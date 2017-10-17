Странная

Ты- странная, как будто синий ветер.

Как белый звук, как розовая ночь.

Ты- странная, и странна наша встреча:

Как в ярком сне. Точь в точь. Точь в точь.



Ты странная, а я тебя волную...

Ты странная, но мысли о тебе.

Ты- странная, кого я интригую.

И странно, я теперь с тобой везде.



Вот ты сейчас с друзьми, там, где море.

Но я как будто рядом, как прибой.

Я со всем миром завтра буду в ссоре,

Но странно, что не буду в ней с тобой.



Ты странная, но так запала в душу,

Что как-то странно стало, даже мне.

Я выбрался из темных вод на сушу,

Не в своем теле. В странном существе.

Музыка и исполнение - sasch