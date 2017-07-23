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Утро с АСТВ
СпичечноМиниатюрное доброутреннее с конкурсом)

СпичечноМиниатюрное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, роднульки! И с праздниками. 

Сегодня

День сотрудника органов следствия Российской Федерации

День речной полиции в России

 

А теперь новости.

Мастера Йоду продают за 4500$

Известный шоколатье Хакан Мортенссон из шведской кофейни Fika создал потрясающую и крайне дорогостоящую скульптуру Мастера Йоды. Сообщается, что владение этим сладким шедевром обойдется в ошеломляющие 4500$. Хакан Мартенссон уже много лет варит шоколад, в том числе перед зрителями на торговых выставках, а также создает десерты для особых событий, таких как свадьбы. Эти десерты обычно заказывают люди, желающие произвести впечатление на своих гостей. Шоколатье является фанатом фантастических существ и часто лепит из шоколада троллей, гномов и драконов. Создание одной скульптуры может занимать у Мартенссона около 4 часов. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/07/23/shokoladnaya-skulptura-mastera-jody-za-4500/

И очередное "нечего делать" американских ученых. Они утверждают: Содержимое подгузников скрывает данные об интеллекте ребенка

Научные сотрудники Университета Северной Каролины провели необычное исследование. Они решили проверить, возможно ли по содержанию в кале определенных бактерий вычислить уровень интеллекта ребенка. Для этого они провели довольно масштабный эксперимент. Взяв 89 образцов кала детей младенческого возраста, они отправились тщательно исследовать его.

Спустя год, когда детки немного подросли, ученые вновь собрали вместе своих новых подопытных. Разделив младенцев на группы, в которых единственным связующим фактором были одинаковые микробные сообщества, исследователи проверили интеллектуальные способности детишек при помощи теста Маллен. Оказалось, что наиболее легко с этим тестом справились те дети, в чьем кале было обнаружено огромное количество бактерий рода бактероидов. Но пока это лишь промежуточный результат и исследования продолжатся.

Источник: https://svopi.ru/nauka/176917

 

Вопрос на сегодня: 

Как вы относитесь к дневному сну? Любите вздремнуть после обеда? Когда это вам удавалось в последний раз?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это миниатюры из спичек от Korekgraphy

 

1.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy (700x494, 265Kb)

2.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy1 (700x431, 259Kb)

3.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy2 (700x466, 318Kb)

4.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy3 (700x544, 299Kb)

5.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy4 (700x579, 435Kb)

6.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy5 (700x496, 318Kb)

7.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy6 (700x466, 349Kb)

8.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy7 (700x469, 343Kb)

9.
Миниатюры из спичек от Korekgraphy8 (700x509, 299Kb)

Нашла тут.
 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и замечательного настроения! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:05 +9
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Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:21
Доброе утро!
Люблю днём передохнуть на 1-1,5!
Название:-"СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:18
Рыжова Светлана, всего вам самого доброго. И утра, и дня
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+4
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:29
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ! Люблю эту картинку!!!
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:37
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+2
Еще 1 комментарий
VLадимир
Написано сегодня, в 07:56
Всем бодрого, хоть и дождливого утра!!!
Хоть огороды польёт, давно дождя не было.

Я буду долго гнать велосипед, ну и приснится же бредятина.

Дневной сон я люблю. Правда давно не получалось поспать в обеденный перерыв.
Всем удачи и берегите себя и своих близких
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:17
VLадимир, в Южном снова дождь? Тогда дарю вам солнышко
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 13:24
Elena Poletova, спасибо, а это Вам.
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 13:24
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+2
Еще 4 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:11
Доброе утро, милые сосайтники! С праздником следаков и речную полицию!
Оч даже не против поспать днём, если удается. И удается, например, вчера придавила подуху на полтора часика
когда рядом стереомурчание двух котеек, спится особенно сладко

Захочешь грантов - будешь и в г.не ковыряться, иначе описать открытие американцев не получается

