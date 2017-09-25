А в это время в центре Сахалина
Повествование об экспедиции по Монголии ещё не перебралось и через экватор, но ... у нас то за окном осень в самом расцвете. И пернатые получают удовольствие от последних лучиков тепла...
чайки самые разные 5-6 видов...
улиты сибирские пепельные....
очередной гуменник совершал экскурсию по городу...
коньки и лапландские подорожники стайками....
появились первые уточки...чирки свистунки, скоро к их семейству прибавятся сотни...
особо тесно меня эти дни опекают канюки... просят рассказать о родственниках из Монголии
блог о ловчих хищниках за мной...
Комментарии
VLадимир
Написано сегодня, в 14:09
Читаю ваши повествования и получаю огромный кайф. Спасибо д.Гриша.
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+5
LediOven Тула
Написано сегодня, в 16:40
Прекрасные фото, с удовольствием Вас читаю
. Спасибо.
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+4