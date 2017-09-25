Монголия.Перекресток цивилизаций.

Сегодняшний блог самый сложный для меня... по объему. Научно подойти к теме - не хватит и ста блогов...А тезисно...хотелось бы, чтобы Вы поняли охватившее меня волнение, как историка (в первом образовании)...

Я обратил на первой же палаточной ночевке, что Слава выбирает для лагеря вершины холмов. С точки зрения безопасности, это было оправдано (сухая почва, защита от ползучих и пр. Да и УАЗик завести под уклон (если что). Но создавалось впечатление, что до нас эти холмы уже были кем-то выбраны. Каменных курганов правильной формы на нашем пути встречались сотни...Согласно китайским источникам, уже в начале эпохи Чжоу (1027 год до нашей эры) существовали правила, по которым простых смертных должны были хоронить в равнинных местах, знатных — на холмах, а императоров — на вершинах гор.

встречались и не разграбленные курганы...

кто знает с какого времени начинается история современного человечества? Есть обоснованная версия, что это время когда первобытный человек начал описывать свою историю в наскальных рисунках...

Если следовать этой логике, которая для хунну во многом являлась образцом для подражания, то в Ноин-Ула были похоронены их знатные представители. Собственно, и само это название — Ноин-Ула — означает на монгольском Княжьи горы.

открытия следовали пачками: вот человек с перьями на голове (вспомните северо-американских индейцев)

а это один из хозяев гуннского кургана

Выбору места для могилы придавалось в древнем мире огромное значение — считалось, что это оказывает решающее влияние как на загробную жизнь покойного, так и на благосостояние его живых потомков. В то же время курганы не должны были сильно выделяться на рельефе. Изначально над ними не было характерной высокой насыпи — поверху шла лишь каменная ограда с входом.По китайским меркам хуннские курганы не были большими. Размеры насыпей строго нормировались законами империи Хань в соответствии со степенью знатности человека. Насыпи высотой более четырех чжан (12,8 метра) могли иметь только члены императорской фамилии. Люди, принадлежавшие к рангу лехоу (высшая знать), рассчитывали на насыпь до 12,8 метра, а обычные сановники — не более 1,5 чжан (4,8 метра).

встречались и сцены охоты на мамонта, (кенгуру?)кабана, волков...Больше всего мне принесло радости обнаружение древних собачек на рисунках. Они были ЛАЙКИ, у монгольских пастухов собаки с висячими ушами...

а дальше уже шли скифские курганы со стелами...их настолько много ...и охраняемы только строительной лентой...

Но хунну поступили по-другому: строили курганы, которые уходили на колоссальную глубину. К тому же, если для китайского императора строительство погребального сооружения начиналось вскоре после его вступления на престол, то для знатных хунну, вероятно, могилу начинали готовить только после смерти, а это занимало несколько месяцев. «Сегодня имеются письменные и археологические доказательства факта существования непосредственных контактов между хунну и римлянами, — говорит Наталья Полосьмак. — Римские легионеры сражались на стороне хунну во время битвы с китайцами на реке Талас в 36 году до нашей эры.

В городке Цэцэлэг есть удивительный памятник : волчица выкармливающая двух младенцев...Сами монголы, почему-то не выделяют этот памятник особо, но нам, взращенным на истории римского народа, он говорит о многом? Ведь гунны были в Риме задолго до его окончательного захвата вождем гуннов Аттилой 5 век н.э

Эта история связана с неудавшимся военным походом римского консула Марка Лициния Красса в Парфию — в битве при Каррах римляне потерпели сокрушительное поражение от парфян. Красс, согласно одной из версий, был жестоко казнен, а часть его легионеров попала в плен. Их дальнейшая судьба была связана со среднеазиатским регионом. Возможно, одна из серебряных блях, найденных в курганах, была собственностью Красса, известного своим богатством».

http://asiarussia.ru/articles/3877/

так называемые "оленные" камни, характерные скифам...Поневоле вспомнишь, что "китайская стена" обращена на юг, в её основании скифские и даже славянские письмена...

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —

С раскосыми и жадными очами!

А.Блок

Идейный вдохновитель и руководитель российской части экспедиции, доктор исторических наук, профессор Наталья Полосьмак — человек в России известный. Она один из немногих в стране археологов, удостоенных за последнее время Государственной премии.Наградили ее в 2004 году за исследования на Алтае, в частности, за находку на плато Укок мумии пазырыкской культуры, ставшей известной на весь мир под именем Алтайской принцессы.

а Вам известно, что турки считают своей прародиной Монголию?

непобедимому князю Бельке турки сегодня возводят музеи, склепы, проводят асфальтированные дороги...

подводя предварительный итог выше сказанному, ещё раз вспомним легенду об основании Рима и гуннской империи Аттилы (венгры до сих пор называют себя хуннгарами...трудности перевода), вспомним о пирамидах на Алтае более древних, чем египетские....история , рассказанная нам в школе нуждается (как минимум) в комментариях...? В Каракоруме древней столице империй стоит величественный памятник, посвященный трем великим империям с центром в монгольских степях: гунны, тюрки, чингизиды....

но ведь это ещё не все империи.... А великая империя киданей? От неё название Китай получил... А Скифия?

руины столицы государства киданей...

А сильнейшее государство Джунгария? Мы точно знаем, что Сахалин был в составе Монгольской империи при Чингис-хане и его внуке Хубилае (не меньше 8 военных экспедиций монголов), но на картах памятников наш остров стоит вне границ империй...

И ещё у меня сложилось крамольное убеждение, что монголов , как нации собственно и не было... Темучжин (читай Чингис) разговаривал на тюркском языке, а объединив силой граничащие племена и создав своим могуществом государство, назвал её Монголия (а переводится это просто - Вечное войско) вот так...

Познакомившись с перекрестком цивилизаций, мне представляется, что всемирная история нуждается в серьезной доработке...