О разном...

Февраль измен



Февраль, истерзанный ветрами,

Позёмкой стелется по полю,

Он сыплет инеем на раны,

От боли и обиды воя.

Льда лезвие прошлось по венам,

Сочатся шрамы стылой влагой.

Собравшись с силой, бьется в стену

Чужим непрошенным бродягой.

А в доме раненый изменой

К окну прижался человек.

В февральскую он смотрит темень,

Где ветер рвет и кружит снег.

Он с ним готов тоску делить,

Тянуть с клубка метелей нить,

Тянуть, боясь в оконной мгле

Узреть в заснеженной петле

Не отраженье, а себя,

Он жить не хочет не любя…



Пёс



Пробирается пес по сугробам,

Мерзнут лапы и стынет нос.

А пройти еще надо так много,

Несмотря на ветер, мороз.

Где-то там, в далекой дали,

Где сливается с небом земля,

Ожидает его хозяин,

Не прийти к нему просто нельзя.

Человеку сейчас так плохо,

Он потерян, совсем один.

Во Вселенной он просто кроха -

Чей-то муж, чей-то брат, чей-то сын...

Но пройдет через все сугробы

Лучший друг его, верный пес.

И забудутся все невзгоды,

Лишь коснется щеки мокрый нос.



Художник рисует осень



Рыжая тихая осень

Ни о чём у тебя не спросит.

Листвой по аллеям шурша,

По парку пройдет не спеша.



Размазав по окнам слезы,

Смоет последние грёзы.

Пусть лето прошло, не жалко,

Вам вместе больше не жарко.

Раскрошатся листья в ладони,

Пусть так, ведь уже не больно.



Рыжая умница-осень

Так ни о чём и не спросит,

Лишь посмотрит в глаза тревожно.

Вернуть, что прошло, невозможно.

Вся в потёках охры и золота

Картина к мольберту приколота.

Краски ловят мгновенья осени:

Пурпур листьев и неба просини.

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