Композиции из спичек забавные, позы очень натуральные

Подпись: скорее, милый, пока от ЗАГСа доедем, гости уже свадебный торт прикончат!
Всем доброго дождливого денечка!
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+9
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:15
НюНик_просто_Анна, и вам доброго утречка
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:34
Elena Poletova, и тебе
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+2
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:37
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+2
Еще 2 комментария
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:28
Доброе утро)
С праздниками тех кто к ним относится)
Поспать днем? Люблю, бывает даже с двумя шилопопами это сделать получается
, но редко.
Прикольная подборочка
, я вот тоже как то пыталась сделать из спичек домик и естесна у меня нифигулечки не получилось)
К картинке: Ромео и Джульета
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+6
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:06
Mopsik, вот еще несколько пожеланий
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+4
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 10:10
Elena Poletova, ой спасибочки
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+3
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:19
Mopsik, спасибочки
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+3
Еще 2 комментария
Naik
Написано сегодня, в 08:45
Всем бордого утра ))) Днем спать не могу почему то ((( бывает но очень очень редко. Подделки из спичек супер. К картинке : скорее милая ЗАГС уже открылся !!!
. Всем суперского настроения не смотря на погоду
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+5
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:49
Naik, доброе утро родной
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+2
Naik
Написано сегодня, в 08:54
Mopsik, Привет любимая
, хорошего дня
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+2
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:56
Naik,
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+3
Еще 5 комментариев
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Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 08:46
Привет мои дорогие. Давненько я к вам не выбиралась. Простите мня вся в заботах. Про американских ученых я промолчу. Они уже не знаю где поковыряться и на чем сделать сенсацию

Подборка прикольная такие рукастики получились.
Поспать я и люблю и нет. Потому что после дневного сна состояние такое, как с похмелья.
. Последний раз спала днем в субботу кажется.
Картинка: надо было двух колесный угонять, ехали бы быстрей: "Раз-два-раз-два"
Всем хорошей продуктивной недели
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+6
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:28
Елена Кириченко, рады, что вы снова с нами
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+4
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Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 11:27
Elena Poletova, спасибо!!!
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+1
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 11:32
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+2
Еще 1 комментарий
Malinka17
Написано сегодня, в 08:52 Отредактированно сегодня, в 08:54
Доброе-предоброеутровсем!!! Если у вас сегодня праздник-поздравляю от души!
И снова клёвые поделочки, и снова завидую. Ну есть же люди на земле, что даже из спичек такую красотень мастерят. Я тож делала, работая в саду, всякие поделки из "природного материала"))) Жалкое зрелище, как говорил Иа

Днем спать не люблю, считая это лишней тратой времени. Жизнь и так коротка, чтоб разменивать её на хрхрхр))))) Мне хватает ночного сна.

К картинке: Мам, мы - за ипотекой! Сейчас возьмём, глядишь, к годам к 30 с квартирой будем!
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:56
Malinka17, добрейшего утра и плодотворного дня! Чтоб ремонт не стоял на месте
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 09:59
Elena Poletova, уже мастерим шапки из газет)))
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:20
Malinka17, круто! Белить будете?
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+3
Еще 3 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 09:36
Привет!
Был у меня ухажер в далеком прошлом (тогда еще не было мобильников, чтоб Вы понимали), он сделал и подарил мне пару домиков из спичек. Увлекался, значит! Но это не спасло наших с ним зарождающихся отношений, потому как я встретила другого ухажера, который подобными постройками НЕ увлекался!

А человечки из спичек мне не нравятся.
Когда мальчишки в классе на уроках математики ничего не соображали и занимались разной фигней, наша учительница шутила, что вырвет им руки-ноги, вставит вместо них спички и скажет, что так и былО.
Все смеялись!
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+6
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 09:53
Русалка Обыкновенная, какая строгая у вас была учительница
Доброго утра и хорошего дня
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 10:00
Elena Poletova, не, она прикольная просто!
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+2
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Elena Poletova Online
Написано сегодня, в 10:20
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+3
Еще 7 комментариев
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 10:32
Ещё одно название к картинке:-"Недолго буду гнать велосипед!" ;-))))
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+2
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Ягодка Online
Написано сегодня, в 10:32 Отредактированно сегодня, в 10:33
Всем доброе утро!!! Как же я давно тут ничего не писала в доброутреннем, чето прям руки не доходят с моим цыганским табором, да и с выборной работой сейчас. Подборка офигенная, прямо ювелирная работа со спичками. Всех у кого сегодня праздник-с праздником! У меня же сегодня сын спалил пластмассовую кружку,поставил ее на печку и включил. Так что утро началось с манной каши и плавящейся пластмассы)). Спать днём не люблю,но бывает что очень необходимо-прям заставляю себя))
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+4
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:37
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+3
sasch
Написано сегодня, в 11:16
Владимир Высоцкий
25.1.1938– 25.7. 1980
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:36
sasch, я снова кофе "зажала"))) Привет)
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ateriya Online
Написано сегодня, в 13:24
Доброго дня всем. Сон это я люблю. Прихожу с работы в половине четвертого,кушаю и с четырех до шести я сплю. Это мое время отдыха. Дети называют это перезагрузка. Всем хорошего настроения и дня.
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:37
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ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)
ПочтиРеальное художественное доброутреннее с конкурсом)
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