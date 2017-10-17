Странная
Ты- странная, как будто синий ветер.
Как белый звук, как розовая ночь.
Ты- странная, и странна наша встреча:
Как в ярком сне. Точь в точь. Точь в точь.
Ты странная, а я тебя волную...
Ты странная, но мысли о тебе.
Ты- странная, кого я интригую.
И странно, я теперь с тобой везде.
Вот ты сейчас с друзьми, там, где море.
Но я как будто рядом, как прибой.
Я со всем миром завтра буду в ссоре,
Но странно, что не буду в ней с тобой.
Ты странная, но так запала в душу,
Что как-то странно стало, даже мне.
Я выбрался из темных вод на сушу,
Не в своем теле. В странном существе.
Музыка и исполнение - sasch
Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 16:12
Ты какой-то странный, что с тобой Билли??
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+5
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 17:49
senchick, аааа!
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