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Утро с АСТВ
ГрандиозноАвтоПробочное доброутреннее с конкурсом)

ГрандиозноАвтоПробочное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья!

Сегодня в России -  День парашютиста.

 

А теперь новости.

На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых унесло в открытое море

. ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.

Животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.

В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало.

Это второй подобный инцидент за последнее время. Ранее 12 июля военные на Шри-Ланке спасли слона, которого также унесло в открытое море.


Источник: https://ria.ru/world/20170724/1499017048.html

Длительное вождение негативно влияет на уровень интеллекта

Ученые британского университета в Лестере провели длительное исследование. На протяжении пяти лет специалисты проводили IQ тестирование и тесты на память среди более 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. Результаты показали, что при длительном вождении автомобиля, а именно более двух часов в день, у испытуемых постепенно снижался уровень IQ.

Эксперты выяснили, что у людей, которые ведут малоподвижный стиль жизни, страдает не только сердечно-сосудистая система, но и головной мозг. Длительное вождение поспособствовало падению уровня IQ. Такой же результат получили люди, которые более трёх часов в день смотрят телевизор.

Ученые также отметили, что при использовании компьютера в течение 2-3 часов, увеличиваются когнитивные навыки.

Источник: https://svopi.ru/nauka/176925

 

Вопрос на сегодня: 

Как вы развлекаете себя в пробках? Что делаете?

 

А теперь очередь подборочки.

 Сегодня это самые впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

 

Для жителей мегаполисов, поездки на работу по утрам почти всегда выливаются в многочасовое стояние в автомобильных пробках. Эти фотографии показывают самые огромные пробки в самых густонаселенных городах.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Платный проезд в Пекине заполнен автомобилями, поскольку люди возвращаются домой с недельного праздника.Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробка в Пекине.Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Люди в ожидании поезда в Сан-Паулу. По данным Reuters, это одна из самых больших людских пробок. Среднее время ожидания поезда составило более трех часов, чтобы проехать 14 км.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Водители мопедов толпятся на перекрестке в Тайбэе.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Люди забираются на поезда, готовые покинуть Дакку.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Рикши – популярный транспорт в Бангладеш. На фестивалях и праздниках их количество может достигать 3 миллионов.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробка в Сямыне в Китае.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Босфорский мост в Стамбуле, который соединяет Ортакёй и Бейлербей, скован пробкой. Согласно статистике GPS TomTom, люди в Стамбуле тратят около 125 часов каждый год на стояние в пробках.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Автомобили, автобусы скутеры и мотоциклы — все играют определенную роль в трафике Хошимина во Вьетнаме.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пробки на улицах Джакарты, часто оставляют транспорт неподвижным на долгие часы.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пассажиры забрались на переполненный поезд в Соуэто в Южной Африке.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Автомобили застряли в районе Ошоди в Лагосе. Пробки в Нигерии возникают спонтанно и в любое время суток.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Перекресток возле станции Сибуя в Токио известен как один из самых перегруженных перекрестков, где более 2500 могут пересекать улицу в час пик.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Москва всегда скованна пробками. На снимке изображена пробка на Тверской улице.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Бангкок, известен как один из самых загруженных городов в мире. Власти принимают усилия по ликвидации пробок, например, увеличивая перевозки речным транспортом.

Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Пассажиры ждут поезд в Мумбаи.Впечатляющие автомобильные пробки мегаполисов

Бухарест в Румынии имеет репутацию европейского города с самыми ужасными пробками.

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! 

 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:59 +3
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:48
Доброе утро!
В пробках- читаю новости, играю в тетрис!
Название: -"Граница на ЗАМКЕ"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)))
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:23
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+2
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:29
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+1
_zima_
Написано сегодня, в 08:19
Доброе утро! При одном только взгляде на фото мне поплохело. Некомфортно чувствую себя при большом скоплении народа, стараюсь избегать таких мест. В пробках слушаю любимых исполнителей (телефон и наушники). Подпись: Жизнь кота уже не та. Исчезли из лесу дубы, остались в поле лишь столбы.
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:24
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+2
berbajs
Написано сегодня, в 08:32
Доброе утро!
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 08:32
Всем здравствуйте!!!
Какое небо голубое, погода прелесть. Поскорее бы понедельник.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:54
Доброе утро)
С праздником причастных

В пробки практически не попадали).
Подборочка сегодня
глазкирасширяющая

Ох, не завидую я людям попавшим в пробку
. Это же капец какая жесть.
К картинке: Что, на сову совсем совсем не похож?
Хорошего всем дня, отличного настроения.
Погода огонь, оставайся такой до конца лета.
Скоронаприродуехуууу
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