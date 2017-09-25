А в это время в центре Сахалина

Повествование об экспедиции по Монголии ещё не перебралось и через экватор, но ... у нас то за окном осень в самом расцвете. И пернатые получают удовольствие от последних лучиков тепла...

чайки самые разные 5-6 видов...

улиты сибирские пепельные....

очередной гуменник совершал экскурсию по городу...

коньки и лапландские подорожники стайками....

появились первые уточки...чирки свистунки, скоро к их семейству прибавятся сотни...

особо тесно меня эти дни опекают канюки... просят рассказать о родственниках из Монголии

блог о ловчих хищниках за мной...