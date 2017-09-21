Монголия. Мать-гора Эж Хайрхан

"узнаю брата Колю"...встречи по дороге просты и приятны. Монголы-араты давно в работе используют китайские мотоциклы, но конь...ну, Вы уже знаете...

У меня сложилось мнение, что, при всей пустынности Монголии,там каждое место отмечено святынями или легендами. Едем около 100 километров по бездорожью. Слава отечественному автопрому и Пуджи водителю. УАЗ легко передвигается по пустыне и горам.

а какие зверушки милые...

Достигаем в Районе Алтая горы Эж Хайрхан (Мать Гора).

Маршрут нашей экспедиции отмечен мною зеленым маркером. Даже на карте видно объем проделанной работы. 5 тыс.км. одной картинкой трудно охватить...



Попадаешь как будто в страну Нагов - настолько необычные каменные пейзажи создала природа. В Индии есть редкий праздник Кумбха- Меллы («праздник кувшина»). В ведийской религии он ассоциируется с битвой богов и асуров за кувшин амриты - нектар бессмертия. Считается, что капли амриты упали на землю. В вольном изложении эта история выглядит так: верховный бог Вишну, обладая волшебным нектаром амриты, имел огромную силу и власть. По праву правил миром. Низшие в пантеоне асуры (проще бандюки, отвечающие за горе, боль, разочарования, беды)как-то разжалобили шефа поделиться силой нектара. И тот "снизошел" к их просьбам и таки налил им в кувшин амриты. Представляете, каким бы стал мир, если бы им правили горе и беды?

изображение Горуды на стенах монастыря Овгон хийд

И вот (знамение?) одна волшебная птичка по имени Горуда (схожая с нашей Сирин, наездная птица Вишну)... ночью похищает у бандюков этот злополучный кувшин. И возвращает его в пантеон индусских богов. По пути перелета часть божественного нектара пролилось...Возможно несколько капель упало и в Монголии, образовав восемь каменных озер глубиной от 7 до 17 метров. Озера считаются священным местом и те, кто омывается в них, очищаются как внутренне, так и внешне.

Монголы часто приезжают сюда, чтобы искать утешение и совета, просить исполнить их желания. Дословно Ээж - мать, матушка, Хайрханы - любящая. Камень высотой около 1.7 метра, по форме напоминающий женщину.

Скала Матери огорожена каменной стеной, раньше она была окружена заборчиком из плиточного зеленого чая. При входе необходимо оставить на специальном столике подношения матери (конфеты) и водку (на отдельном столике). Перед тем как подойти к камню необходимо три раза обойти ее по часовой стрелке. Местные жители при этом брызгают молоком или водкой на стены ограды. Затем нужно подойти к скале Матери и на ухо просить исполнить вашу просьбу. Можно повесить на пояс «матери» голубой шелковый шарф (хадак), тут же можно класть бумажную денежку, задабривая духа. Паломники могут просить три желания. Однако надо помнить, чтобы ваша просьба исполнилась, необходимо три раза посетить данное место.

С этим камнем связано немало слухов и легенд. Например западным туристам любят рассказывать такую легенду: В социалистическое время, посещение скалы было политическим преступлением, хотя некоторые люди делали это. В конце 1970-ых годов, коммунисты пробовали взорвать скалу и буксировали ее далеко трактором, но напрасно. Следующим утром, рабочие проснулись и увидели сожженный трактор. Согласно этой легенде, чиновник, который дал указание разрушить камень - умер, а члены его семьи заболели.

покупаться в жару ... кайф...Глубина приличная, вода чистая...Вылазить проблемно :0))

зато порадован ещё и встречей с профессором университета Гётингенского (Германия) Микаэлем Мюленбергом. Он биолог-эколог вспоминали его работу на нашем Кунашире (на английском)Микаэль имеет орден Дружбы за работу в России от Путина. К тому же почетный профессор университетов Монголии и Индонезии. У него экспедиция на Мать горе с немецкими студентами.

Есть несколько других участков, которые, как верят монголы, производят удачу. Скала Собаки (камень Собаки). Камень имеющий форму лежащей на земле собаки. Находится рядом со скалой Матери. Монголы верят, что если потереть о камень больную часть тела, то это принесет излечение.

Недалеко от камня Матери, находится большой круглый камень (женский камень). Излечивает от бесплодия, женских болезней.

В нескольких километрах к северу (на пути от к Зуунмоду) находится так, называемая Скала Богатства (Богатая Скала). Местные жители касаются ее своим бумажником, чтобы гарантировать финансовое благополучие. В центре камня находится отверстие, куда кладут какую-нибудь денежку. Рядом находится столик на который кладут какое-нибудь подношение духам (конфеты, водку, молоко).