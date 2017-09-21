Монголия. Гордость и уважение

Прежде, чем я приступлю к вопросу, который меня лично тронул до глубины души, пора познакомить Вас с моими "подельниками" (ведь обещал же...) Наш маленький дружный коллектив экспедиции "Сердце пустыни Гоби. XXI век" состоял из руководителя клуба "Кочевники духа", известного путешественника Вячеслава Киплюкса (более 20 лет отдавшего изучению Монголии, Бурятии, Тибета...), семейной пары Игоря и Татьяны из Екатеринбурга (с мед.подготовкой), журналистки Надежды из Улан-Удэ (куда ж без СМИ), вашего покорного слуги и монгольского водителя нашего корабля пустыни УАЗика Пуджи.

Результатом наших открытий будет (как минимум) книга. Около 5 тыс. километров пути, все климатические и географические зоны Монголии, сотни исторических памятников, священных мест, общение с местными кочевниками... Может быть, очень интересно большому кругу читателей.

особое моё уважение единственному 100% монголу нашей экспедиции водителю Пуджи. Когда я говорю стопроцентному, это не только ни слова по-русски (я с ним по-английски общался), это ещё и настоящий представитель народа: внимательный, трудолюбивый, веселый, вежливый, инициативный... Он не только отвечал за наш УАЗ, но и отдых, разбивку лагеря, наличие воды, пищи, помывку в душе...Договаривался во встреченных юртах кочевников о местной пище, кумысе, молочной водке (это было достаточно пикантно) Если бы не Пуджи, наши результаты были бы скромнее.

А теперь, "пора в дорогу старина...." После монастырей первого дня, отягощенные хадаками (буддийский ритуальный шелковый шарф) между сотен обо (куч жертвенных камней) двигаемся от столицы на юго-запад (в следующем блоге покажу маршрут на карте)... Вначале я хотел домашних животных монголов включить в один блог, но...ЛОШАДЬ настолько выделяется среди прочего, что я не мог не описать её в отдельном блоге.

В этом году на Поклонной горе в Москве (святое место для каждого русского человека) был установлен памятник... монгольской лошади. Ленд-лиз...раздут историками....на мой взгляд. А скромные монголы уже 22 июня назвали Великую Отечественную своей войной. Более полумиллиона лошадей своим ходом отправились на фронт... (на минуточку: 6 кав. дивизий...а сколько тягловых, обозных?) БЕЗВОЗМЕЗДНО.

Кони у монголов везде...и в предметах одежды...

и в древних памятниках....

и среди пантеона монастырских святынь

Моя хозяйка гостиницы в Улан Баторе Сайхана возила меня по столице и ...рассказывала истории о монгольских лошадях в России. Вы бы обрыдались слушая...Монгольская лошадь не нуждается ни в корме, ни в крове, ни в уходе... Но отдает человеку всю себя. Когда в голодной послевоенной Белоруссии раздавали оставшихся от фронта монголок, никто не хотел брать маленьких, "коньков-горбунков". А затем, многие признались, если бы не эта лошадка...семьи не выжили бы. А сколько случаев, когда фронтовая лошадка после войны возвращалась в своё стадо через тысячи километров находя путь домой... Они даже умирают от старости СТОЯ.

а сколько легенд о лошадях...Этот любимый монголами инструмент полностью "лошадиный"...Когда-то злая жена (?), узнав о любови мужа на стороне (?)решила прекратить эти ходки и подрезала крылья его коню, на котором муж наставлял ей рога...Монгол потосковал-потосковал...да и придумал инструмент с двумя струнами из гривы коня...И с тех пор его любовные фантазии "лошадиный" инструмент втирает в уши красавиц...

Монгол и конь неразделимы. Я чуть не плакал от жалости, когда меня (далеко не монгольского веса) тащили монгольские лошадки, только покряхтывали... Верблюды позволяли себе возмущение, яки какие-то нелюдимые, а лошадки с людьми одно целое.

а может лошади понимают гораздо больше человека?

наличие хадака на шее лошади особый знак любви хозяина...

Это, если хотите и причина побед монгольской армии Чингиз хана. Ведь русские князья запрещали преследовать вражескую конницу.Наши кони нуждались в отдыхе, а монгол имея несколько лошадей менял их по ходу, мог преодолевать тысячи километров не слезая с седла...

Я не видел кусающихся, брыкающих коней...

И монголы платят своим лошадям звонкой монетой. Наверное нет для кочевников более святого животного.

Где Вы видели, чтобы именем жеребца называли большой по монгольским меркам город?Памятник жеребцу Арвайхээру стоит в центре монгольского города Арвайхээр. На протяжении 20 лет не нашлось коня, который бы его обогнал - всех побеждал он на различных соревнованиях ...



Так вот, в пределах 100 километров от Арвайхээра можно встретить кладбище лошадей. Оно, само собой, не для всех лошадей, а только для избранных.

Но любой монгол может позволить себе похоронить голову своего любимца на этом знаменитом кладбище. Другие же несут черепа умерших любимцев на жертвенники Обо (каменные кучи) Они считаются воротами буддистов на небо...желая встретить любимого коня в следующей жизни...

Я расчувствовался... правда...Монголы больше Человеки, чем многие "цивилизованные" передовые страны...

А чем я, кроме галереи могу выразить своё уважение лошадям...