СпичечноМиниатюрное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, роднульки! И с праздниками.

Сегодня

День сотрудника органов следствия Российской Федерации

День речной полиции в России

А теперь новости.

Мастера Йоду продают за 4500$

Известный шоколатье Хакан Мортенссон из шведской кофейни Fika создал потрясающую и крайне дорогостоящую скульптуру Мастера Йоды. Сообщается, что владение этим сладким шедевром обойдется в ошеломляющие 4500$. Хакан Мартенссон уже много лет варит шоколад, в том числе перед зрителями на торговых выставках, а также создает десерты для особых событий, таких как свадьбы. Эти десерты обычно заказывают люди, желающие произвести впечатление на своих гостей. Шоколатье является фанатом фантастических существ и часто лепит из шоколада троллей, гномов и драконов. Создание одной скульптуры может занимать у Мартенссона около 4 часов.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/07/23/shokoladnaya-skulptura-mastera-jody-za-4500/

И очередное "нечего делать" американских ученых. Они утверждают: Содержимое подгузников скрывает данные об интеллекте ребенка

Научные сотрудники Университета Северной Каролины провели необычное исследование. Они решили проверить, возможно ли по содержанию в кале определенных бактерий вычислить уровень интеллекта ребенка. Для этого они провели довольно масштабный эксперимент. Взяв 89 образцов кала детей младенческого возраста, они отправились тщательно исследовать его. Спустя год, когда детки немного подросли, ученые вновь собрали вместе своих новых подопытных. Разделив младенцев на группы, в которых единственным связующим фактором были одинаковые микробные сообщества, исследователи проверили интеллектуальные способности детишек при помощи теста Маллен. Оказалось, что наиболее легко с этим тестом справились те дети, в чьем кале было обнаружено огромное количество бактерий рода бактероидов. Но пока это лишь промежуточный результат и исследования продолжатся. Источник: https://svopi.ru/nauka/176917 Вопрос на сегодня: Как вы относитесь к дневному сну? Любите вздремнуть после обеда? Когда это вам удавалось в последний раз? А теперь очередь подборочки. Сегодня это миниатюры из спичек от Korekgraphy 1.

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения!