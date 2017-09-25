Монголия. Кочевники

Прежде чем перейти к истории цивилизаций, зародившихся на просторах Монголии, хотелось бы познакомить Вас с главной ценностью страны титульной нацией - кочевниками-монголами. Без них, встречающихся на нашем пути редких и драгоценных (благодаря лучшим качествам народа)гостеприимных хозяев, наша экспедиция просто бы не состоялась. А об удовольствии от неё и говорить не приходилось бы...

Известная уже Вам Алтын Цецен (Золотой цветок), возрождающая монастырь предков Овгон хийд и хозяйка кемпинга...

простота залог здоровья

к пище это тоже относится...Простая, но очень свежая и сытная, не жирная и полезная...

эта юрта для гостей (задумываюсь...58 т.руб...Не поставить ли дома?)

и эстетики хоть отбавляй

конь это всё для монгола кочевника (мотоцикл может подвести, конь НИКОГДА)

вода по-прежнему деньги (в прямом смысле)

яки , как у нас собаки по улицам...

каждая юрта отдельный хутор на многие километры

но отказать гостю в угощении? н и к о г д а...

между прочим , молочная водка...Кто не пробовал... оч.советую. Мы с собою прикупили (с профессором на Мать горе усугубили)

среди самого любимого и ценного...фото коня

на крышах юрт дозревает козий сыр

в гостях у друга нашего Пуджи

а невестки у него....загляденье. Готовит нам монгольский чай с молоком..

ещё невестка...я смотрел на их работу с козами - песня...В следующих блогах...

Друг Пуджи хозяин юрты освободил нам главную юрту на ночлег, а сам с детьми и невестками ушел в рабочую...Меня, как самого "возрастного" (да ещё Слава представил "генералом") определили в "красный угол юрты (напротив входа)

вот под ТВ я и нежился...

А ведь это только треть маршрута.... Столько ещё встреч впереди.