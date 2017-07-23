СпичечноМиниатюрное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, роднульки! И с праздниками.
Сегодня
День сотрудника органов следствия Российской Федерации
День речной полиции в России
А теперь новости.
Мастера Йоду продают за 4500$
Известный шоколатье Хакан Мортенссон из шведской кофейни Fika создал потрясающую и крайне дорогостоящую скульптуру Мастера Йоды. Сообщается, что владение этим сладким шедевром обойдется в ошеломляющие 4500$. Хакан Мартенссон уже много лет варит шоколад, в том числе перед зрителями на торговых выставках, а также создает десерты для особых событий, таких как свадьбы. Эти десерты обычно заказывают люди, желающие произвести впечатление на своих гостей. Шоколатье является фанатом фантастических существ и часто лепит из шоколада троллей, гномов и драконов. Создание одной скульптуры может занимать у Мартенссона около 4 часов.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/07/23/shokoladnaya-skulptura-mastera-jody-za-4500/
И очередное "нечего делать" американских ученых. Они утверждают: Содержимое подгузников скрывает данные об интеллекте ребенка
Научные сотрудники Университета Северной Каролины провели необычное исследование. Они решили проверить, возможно ли по содержанию в кале определенных бактерий вычислить уровень интеллекта ребенка. Для этого они провели довольно масштабный эксперимент. Взяв 89 образцов кала детей младенческого возраста, они отправились тщательно исследовать его.
Спустя год, когда детки немного подросли, ученые вновь собрали вместе своих новых подопытных. Разделив младенцев на группы, в которых единственным связующим фактором были одинаковые микробные сообщества, исследователи проверили интеллектуальные способности детишек при помощи теста Маллен. Оказалось, что наиболее легко с этим тестом справились те дети, в чьем кале было обнаружено огромное количество бактерий рода бактероидов. Но пока это лишь промежуточный результат и исследования продолжатся.
Источник: https://svopi.ru/nauka/176917
Вопрос на сегодня:
Как вы относитесь к дневному сну? Любите вздремнуть после обеда? Когда это вам удавалось в последний раз?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это миниатюры из спичек от Korekgraphy
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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и замечательного настроения!
Люблю днём передохнуть на 1-1,5!
Название:-"СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
Хоть огороды польёт, давно дождя не было.
Я буду долго гнать велосипед, ну и приснится же бредятина.
Дневной сон я люблю. Правда давно не получалось поспать в обеденный перерыв.
Всем удачи и берегите себя и своих близких
Оч даже не против поспать днём, если удается. И удается, например, вчера придавила подуху на полтора часика
Захочешь грантов - будешь и в г.не ковыряться, иначе описать открытие американцев не получается
Композиции из спичек забавные, позы очень натуральные
Подпись: скорее, милый, пока от ЗАГСа доедем, гости уже свадебный торт прикончат!
Всем доброго дождливого денечка!
С праздниками тех кто к ним относится)
Поспать днем? Люблю, бывает даже с двумя шилопопами это сделать получается
Прикольная подборочка
К картинке: Ромео и Джульета
Хорошего всем дня и отличного настроения
Подборка прикольная такие рукастики получились.
Поспать я и люблю и нет. Потому что после дневного сна состояние такое, как с похмелья.
Картинка: надо было двух колесный угонять, ехали бы быстрей: "Раз-два-раз-два"
Всем хорошей продуктивной недели
И снова клёвые поделочки, и снова завидую. Ну есть же люди на земле, что даже из спичек такую красотень мастерят. Я тож делала, работая в саду, всякие поделки из "природного материала"))) Жалкое зрелище, как говорил Иа
Днем спать не люблю, считая это лишней тратой времени. Жизнь и так коротка, чтоб разменивать её на хрхрхр))))) Мне хватает ночного сна.
К картинке: Мам, мы - за ипотекой! Сейчас возьмём, глядишь, к годам к 30 с квартирой будем!
Был у меня ухажер в далеком прошлом (тогда еще не было мобильников, чтоб Вы понимали), он сделал и подарил мне пару домиков из спичек. Увлекался, значит! Но это не спасло наших с ним зарождающихся отношений, потому как я встретила другого ухажера, который подобными постройками НЕ увлекался!
А человечки из спичек мне не нравятся.
Когда мальчишки в классе на уроках математики ничего не соображали и занимались разной фигней, наша учительница шутила, что вырвет им руки-ноги, вставит вместо них спички и скажет, что так и былО.
25.1.1938– 25.7. 1980