Румынии имеет репутацию европейского города с самыми ужасными пробками.

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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!