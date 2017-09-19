Монголия.Страсти по вере...

Многим из россиян Монголия представляется сосредоточением различных дацанов, с бродящими по улицам монахами буддистами и прочими отличиями ламаизма...

Региональный вид буддизма -ламаизм всё ещё силен в государстве. Хотя я видел и тягу монгольской молодежи к шаманизму, который до Чингиз хана был единственной религией...И это имеет место...

Однако по-настоящему ламаизм в Монголии закрепил свои позиции тогда, когда сумел войти в контакт с народными верованиями монголов, которые помимо шаманства включали в себя следующие культы: Вечного Синего Неба, Матери-земли, ландшафтных божеств (духов — хозяев гор, озер и др. местностей), огня (богини огня, хозяйки домашнего очага), промысловые культы (охотничьи, скотоводческие) и специфический для Монголии культ Чингисхана как духа-предка и покровителя всего монгольского народа. Все они прошли соответствующую "обработку" буддизмом и после некоторой трансформации и адаптации, сохранив почти неизменным и свой традиционный облик и место в системе мировоззрения народа, вошли в состав ламаистской культов, практики.

могила известного шамана, место поклонения...

Этот процесс продолжался более двухсот лет, и вряд ли его можно было считать законченным даже к началу 20 в., ибо ни народное мировоззрение монголов, ни ламаизм в целом не обладали стабильностью и замкнутостью завершенных систем и были доступны различными ритуальным нововведениям

И, как бы, чего опасного в этой вере монголов? Но на малочисленный (и сегодня монголов чуть больше 3 млн.,половина живет в столице)народ свалились такие испытания, замешанные на религиозной теме, что хватило бы на несколько цивилизаций... Добавлю, что специфика Востока оказала такие ужасные и кровавые формы этих событий, что фильмы Хичкока отдыхают...

Начали мы свой маршрут экспедиции с буддийского монастыя Гандан (Гандантекчинлинг), что стоит в центре монгольской столицы Улан-Батора.

Среди кварталов юрточной и одноэтажной застройки необычайно красивыми кажутся его ярко раскрашенные стены, крыши из разноцветной черепицы, фигуры страшных богов — стражей входа. Главные ворота храма по традиции обращены на юг. Во дворе находится статуя Будды и каменная ступа.

На каменистом дворе разложены доски. Верующие сначала читают священные мантры, а потом падают ниц на эти доски. И этот обряд повторяют по нескольку раз. Во дворе помещены также молитвенные цилиндры, внутри которых лежат записи молитв. Цилиндры снабжены ручками, с помощью которых верующие вращают их справа налево, по направлению движения солнца. Один поворот равносилен прочтению тех молитв, записи которых находятся внутри.

Стены кумирни, как и ворота храма, украшены орнаментом, резьбой по дереву. Внутри царит полумрак. Воздух насыщен ароматом благовоний. За низкими столиками на подушках рядами сидят ламы. Перед ними стопки продолговатых табличек с текстами молитв. Пришедшие помолиться монголы оставляют в специальных ящичках с изображением богов различные подношения — монеты, печенье, конфеты и т. д. Можно, сколько позволяет время, постоять в кумирне и благоговейно вслушиваться в звуки молитв. Только в звуки, ибо слова их — на санскрите, который в Монголии мало кто знает. А можно, положив свои дары, считать долг перед храмом исполненным и, совершив во дворе, перед статуей Будды, еще одну, прощальную молитву, уйти по своим делам.



У алтаря сидит старший лама — унзад. Он возвышается надо всеми монахами, потому что на его сиденье, согласно сану, подушек больше, чем у всех остальных лам. По его знаку ламы начинают петь гимны. Пение сопровождается ритмичными ударами в барабан, звуками гонгов, раковин, колокольчиков. Неожиданно раздается низкий, ревущий звук, грозный и суровый. Это ламы играют на бурэ, трубе около четырех метров длиной. Затем этот своеобразный оркестр смолкает и ламы шепотом читают молитвы. Но вот снова раздается рокочущий голос унзада, снова начинается исполнение гимнов. И все повторяется...

а закончили мы маршрут первого дня в старинном монастыре Овгон Хийд, в юрточном лагере...

монастырь был построен ещё средневековым религиозным деятелем Занабазаром (Ундур -гэгээном)и одновременно в нем находились более 100 лам. В истории много раз был разрушен...маньчжурами в 18 веке... в 20-х годах

ничего не напоминает?

юрточный кемпинг, я вам скажу, прелесть...мы то больше в палатках... :0)) А ещё в чудесной живописной долине

вот только каждый камень кричит от боли... Это с картины в ГОСУДАРСТВЕННОМ музее

не всё так просто...

Наш руководитель экспедиции Слава заполнил на наши имена буддийские... флажки с молитвами И мы оставили их в священном для буддистов месте

следы от пуль на стенах руин монастыря подтверждение картин...

хозяйка этих мест и кемпинга Алтын Цецен (Золотой цветок)дочь одного из последних лам монастыря...В 1992 году отец умирая завещал ей вернуться в родные края и жить здесь...молясь за предков...

а меня Слава записал на любимом цвете монголов и с образом любимейшего коня...

следующий блог (надеюсь) моя песня монгольской лошади...